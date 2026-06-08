Aslında Zeki Olduğunuzu Gösteren 3 "Tembel" Alışkanlığı
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'Zeki insan' denince aklınızda nasıl biri canlanıyor? Muhtemelen kusursuz, düzenli, hızlı düşünen, planlı ve programlı biri. Peki bilim, aslında bunun pek de doğru olmadığını söylüyor desek?
Neuroscience & Biobehavioral Reviews dergisinde 2009 yılında yayınlanan çığır açıcı bir inceleme, zekânın nöral verimlilik hipotezi olarak bilinen konuyu ele aldı. Bu teoride, daha yüksek zekâya sahip bireylerin bilişsel görevleri yerine getirme alışkanlıkları incelendi.
Ortaya oldukça ilginç sonuçlar çıktı!
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Tembellik olarak görülen alışkanlıklar, aslında yüksek zekanın bir göstergesi olabilir.
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Sıkı Çalışmaktan Kaçınmak
Fazla Uyumak, Şekerleme Yapmak
Olayları Görmezden Gelmek
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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