Bilim İnsanları Açıkladı: Çaydan Daha Fazla Fayda Sağlamanın Yolu!
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Çay, dünyada en çok tüketilen içecekler arasında yer alıyor. Özellikle de ülkemizde çay tüketimi oldukça fazla. Bugüne kadar yapılan araştırmalarda, bu sevilen içeceğin sağlığa faydalı olduğu da kanıtlandı. Ancak bilim insanları, yaptıkları son çalışmayla çayın uzun yaşam ve sağlık açısından potansiyel faydalarının, çayın nasıl tüketildiğine bağlı olduğunu kanıtladı.
Bilime göre çay fazla uzun süre demlenmemeli, demlenmeden önce yıkanmalı.
Peki çayın fayda sağlaması için nasıl tüketilmesi gerekiyor?
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Türkiye, çay tüketiminin en fazla olduğu ülkeler arasında.
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Peki çay, sağlığımız açısından faydalı mı?
Bilim insanları, çayın yaratabileceği sağlık risklerine karşı uyarıyor.
Kaynar suda demlenen poşet çaylar, 109'dan fazla mikroplastik parçacık salabiliyor.
Peki çaydaki pestisit nasıl temizlenir?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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