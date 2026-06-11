Görünmez Düşmanlar: Evinizdeki Zararlı Bakterileri Kökünden Kazıyacak 7 Basit Alışkanlık
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Bakteriler, hayatın hemen hemen her noktasında bulunur. Topraktan su birikintilerine, insan vücudunun içinden en sıcak ve en soğuk ortamlara kadar bakteriler her yerde yaşayabilir. Yararlı bakteriler olduğu kadar zararlı bakteriler de vardır ve bu bakteriler, hastalıklarla ilişkilendirilir.
Hayatınızda yapacağınız birkaç küçük değişiklikle, zararlı bakterileri evinizden ve vücudunuzdan uzak tutmanız mümkün!
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Banyo havlunuzu tekrar tekrar kullanmayın.
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Nevresimlerinizi sık sık değiştirin.
Egzersiz yaptıktan sonra duş almayı ertelemeyin.
Ortak bardak kullanmayın.
Ağız sağlığınıza dikkat edin.
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Meyve ve sebzeleri önerildiği gibi yıkayarak tüketin.
Sık sık kullandığınız eşyaları temizlemeyi unutmayın.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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