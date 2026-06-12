Hiç Kıpırdamadan Yapılan "Sihirli" Egzersizin Bir Faydası Daha Kanıtlandı

BBC'nin aktardığına göre, vücudumuzu geliştirmek için yaptığımız bu hareketler, aynı zamanda tansiyonumuza da iyi geliyor. 2023 yılında İngiliz Spor Tıbbı Dergisi’nde yayımlanan bir araştırma, bugüne kadar üzerinde durulan koşma ve bisiklet gibi aktiviteler yerine plank ve duvar squatına odaklandı.

Araştırma, toplamda 16 bin kişiyle yapıldı ve duvarda yapılan squat ile plank gibi hareketlerin aerobikten daha çok etkili olduğu kanıtlandı.

Araştırmanın yazarlarından Dr. Jamie O'Driscoll, izometrik (hareketsiz) egzersizlerde kasların iki dakika boyunca kasıldığını, daha sonra serbest bırakılınca da kanın hızlı bir şekilde harekete geçtiğini, nefes alınması unutulmazsa kan akışının artırıldığını açıkladı.

Yani evet, hiçbir yere kıpırdamadan durduğunuz o meşhur plank ve duvar squatı (wall sit), tansiyonu düşürmede tempolu yürüyüşten bile daha etkili.