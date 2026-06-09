article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bir İnsanın İleride Zengin Olacağını Gösteren 10 Davranış

Bir İnsanın İleride Zengin Olacağını Gösteren 10 Davranış

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
09.06.2026 - 17:08
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Her insanın hayat çizgisi birbirinden farklı. Kimisi hayata zorluklarla başlar, kimisi deyim yerindeyse ağzında gümüş kaşıkla dünyaya gelir. Elbette zengin bir kişinin ömür boyu zengin olacağının bir garantisi yoktur. Tıpkı herhangi birinin ileride zengin olmasına bir engel olmadığı gibi.

Bir insanın ileride zengin olup olmayacağı ise hayattaki zorluklarla, maddi sıkıntılarla ve ilişkideki sorunlarla başa çıkma şeklinden anlaşılabilirmiş! 

Bakalım bir insanın ileride zengin olabileceğini gösteren işaretler neler?

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Daha iyi bir hayat kurabileceklerine inanırlar.

1. Daha iyi bir hayat kurabileceklerine inanırlar.

Friends dizisini izleyenler, Rachel karakteriyle bu maddenin ne kadar da uyumlu olduğunu fark edecektir. Rachel, zengin bir aileden geldiği halde kendine yeni ve gerçek bir hayat kurmak ister. İlk olarak gider, bir kafede çalışmaya başlar. Daha sonra tutkusunu takip eder ve modaya yönelir. İlerleyen sezonlarda Rachel'in karakter ve kariyer gelişimine tanıklık ederiz.

Zenginliğin ilk adımı da budur. Bir kişi yeteneklerine ne kadar inanırsa zengin olma ihtimali de o kadar artar. Gerçek özgüven, dışarıdan gelen övgülerle ilgili değildir; güçlü yanlarınızı bilmek ve sizi kalabalığın arasından sıyrılmanızı sağlayan kişilik özelliklerinizi önemsemekle ilgilidir.

Kendine inanan bir kişi, henüz kimse onu alkışlamasa bile kendi değerinin farkındadır. Herkes ilişkilerine, işine ve topluluğuna kendi güçlü yanlarını katar ve bu güçlü yanları fark etmek, gerçek özgüvenin oluşmasında büyük rol oynar.

2. Zorlukları kendileri için birer ders olarak görürler.

2. Zorlukları kendileri için birer ders olarak görürler.

Bir kişinin mali açıdan istikrarlı olacağını gösteren en ince davranışlardan biri, bakış açısını değiştirerek geçici zorlukların ötesini görebilme yeteneğidir. Zorlukları bir durma noktası olarak görmezler; aksine, zorlukları kendilerini geliştirmek ve dönüşmek için bir fırsat olarak görürler.

Bazı insanlar hayat zorlaştığında pes ederken, diğerleri zorluklar karşısında esnek olmayı öğrenir. Servet biriktirme olasılığı yüksek olan insanlar genellikle ikinci tür bakış açısına sahiptir. Onlar stresi hissedebilir, uyum sağlayabilir ve eskisinden daha fazla dirençle ilerlemeye devam edebilirler.

Yani bir zorlukla karşılaştığınızda pes etmek yerine üzerine gitmeyi ve yeni yollar keşfetmeyi deneyin.

3. Her şeyi biliyor gibi davranmak yerine eleştiri kabul ederler.

3. Her şeyi biliyor gibi davranmak yerine eleştiri kabul ederler.

Geri bildirim istemek, bir kişinin zengin olma olasılığının yüksek olduğuna dair bir işarettir. Bu kişiler kusurlarını kabul ederler, ancak bu kusurların gelecekteki başarılarını belirlemesine izin vermezler. Hatalarının sorumluluğunu üstlenirler, ancak üzerinde fazla durmazlar. Bunun yerine, geçmişteki başarısızlıklarını kendilerini geliştirmeyi öğrenmek için bir başlangıç noktası olarak kullanırlar.

Psikoloji profesörü Nigel Barber’e göre, başarısızlık her zaman insanların sandığı kadar kötü bir şey değildir. Başarısızlık, insanların daha dirençli olmalarına, daha yaratıcı düşünmelerine ve neyi tekrarlamamaları gerektiğini öğrenmelerine yardımcı olabilir.

4. Gelişmelerine yardımcı olan insanlarla ilişkiler kurarlar.

4. Gelişmelerine yardımcı olan insanlarla ilişkiler kurarlar.

Sağlam bir sosyal ağ kuran kişi, gelişmesine yardımcı olan ve yeni fırsatları görmesini sağlayan insanlarla tanıştığı için başarılı olur. Hırs ve pozitiflik yayan insanlara yönelir ve bu süreçte değerli hayat dersleri alır. Kimsenin tek başına başarılı olamayacağını bildiği için yardım istemekten çekinmez.

Yardım istemek, hedeflerinize ulaşmanıza, stres seviyenizi düşürmenize, ilişkilerinizi güçlendirmenize ve hayatınızın kontrolünün sizde olduğunu kanıtlamanıza yardımcı olabilir. Science dergisinde yayınlanan bir araştırma, zayıf mesleki bağlantıların bile insanların yeni iş fırsatları bulmasına yardımcı olabileceğini ortaya koydu. Bu da, geniş bir sosyal ağa sahip olmanın uzun vadeli başarı için neden bu kadar önemli olduğunu vurguluyor.

Ee ne demişler, bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim.

5. Zamanlarını boşa harcayan şeylere ne zaman "hayır" demeleri gerektiğini bilirler.

5. Zamanlarını boşa harcayan şeylere ne zaman "hayır" demeleri gerektiğini bilirler.

Bir kişinin başarısı, kendisine sunulan fırsatlara “evet” demesine bağlı olduğu kadar, 'hayır' demeyi bilmesine de bağlıdır. Sınırlarını bilen biri, enerjisini tam olarak nereye yönlendirmek istediğini de bilir. “Hayır” demek, o kişinin sadece başkalarının kendisinden beklediklerine değil, kendi isteklerine odaklanmasını sağlar.

“Hayır” demek, insanların kim olduklarını ve gerçekten ne istediklerini keşfetmelerini sağlar. Size fayda sağlamayan veya hayatınıza değer katmayan şeylere hayır demeyi öğrenin.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Tükenmeden önce dinlenirler.

6. Tükenmeden önce dinlenirler.

Gerçek bir denge duygusu arayışı, kişinin hayatta zengin olacağını gösterir. Zengin insanlar, başarının bir maraton olduğunu bilir. İşe ölçülü bir yaklaşım sergilerler. Çok fazla zorlanmanın ve temel ihtiyaçlarını göz ardı etmenin kendilerini doğrudan tükenmişliğe sürükleyeceğinin farkındadırlar. 

Ne zaman duraklayıp mola vereceklerini bilirler; böylece daha da güçlü bir şekilde geri dönebilirler.

Uzmanlar 'Dinlenmekten daha güçlü bir ilaç yok' diyor. 7-8 saat kesintisiz uyuduğunuzda, vücudunuzun doğal iyileştirme ve yenilenme yetenekleri devreye girer. Bu da bireylerin daha yaratıcı olmalarını sağlar. Dinlenme ve uyku, ruh halinizi önemli ölçüde iyileştirir, stresi azaltır, daha net düşünmenizi sağlar ve hafızanızı güçlendirir.

7. İş veya özel hayatlarında bir değişim olduğunda uyum sağlarlar.

7. İş veya özel hayatlarında bir değişim olduğunda uyum sağlarlar.

Bir kişi, 'değişmeyen tek şeyin değişim' olduğunu kabul ederse finansal açıdan da istikrarlı olur. Başarının büyük bir kısmı bakış açısına bağlıdır ve uyum yeteneği yüksek olan biri her an değişikliklere ayak uydurmaya hazırdır.

Bu kişiler, bir şeyin geçmişte işe yaramasının, gelecekte de işe yarayabileceğini düşünmezler. Belirli bir sorunun her yönünü inceler ve 'yeni' çözümler ararlar. Doğru cevabın en beklemedikleri anda gelebileceğini bilirler ve beyin fırtınası yapmaya da açıklardır.

8. Biri onlara "hadi" demeden harekete geçerler.

8. Biri onlara "hadi" demeden harekete geçerler.

Sosyolog Deborah J. Cohan’a göre, inisiyatif alan kişiler genellikle kendilerini rahatsız hissettikleri durumlarda bile harekete geçmeye isteklidirler. Kararlılıkları sayesinde daha güçlü liderler, daha iyi ekip üyeleri ve daha güvenilir arkadaşlar olurlar. Bu kişiler, ne zaman devreye girmeleri gerektiğini ve işi nasıl halledeceklerini bilirler.

Bu kişiler, sınırların ötesine geçme fırsatını kaçırmazlar. Şansın cesur olanların yanında olduğunu bilirler ve bunu bildikleri için boş boş oturmazlar. Hırslı ruhları ve azimli tavırları, her zaman bir sonraki adımı atmaya hazır olduklarını gösterir.

9. Her şeyi aynı anda yapmaya çalışmak yerine zamanlarını akıllıca kullanırlar.

9. Her şeyi aynı anda yapmaya çalışmak yerine zamanlarını akıllıca kullanırlar.

Verimliliği hedefleyen bir kişi, zamanını etkili bir şekilde yönetmeyi bildiği için uzun vadeli başarıya ulaşabilir. Bir günde neler yapabileceğini bilir; bu yüzden de mümkün olduğunca 'fazla' görev yapmaktan kaçınır. Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayınlanan bir araştırmanın ortaya koyduğu gibi, çoklu görev yapmayı tercih eden kişilerin hafıza kapasiteleri genellikle daha düşüktür.

Kendilerini çok fazla yormak yerine, tek seferde tek bir görevi üstlenirler, yapılacaklar listesindeki her bir maddeye tam dikkatlerini verirler ve her şeyi tamamlayana kadar bu listeye devam ederler. 

Mükemmelliyetçiliğin, ilerlemenin düşmanı olduğunu bilirler.

10. Eksikliklerine değil, güçlü yanlarına odaklanırlar.

10. Eksikliklerine değil, güçlü yanlarına odaklanırlar.

Sahip olduklarına odaklanmak, kişinin başarılı olacağını gösterir. Çoğu insan, gerçekte ne kadar zengin olduklarını fark etmek yerine, sahip olmadıkları şeyleri düşünerek hayatlarını geçirir.

Zengin ve başarılı bir kişi, evine ve evinde bulunan her şeye minnettardır. Psychological Science dergisinde yayınlanan bir araştırma, minnettarlığın insanları para konusunda daha sabırlı hale getirebileceğini ortaya koymuştur.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın