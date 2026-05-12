Yer Altından Hem Elektrik Hem Batarya Metali Çıkarmaya Başladılar

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.05.2026 - 12:01

Cornwall yıllarca madencilikle anılan bir bölgeydi. Şimdi yer altı kaynakları bambaşka bir amaç için kullanılıyor. Derinlerden çıkan sıcak su elektrik üretimine çevriliyor. Aynı sudan lityum da elde ediliyor. Eski maden coğrafyası temiz enerjiyle yeniden gündeme geliyor.

5 kilometre derindeki sıcak su elektrik üretmek için kullanılıyor

İngiltere’nin Cornwall bölgesi, geçmişte kalay ve bakır madenleriyle bilinen yerlerden biriydi. Yani bölgenin yer altıyla ilişkisi yeni değil. Ancak bugün aynı coğrafya çok daha farklı bir nedenle konuşuluyor. United Downs projesi, yerin kilometrelerce altındaki sıcak jeotermal akışkanları kullanarak elektrik üretmeyi hedefliyor.

Geothermal Engineering Limited, United Downs sahasında jeotermal elektrik üretimi ve lityum üretiminin ticari ölçekte başladığını duyurdu. Şirket, projenin İngiltere için iki önemli ilke imza attığını belirtiyor. Bunlardan biri jeotermal elektrik üretimi, diğeri ise aynı sistemden sıfır karbon lityum karbonat elde edilmesi.

Sistem, yerin derinliklerindeki sıcak suyu yüzeye çıkarıyor. Bu ısı elektrik üretmek için kullanılıyor. Jeotermal enerjinin en önemli avantajlarından biri, güneş ve rüzgâr gibi hava koşullarına bağlı olmaması. Güneş batınca ya da rüzgâr durunca üretim düşebilir. Yer altındaki sıcak kaynaklar ise çok daha düzenli bir enerji akışı sağlayabilir.

Cornwall’ın eski madencilik geçmişi de projeye ayrı bir anlam katıyor. Yıllar önce yer altından maden çıkarılan bölge, bugün temiz enerji için yeniden değerlendiriliyor. Eski sanayi hafızası tamamen kaybolmuyor; yeni teknolojiyle başka bir biçime dönüşüyor.

Aynı jeotermal sudan lityum da elde ediliyor

United Downs projesinin en dikkat çekici tarafı, sıcak suyun yalnızca elektrik üretimi için kullanılmaması. Aynı jeotermal akışkandan lityum da çıkarılıyor. Lityum, elektrikli araç bataryaları ve enerji depolama sistemleri için kritik ham maddelerden biri. Bu yüzden proje yalnızca bir enerji santrali değil, aynı zamanda batarya teknolojileriyle de doğrudan ilişkili.

Newcastle Üniversitesi’nin değerlendirmesinde United Downs’ın İngiltere’nin ilk jeotermal enerji santrali olarak öne çıktığı ve elektrik üretiminin yanında lityum üretiminin de hedeflendiği aktarılıyor. ThinkGeoEnergy de tesisin 2026 başında şebekeye elektrik vermeye başladığını ve İngiltere’nin ilk operasyonel derin jeotermal santrali olarak görüldüğünü yazıyor.

Bu nedenle Cornwall’daki hikaye, klasik maden anlatısından çok daha farklı bir yere oturuyor. Yıllarca yer altından kalay ve bakır çıkaran bölge, şimdi elektrik ve batarya metali üreten bir merkeze dönüşüyor. Enerji üretimiyle lityum çıkarımının aynı sistemde buluşması, eski maden coğrafyalarının gelecekte nasıl kullanılabileceğine dair güçlü bir örnek sunuyor.

Gökçe Cici
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
