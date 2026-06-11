Doğru Yürümeyi Bilmiyor Olabilirsiniz! Viral Olan Paylaşıma Göre Nasıl Doğru Yürünür?
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Yürümek, ayakları birbiri ardına atarak bir yerden başka bir yere gitmek demek. İnsanlar, yaklaşık 9 aylıkken yürümeyi öğrenmeye başlıyor ve yavaş yavaş adımları profesyonelleşiyor. En azından biz öyle sanıyorduk!
Her ne kadar yürümeyi çok küçükken öğrensek de aslında 'doğru' yürümeyi öğrenmemiş olabiliriz. Doğru yürümek ise kemiklerimiz ve eklemlerimiz için, sırtımız, kalçamız, boynumuz için ve dengemiz için son derece önemli.
Peki doğru yürüyüş nasıl yapılır?
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Doğru yürümeyi bilmiyor olabilirsiniz!
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Gelin önce viral olan paylaşıma bakalım.
Peki tüm bunlar ne demek?
"Ben hatalı yürümüyorum" demeyin! Eğer beliniz ağrıyorsa, omzunuzda sertlik oluyorsa siz de hatalı yürüyor olabilirsiniz.
Dilerseniz, yapay zekayla hazırlamış olduğumuz videoya göz atabilirsiniz:
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Bir fizyoterapistin konuyla ilgili videosunu da buraya bırakalım:
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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