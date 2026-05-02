Japonların ve Çinlilerin Radarına Giren 2 İlçe! Senelerce Kazı Yapacaklar

Ayanlar Höyük’teki kazı süreci, Japon arkeologların katılımıyla farklı bir boyuta taşınıyor. Geçtiğimiz yıl Japonya Prensesi Akiko Mikasa’nın kazı alanını ziyaret etmesi ve ilk kazmayı vurması, sürecin sembolik başlangıcı olarak kayda geçti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da katıldığı ziyaret, uluslararası ilgiyi açıkça ortaya koydu.

Taş Tepeler Koordinatörü Prof. Dr. Necmi Karul, Japon ekiplerin yaklaşımını şöyle anlatıyor:

'Japonlar yakında gelip Ayanlar'da çalışacak. Japon meslektaşlarımız, uzun erimli bir plan içerisindeler. Çalışma başlamadan alt yapılarını kurdular, kazı evleri ve alandaki diğer ön belgeleme çalışmaları dahil yaptılar. Uzun bir çalışma olacağını biliyoruz ki daha öncesinde Japon meslektaşlarımızın Türkiye'de yaptığı çalışmalardan bunu görüyoruz. Ayanlar kazısında kısa sürede bir sonuç almayı isteyen değil, ne kadar sürerse sürsün, en doğrusunu yapmak konusunda iradesi olan bir toplum ve bir arkeoloji ekibinden bahsediyoruz. Japon meslektaşlarımızın projeye çok şey katacağına inanıyoruz.'