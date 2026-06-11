Görünmez Düşmanlar: Evinizdeki Zararlı Bakterileri Kökünden Kazıyacak 7 Basit Alışkanlık

Hayat karmaşası içinde bazı detaylara dikkat etmek zor olabilir. Fakat günlük alışkanlıklarımız, sağlığımızı derinden etkiliyor. Örneğin bakterilerin hızla çoğalabildiği, uygun ortamlar yaratırsanız hastalıklara da davetiye çıkarmış olursunuz. Hastalıklara yakalanmadan önce, minik adımlarla kendinizi ve çevrenizi temiz tutmak ise çok daha kolay.

Bu adımlardan ilki, temiz sandığınız banyo havlusu ve el havlusunu sık sık değiştirmek. Uzmanlar iki veya üç kullanımdan sonra aynı havluyu kullanmaya devam etmenin cilt ve koku sorununa yol açabileceğini savunuyor. Bakteriler, ıslak ortamları çok seviyor ve burada normale göre daha hızlı bir şekilde çoğalabiliyorlar. Bu nedenle havluların, sık sık değiştirilmesi ve bir süre sonra yenilenmesi öneriliyor.

Ayrıca banyo havlunuzu zaten duştan sonra nemlenen banyo içerisinde kurumaya bırakmak havlunun daha uzun sürede kurumasına yol açıyor. Eğer imkanınız varsa, banyo havlunuzu banyonun dışında, kuru bir ortamda kurutmayı deneyin.