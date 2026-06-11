Doğru Yürümeyi Bilmiyor Olabilirsiniz! Viral Olan Paylaşıma Göre Nasıl Doğru Yürünür?

Yürümek, ayakları birbiri ardına atarak bir yerden başka bir yere gitmek demek. İnsanlar, yaklaşık 9 aylıkken yürümeyi öğrenmeye başlıyor ve yavaş yavaş adımları profesyonelleşiyor. En azından biz öyle sanıyorduk!

Her ne kadar yürümeyi çok küçükken öğrensek de aslında 'doğru' yürümeyi öğrenmemiş olabiliriz. Doğru yürümek ise kemiklerimiz ve eklemlerimiz için, sırtımız, kalçamız, boynumuz için ve dengemiz için son derece önemli.

Peki doğru yürüyüş nasıl yapılır?

Kaynak 1

Kaynak 2