635 Kilo ile Hastanede Savaş Verdi: Tartıya Sığamadı

Jon Brower Minnoch’un kilosu klasik yöntemlerle ölçülemedi. Hastaneye kaldırıldığında sedyesini taşımak için tam 12 kişi görev aldı. Standart tartılar yetersiz kaldığı için doktorlar farklı bir yol izledi. 12 uzman, çeşitli hesaplamalar yaparak yaklaşık ağırlığı belirledi.

Ortaya çıkan sonuç 635 kilo oldu. Bu değer, modern tıp literatürüne geçen en yüksek vücut ağırlıklarından biri olarak kayıtlara geçti. Aynı zamanda obezite araştırmalarında referans alınan vakalardan biri haline geldi. Vücut kitle indeksi gibi ölçüm yöntemlerinin sınırları da yeniden tartışmaya açıldı.