En Gelişmiş Ülkelerden Biri Ama Trafik Işıkları Yerlerde

En Gelişmiş Ülkelerden Biri Ama Trafik Işıkları Yerlerde

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
02.05.2026 - 10:44

Güney Kore’nin başkenti Seul, şehir yaşamına farklı bir çözümle dikkat çekiyor. Yaya geçitlerinde alışılmışın dışında bir sistem uygulanıyor. Trafik ışıkları artık yalnızca yukarıda değil. Göz hizasından aşağıya indirilen ışıklar yayalara yön veriyor. Özellikle telefonla yürüyenler için geliştirilen sistem şehirde hızla yayılıyor.

Seul’de trafik ışıkları yere yerleştirildi! Hedef telefon bağımlısı yayalar

Seul’de trafik ışıkları yere yerleştirildi! Hedef telefon bağımlısı yayalar

Seul genelinde 25 ilçeye yayılan sistemde yaklaşık 1.200 adet yer seviyesinde LED trafik ışığı aktif olarak kullanılıyor. Özellikle Gangnam bölgesi 138 sistemle listenin başında yer alıyor. Yaya geçidinin hemen kenarına yerleştirilen LED şeritler, kırmızı ve yeşil ışıkla geçiş durumunu doğrudan zeminden gösteriyor.

Amaç oldukça net. Sürekli telefonuna bakan, başını kaldırmadan yürüyen yayaların dikkatini çekmek. “Smartphone zombies” olarak adlandırılan kişiler için geliştirilen çözüm, yukarı bakma ihtiyacını ortadan kaldırarak kazaları azaltmayı hedefliyor. İlk olarak 2019’da test edilen sistem kısa sürede yaygınlaştırıldı ve özellikle okul bölgelerinde olumlu geri dönüşler aldı.

Sadece telefon bağımlıları değil, çocuklar için de kritik bir güvenlik adımı

Sadece telefon bağımlıları değil, çocuklar için de kritik bir güvenlik adımı

Yetkililere göre sistem beklenenden daha geniş bir etki yarattı. LED ışıklar sayesinde çocukların yol kenarına yaklaşmadan durduğu gözlemlendi. Böylece sadece dikkat dağınıklığı yaşayan yetişkinler değil, küçük yaştaki yayalar da daha güvenli hale geldi.

Uygulama, Güney Kore’nin daha büyük çaplı “akıllı yaya geçidi” projesinin parçası. Radar sistemleri, termal kameralar ve mobil uyarılarla desteklenen altyapı sayesinde trafik kazalarında ciddi düşüş yaşandı. 

Ülke genelinde ölümlü kazalar yıllar içinde neredeyse yarı yarıya azalırken, yayalara bağlı ölümler de önemli ölçüde düştü. Küçük gibi görünen zemin ışıkları ise aslında büyük dönüşümün en dikkat çeken parçalarından biri haline geldi.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
