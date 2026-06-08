Aslında Zeki Olduğunuzu Gösteren 3 "Tembel" Alışkanlığı

Çoğumuzun zihninde “zeki” bir insanın nasıl olması gerektiğine dair bir düşünce var: Her zaman düzenli, hızlı düşünen, takvimini renk kodlarıyla düzenleyen ve baskı altında her zaman başarılı olan insanlar.

Hatta dizi ve filmlerdeki zeki karakterler bile bu şekilde resmedilir. Bir düşünelim: Sherlock Holmes aşırı zekidir ve evi biraz dağınık olsa da her zaman hazır cevaptır. Hatta bu konuda o kadar iyidir ki bazen cevaplarını takip etmekte bile zorlanırsınız.

Biraz daha günümüze yaklaşalım ve The Big Bang Theory'nin Sheldon karakterine bakalım: Zeki, düzenli, katı kuralları olan, iletişim kurması zor bir insan.

Peki bilimin zeki insan tanımı, bizim zeki insan tanımımıza benziyor mu?

Aslında pek de sayılmaz. Gerçekte, zeki insanlar zihinsel, fiziksel ve duygusal kaynaklarının sınırlı olduğunu bilirler. Uzun vadede gerçekten iyi performans göstermek istiyorlarsa, bu kaynakları dikkatle korumaları gerektiğinin bilincinde yaşarlar.

Ancak dışarıdan bakıldığında bu biraz tuhaf görünebilir. Hatta bazen tembellik gibi bile algılanabilir! Bizim tembellik dediğimiz bazı alışkanlıklar, aslında zeki insanların kendilerini 'tasarruf' modunda kullandığı anlar olabilir.

Gelin, zeka üzerine yapılan araştırmalarla desteklenen bu tür üç “tembel” alışkanlığı inceleyelim.