Japonların ve Çinlilerin Radarına Giren 2 İlçe! Senelerce Kazı Yapacaklar

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
02.05.2026 - 11:09

Şanlıurfa, son yıllarda tarih meraklılarının odağından düşmüyor. Göbeklitepe ile başlayan ilgi dalgası hız kesmeden devam ediyor. Taş Tepeler Projesi ile yeni alanlar araştırılıyor. Uluslararası ekipler sahaya inmeye hazırlanıyor. Gözler şimdi Ayanlar ve Yoğunburç’ta.

Kaynak: AA

Japon arkeologlar Ayanlar’da uzun soluklu bir çalışma için hazırlanıyor

Ayanlar Höyük’teki kazı süreci, Japon arkeologların katılımıyla farklı bir boyuta taşınıyor. Geçtiğimiz yıl Japonya Prensesi Akiko Mikasa’nın kazı alanını ziyaret etmesi ve ilk kazmayı vurması, sürecin sembolik başlangıcı olarak kayda geçti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da katıldığı ziyaret, uluslararası ilgiyi açıkça ortaya koydu.

Taş Tepeler Koordinatörü Prof. Dr. Necmi Karul, Japon ekiplerin yaklaşımını şöyle anlatıyor:

'Japonlar yakında gelip Ayanlar'da çalışacak. Japon meslektaşlarımız, uzun erimli bir plan içerisindeler. Çalışma başlamadan alt yapılarını kurdular, kazı evleri ve alandaki diğer ön belgeleme çalışmaları dahil yaptılar. Uzun bir çalışma olacağını biliyoruz ki daha öncesinde Japon meslektaşlarımızın Türkiye'de yaptığı çalışmalardan bunu görüyoruz. Ayanlar kazısında kısa sürede bir sonuç almayı isteyen değil, ne kadar sürerse sürsün, en doğrusunu yapmak konusunda iradesi olan bir toplum ve bir arkeoloji ekibinden bahsediyoruz. Japon meslektaşlarımızın projeye çok şey katacağına inanıyoruz.'

Çinli ekipler Yoğunburç’ta ilk kez kazı yapacak

Yoğunburç, Taş Tepeler kapsamında henüz kazı yapılmamış alanlar arasında yer alıyor. Çin Arkeoloji Enstitüsü tarafından yürütülen ön araştırmalar sonucunda bölgenin potansiyeli netleşti. Önümüzdeki ay itibarıyla Çinli arkeologlar sahaya inecek ve kazı çalışmaları resmen başlayacak.

Prof. Dr. Necmi Karul, gelişmeyi şu sözlerle aktarıyor:

'Yoğunburç'ta kazı ilk kez yapılacak. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Türkiye'deki ilk kazı projesi olacak. Taş Tepeler Projesi'nin uluslararası bu yönü öne çıkarılacak bir husus.' dedi.

Taş Tepeler Projesi dünya çapında bilim insanlarını bir araya getiriyor

Neolitik dönem, insanlık tarihinin en kritik kırılma noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Yerleşik hayata geçiş, üretim, iş bölümü ve mimarlık gibi temel unsurlar, farklı coğrafyalarda ortak izler taşıyor. Şanlıurfa’daki çalışmalar, yalnızca yerel değil küresel ölçekte önem taşıyor.

Prof. Dr. Karul, projenin kapsamını şu şekilde anlatıyor:

'Bütün dünyadaki herkesin yerleşiklik, besin üretimi, iş bölümü, mimarlık gibi hususlar ortak noktaların başında gelir. Bunları araştırmak bence dünyanın her yerinden bilim insanlarının özeneceği, ilgi duyacağı ve bir yandan da ortak geçmişi araştırmak konusunda da motive olduğu bir dönem. Bakanlığın bu konudaki inisiyatifi bence çok değerli. Bilim insanı olarak da bunu çok anlamlı buluyorum. Şu anda bu proje, 15'i Türk, 21'i yurt dışında olmak üzere 36 Uluslararası Akademik Kurulunun İşbirliği'nde gerçekleşiyor. Taş Tepeler Projesi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin bu yönüyle en kapsamlı ilk projesi, dünya ülkelerini düşündüğümüzde de Türkiye’nin ne kadar ileri görüşlü, dünyaya açık, bilgiyi içinde değil, dünyayla paylaşmak üzere bir kurgusu olduğunu, 100 yılı aşkın geleneğini de bugün de sürdüğünü göstermesi açısından çok önemli ve gurur duyacağımız bir yönümüz diyebilirim.'

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
