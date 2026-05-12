Yer Altından Hem Elektrik Hem Batarya Metali Çıkarmaya Başladılar

İngiltere’nin Cornwall bölgesi, geçmişte kalay ve bakır madenleriyle bilinen yerlerden biriydi. Yani bölgenin yer altıyla ilişkisi yeni değil. Ancak bugün aynı coğrafya çok daha farklı bir nedenle konuşuluyor. United Downs projesi, yerin kilometrelerce altındaki sıcak jeotermal akışkanları kullanarak elektrik üretmeyi hedefliyor.

Geothermal Engineering Limited, United Downs sahasında jeotermal elektrik üretimi ve lityum üretiminin ticari ölçekte başladığını duyurdu. Şirket, projenin İngiltere için iki önemli ilke imza attığını belirtiyor. Bunlardan biri jeotermal elektrik üretimi, diğeri ise aynı sistemden sıfır karbon lityum karbonat elde edilmesi.

Sistem, yerin derinliklerindeki sıcak suyu yüzeye çıkarıyor. Bu ısı elektrik üretmek için kullanılıyor. Jeotermal enerjinin en önemli avantajlarından biri, güneş ve rüzgâr gibi hava koşullarına bağlı olmaması. Güneş batınca ya da rüzgâr durunca üretim düşebilir. Yer altındaki sıcak kaynaklar ise çok daha düzenli bir enerji akışı sağlayabilir.

Cornwall’ın eski madencilik geçmişi de projeye ayrı bir anlam katıyor. Yıllar önce yer altından maden çıkarılan bölge, bugün temiz enerji için yeniden değerlendiriliyor. Eski sanayi hafızası tamamen kaybolmuyor; yeni teknolojiyle başka bir biçime dönüşüyor.