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Aslında Zeki Olduğunuzu Gösteren 3 "Tembel" Alışkanlığı

Aslında Zeki Olduğunuzu Gösteren 3 "Tembel" Alışkanlığı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
08.06.2026 - 16:47
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'Zeki insan' denince aklınızda nasıl biri canlanıyor? Muhtemelen kusursuz, düzenli, hızlı düşünen, planlı ve programlı biri. Peki bilim, aslında bunun pek de doğru olmadığını söylüyor desek?

Neuroscience & Biobehavioral Reviews dergisinde 2009 yılında yayınlanan çığır açıcı bir inceleme, zekânın nöral verimlilik hipotezi olarak bilinen konuyu ele aldı. Bu teoride, daha yüksek zekâya sahip bireylerin bilişsel görevleri yerine getirme alışkanlıkları incelendi.

Ortaya oldukça ilginç sonuçlar çıktı!

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Tembellik olarak görülen alışkanlıklar, aslında yüksek zekanın bir göstergesi olabilir.

Tembellik olarak görülen alışkanlıklar, aslında yüksek zekanın bir göstergesi olabilir.

Çoğumuzun zihninde “zeki” bir insanın nasıl olması gerektiğine dair bir düşünce var: Her zaman düzenli, hızlı düşünen, takvimini renk kodlarıyla düzenleyen ve baskı altında her zaman başarılı olan insanlar. 

Hatta dizi ve filmlerdeki zeki karakterler bile bu şekilde resmedilir. Bir düşünelim: Sherlock Holmes aşırı zekidir ve evi biraz dağınık olsa da her zaman hazır cevaptır. Hatta bu konuda o kadar iyidir ki bazen cevaplarını takip etmekte bile zorlanırsınız. 

Biraz daha günümüze yaklaşalım ve The Big Bang Theory'nin Sheldon karakterine bakalım: Zeki, düzenli, katı kuralları olan, iletişim kurması zor bir insan.

Peki bilimin zeki insan tanımı, bizim zeki insan tanımımıza benziyor mu?

Aslında pek de sayılmaz. Gerçekte, zeki insanlar zihinsel, fiziksel ve duygusal kaynaklarının sınırlı olduğunu bilirler. Uzun vadede gerçekten iyi performans göstermek istiyorlarsa, bu kaynakları dikkatle korumaları gerektiğinin bilincinde yaşarlar.

Ancak dışarıdan bakıldığında bu biraz tuhaf görünebilir. Hatta bazen tembellik gibi bile algılanabilir!  Bizim tembellik dediğimiz bazı alışkanlıklar, aslında zeki insanların kendilerini 'tasarruf' modunda kullandığı anlar olabilir. 

Gelin, zeka üzerine yapılan araştırmalarla desteklenen bu tür üç “tembel” alışkanlığı inceleyelim.

Sıkı Çalışmaktan Kaçınmak

Sıkı Çalışmaktan Kaçınmak

Kabul edelim, çelişkili bir maddeyle başlıyoruz. 

Zeki bir insan nasıl olur da sıkı çalışmaktan kaçınabilir? Bu, tam da onların çalışma tarzı değil mi? Ancak bu iş ahlakıyla değil, gereksiz çabadan kaçınmakla ilgili.

Kestirme yollara başvurmak, görevleri otomatikleştirmek ya da en az zorlukla karşılaşılan yolu seçmek, genellikle “işi savsaklamak” olarak nitelendirilir. Oysa gerçekte bu, çok daha karmaşık bir stratejiye işaret ediyor: Verimlilik.

Neuroscience & Biobehavioral Reviews dergisinde yayınlanan 2009 tarihli bir incelemede, zekası daha yüksek olan bireylerin bilişsel görevleri yerine getirdiği sıradaki beyin aktiviteleri incelendi.

Zeki insanlar, çalışkan insanlar ile aynı sonuca ulaşarak başarılı olurlar, ancak bunu daha az kaynak kullanarak yaparlar. Örneğin, iş yerinde aynı problemi çözen iki kişiyi düşünün. Biri, her adımı titizlikle inceler ve her şeyi iki kez kontrol eder. Diğeri ise bir kalıp fark eder, gereksiz adımları atlar ve kendi iş akışını analiz ederek, yarı sürede çözüme ulaşır.

Konuyu iyi bilmeyen biri, ikinci kişinin pek çaba göstermiyor gibi göründüğünü söyleyebilir. Ama gerçekte, o kişi sadece en verimli yolu fark etmiştir. İşte bu yüzden, sözde “tembel” olarak nitelendirilen kişiler genellikle daha iyi sistemler geliştiren kişilerdir. Tekrarlayan görevleri otomatikleştirirler. Verimsiz iş akışlarını sorgularlar. Avantaj yaratacak fırsatları ararlar. Tembellik olarak nitelendirilen şey, genellikle çaba sarf etmeyi bir amaç olarak görmeyip sonuçlara öncelik veren bir tür sistem düzeyinde düşünme biçimidir.

Fazla Uyumak, Şekerleme Yapmak

Fazla Uyumak, Şekerleme Yapmak

Gece geç saatlere kadar uyumak ya da gündüzleri kestirmek eminiz herkese 'tembel' davranışı gibi görünüyor.

Fakat orada bir durun!

Scientific Reports dergisinde 2015 yılında yayınlanan bir çalışmada araştırmacılar, yüksek zeka ile uyku düzenleri arasındaki ilişkiyi inceledi.

Zeka seviyesi daha yüksek olan bireylerin, öğleden sonra uykusu sırasında bile daha etkili bilişsel işleme yaptıkları kanıtlandı. 

Bu durum, üretkenlik uğruna uykusundan fedakarlık ederek gece geç saatlere kadar çalışan “yorulmak bilmeyen dahi” imajını sorgulatıyor. Gerçekte, filmlerin aksine yüksek performans gösteren kişiler genellikle uykuyu tercih ediyor. Zeki insanlar uykularını son derece titizlikle koruyor ve bunun da haklı bir nedeni var: Uykunun pasif bir dinlenme süresinden çok daha fazlası olduğunu biliyorlar.

Uyku, günlük işlevlerimizin birçok önemli bileşenini destekleyen aktif ve temel bir süreçtir: Hafıza pekiştirme, duygusal düzenleme, yaratıcı problem çözme ve karmaşık muhakeme. Bu nedenle, uykusuz kaldığınızda beyniniz tam anlamıyla tam kapasiteyle çalışamaz. Dikkatiniz dağılır, karar verme yeteneğiniz bozulur ve duygusal tepkilerinizi kontrol etmek zorlaşır.

Dolayısıyla, birisi erken yatıp geç kalkarsa ya da düzenli olarak öğle uykusu yaparsa, hemen onun uykuya düşkün ve tembel biri olduğunu düşünmeyin. Akıllı insanlar için bu alışkanlıklar, biyolojik sınırlarına saygı duyarak bilişsel performanslarına yaptıkları bilinçli bir yatırımdır.

Olayları Görmezden Gelmek

Olayları Görmezden Gelmek

Sürekli aktif olan insanlara hayranlık duymaya meyilliyiz: Sesini yükseltebilen, istemediği durumlara karşı koyabilen ve her küçük hakaret ya da rahatsızlığa karşı esprili bir cevap verebilen insanlara. Buna karşılık, olayları umursamayan, çatışmadan kaçınan ya da ara sıra “Umurumda değil” diyen biri, ilgisiz gibi görünebilir.

Ancak, bu yorumla birlikte gözden kaçırdığımız şey şu: Çoğu durumda tepki vermemeyi seçmek kayıtsızlık değil, aslında duygusal zeka belirtisi.

Frontiers in Public Health dergisinde yayınlanan 2025 tarihli bir çalışma da dahil olmak üzere, yeni araştırmalar, duygusal zekası daha yüksek olan bireylerin stresi daha iyi yönettiklerini ve duygularını daha iyi düzenlediklerini göstermektedir. Yazarlar, bunun arkasındaki temel mekanizmalardan birinin psikolojik kopma olarak adlandırılan şey olduğunu belirtiyor: Özellikle iş dışında, stres kaynaklarından zihinsel olarak uzaklaşma yeteneği. Bu yetenek, bireylere daha iyi ruh sağlığı ve genel refah sağlıyor. 

Örneğin, yöneticilerinden hafif bir eleştiri alan iki iş arkadaşını düşünün. Bunlardan biri günün geri kalanını bu konuyu kafasında kurcalayarak geçirir. Olayı zihninde defalarca tekrarlar, hayal kırıklığına uğrar, hatta belki de kendini savunmak için bir cevap hazırlar. Diğeri ise eleştiriyi kabul eder, yararlı geri bildirimleri çıkarır, kendisine uymayan kısımları önemsemez ve yoluna devam eder.

Dışarıdan bakan bir gözlemciye, ikinci kişi ilgisiz veya aşırı pasif görünebilir. Ancak gerçekte, bu kişi hesaplı bir karar vermiştir: Zamanını veya duygusal enerjisini harcamaya değmeyecek bir şeyden uzaklaşmak.

Her hayal kırıklığı bir yanıtı hak etmez. Her küçük hakaret düzeltilmeyi gerektirmez, her sorunun hemen çözülmesi gerekmez. Bu bağlamda, bazı şeyleri görmezden gelmek, önceliklerinizi bilmektir. Zeki insanlar için bu, gerçekten önemli olan şeyler için zihinsel kaynaklarını korumanın vazgeçilmez bir yoldur.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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