635 Kilo ile Hastanede Savaş Verdi: Tartıya Sığamadı

635 Kilo ile Hastanede Savaş Verdi: Tartıya Sığamadı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.04.2026 - 16:32

İnsan vücudunun sınırları zaman zaman şaşırtıcı noktalara ulaşıyor. Jon Brower Minnoch’un hikayesi bu sınırların en uç örneklerinden biri. 1978 yılında hastaneye kaldırıldığında durum ciddiydi. Sadece kilosu değil, yaşadığı sağlık sorunları da dikkat çekiyordu. Ortaya çıkan tablo tıp dünyasında uzun süre konuşuldu.

Tartıya sığmayan ağırlık... 635 kilo nasıl hesaplandı?

Tartıya sığmayan ağırlık... 635 kilo nasıl hesaplandı?

Jon Brower Minnoch’un kilosu klasik yöntemlerle ölçülemedi. Hastaneye kaldırıldığında sedyesini taşımak için tam 12 kişi görev aldı. Standart tartılar yetersiz kaldığı için doktorlar farklı bir yol izledi. 12 uzman, çeşitli hesaplamalar yaparak yaklaşık ağırlığı belirledi.

Ortaya çıkan sonuç 635 kilo oldu. Bu değer, modern tıp literatürüne geçen en yüksek vücut ağırlıklarından biri olarak kayıtlara geçti. Aynı zamanda obezite araştırmalarında referans alınan vakalardan biri haline geldi. Vücut kitle indeksi gibi ölçüm yöntemlerinin sınırları da yeniden tartışmaya açıldı.

16 ayda 418 kilo verdi.

16 ayda 418 kilo verdi.

Hastanede başlayan tedavi süreci dikkat çekici sonuçlar ortaya çıkardı. Kontrollü diyet programı uygulandı ve günlük kalori alımı sıkı şekilde takip edildi. Süreç boyunca düzenli tıbbi kontrol sağlandı.

Toplam 16 ay içinde 418 kilo kaybı gerçekleşti. Bu, bugüne kadar kayıtlara geçen en yüksek kilo kayıplarından biri olarak biliniyor. Taburcu edildiğinde ağırlığı 362 kiloya kadar geriledi. Yaşamını sürdürebilecek seviyeye ulaşsa da sağlık sorunları tamamen ortadan kalkmadı.

Sadece kilo değil, vücudun verdiği zorlu mücadele de vardı.

Sadece kilo değil, vücudun verdiği zorlu mücadele de vardı.

Yaşanan durum yalnızca aşırı kilo ile açıklanmadı. Tıbbi kayıtlara göre vücutta ciddi sıvı birikimi ve metabolik sorunlar bulunuyordu. Ödem nedeniyle kilo hızla artıyor ve organlar üzerinde büyük baskı oluşuyordu.

Kalp ve akciğerler bu yükü taşımakta zorlandı. Tedavi sonrası süreçte hastalık tekrar etti ve vücut direnci azaldı. Jon Brower Minnoch, 41 yaşında hayatını kaybetti. Geride ise tıp dünyasında hâlâ incelenen çarpıcı bir vaka bıraktı.

İlginizi çekebilir:

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
