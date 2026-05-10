Masalları Aratmıyor! Bu Köyde Yol Yok Her Yere Tekneyle Gidiyorlar

Köy, Weerribben-Wieden Milli Parkı’nın yakınında bulunuyor ve özellikle Amsterdam, Zwolle ve Steenwijk gibi şehirlerden ulaşılabilen popüler bir rota olarak biliniyor. Resmi Giethoorn tanıtım kaynaklarında köyün tarihi merkezinde yol bulunmadığı, ulaşımın kanallar, yürüyüş yolları ve köprüler üzerinden sağlandığı belirtiliyor.

Giethoorn’u farklı yapan şey, buranın turistik amaçla sonradan kurulmuş bir dekor olmaması. Köyün merkezindeki yaşam gerçekten su yolları etrafında şekillenmiş. Evler kanalların kıyısına diziliyor, bahçeler küçük adacıklar üzerinde yer alıyor ve bu adacıklar birbirine köprülerle bağlanıyor.