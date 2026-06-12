Hiç Kıpırdamadan Yapılan "Sihirli" Egzersizin Bir Faydası Daha Kanıtlandı
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Plank, tüm bedeninizi yere paralel olacak bir şekilde düz bir çizgi halinde tutmaya çalıştığınız bir egzersiz türüdür. Başlangıçta kolay gibi görünen bu hareket, aslında göründüğünden çok daha zordur. Plank hareketinin düzgün yapıldığı zaman vücuda birçok faydası vardır.
İngiliz Spor Tıbbı Dergisi’nde yayımlanan bir araştırma, plankın ve bir egzersiz türünün tansiyon üzerinde de etkili olduğunu kanıtladı.
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Plank ve duvar squatı gibi hareketler, tansiyonu düşürmek için yapılabilecek en iyi egzersiz yöntemi.
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Peki hareket etmeden nasıl tansiyon etkileniyor?
Tüm egzersizler tansiyonu düşürmekte etkili.
Peki plankın başka faydaları var mı?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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