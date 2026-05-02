En Gelişmiş Ülkelerden Biri Ama Trafik Işıkları Yerlerde

Yetkililere göre sistem beklenenden daha geniş bir etki yarattı. LED ışıklar sayesinde çocukların yol kenarına yaklaşmadan durduğu gözlemlendi. Böylece sadece dikkat dağınıklığı yaşayan yetişkinler değil, küçük yaştaki yayalar da daha güvenli hale geldi.

Uygulama, Güney Kore’nin daha büyük çaplı “akıllı yaya geçidi” projesinin parçası. Radar sistemleri, termal kameralar ve mobil uyarılarla desteklenen altyapı sayesinde trafik kazalarında ciddi düşüş yaşandı.

Ülke genelinde ölümlü kazalar yıllar içinde neredeyse yarı yarıya azalırken, yayalara bağlı ölümler de önemli ölçüde düştü. Küçük gibi görünen zemin ışıkları ise aslında büyük dönüşümün en dikkat çeken parçalarından biri haline geldi.