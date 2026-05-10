Masalları Aratmıyor! Bu Köyde Yol Yok Her Yere Tekneyle Gidiyorlar

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.05.2026 - 11:01

Hollanda’nın Overijssel bölgesinde yer alan Giethoorn, klasik köy görüntüsünden oldukça farklı. Burada arabalar köy merkezine girmiyor, sokakların yerini kanallar alıyor. Evler küçük adacıklar üzerine kuruluyor ve bu adacıklar 176 köprüyle birbirine bağlanıyor. Ziyaretçiler köyü yürüyerek, bisikletle ya da tekneyle keşfediyor.

Giethoorn, Hollanda’nın kuzeyinde, Overijssel eyaletinde yer alan küçük bir köy.

Köy, Weerribben-Wieden Milli Parkı’nın yakınında bulunuyor ve özellikle Amsterdam, Zwolle ve Steenwijk gibi şehirlerden ulaşılabilen popüler bir rota olarak biliniyor. Resmi Giethoorn tanıtım kaynaklarında köyün tarihi merkezinde yol bulunmadığı, ulaşımın kanallar, yürüyüş yolları ve köprüler üzerinden sağlandığı belirtiliyor.

Giethoorn’u farklı yapan şey, buranın turistik amaçla sonradan kurulmuş bir dekor olmaması. Köyün merkezindeki yaşam gerçekten su yolları etrafında şekillenmiş. Evler kanalların kıyısına diziliyor, bahçeler küçük adacıklar üzerinde yer alıyor ve bu adacıklar birbirine köprülerle bağlanıyor.

Giethoorn’un tarihi köy merkezinde araba trafiği yok.

Ziyaretçiler ve yerel halk araçlarını köy dışındaki özel otoparklara bırakıyor. Köyün içinde ise ulaşım çoğunlukla yürüyerek, bisikletle ya da teknelerle sağlanıyor. Tanıtım kaynaklarına göre köyde el yapımı kanallar, küçük adacıklar ve bu adacıkları ana karaya bağlayan 176 köprü bulunuyor.

Motor sesi, yoğun trafik ya da kalabalık caddeler yerine su sesi, tekneler ve dar patikalar öne çıkıyor. Bu yüzden köy zaman zaman 'Hollanda’nın Venedik’i' olarak anılıyor. Ancak Giethoorn’un Venedik’ten farkı, daha küçük, daha kırsal ve daha sessiz bir yapıya sahip olması.

En popüler aktivite kanallarda tekneyle gezmek.

Ziyaretçiler elektrikli sessiz tekneler kiralayabiliyor ya da rehberli kanal turlarına katılabiliyor. Köyün resmi tanıtım sayfasında, geleneksel tekneler ve modern elektrikli 'whisper boat' seçeneklerinin Giethoorn’u gezmenin en bilinen yolları arasında olduğu aktarılıyor.

Köydeki evlerin önemli bir kısmı 18. ve 19. yüzyıldan kalma çiftlik evleri olarak biliniyor. Saz çatılar, dar köprüler ve su kenarındaki bahçeler görsel kimliğini oluşturuyor. Fotoğraflarda gerçek dışı gibi görünmesinin nedeni de bu. Köy, abartılı bir turizm dekorundan çok, suyla birlikte kurulmuş eski bir yaşam biçimini hala koruyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
