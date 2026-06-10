Dünyanın En İyi Yemek Şehirleri Belli Oldu!

24 binden fazla kişinin katılımıyla düzenlenen ankette, katılımcılara yaşadıkları yerdeki yemek kültürünün genel kalitesi, dışarıda yemek yemenin ne kadar maliyetli olduğu ve şehirlerindeki en iyi yemek yapan mekanlar soruldu. Ardından sonuçlar, Time Out'un uzman editörlerinin ve yemek eleştirmenlerinin görüşleriyle birleştirildi.

Her ülkeden yalnızca en yüksek puanı alan şehirler son 20'ye girdi ve böylece listenin 'küresel mutfak başkentlerini' yansıttığı söylendi.

Time Out, bu çalışmayla şehre lezzet katan şefleri keşfetmeyi, yerel mutfakları tanıtmayı ve elbette turistlerin 'mükemmel' yemeği tatmasını amaçladı. Ayrıca listede, her damak zevkine hitap edecek lezzetlere yer verildiği açıklandı.

Hazırsanız, listeye geçelim.

Fakat başlamadan belirtelim, bu listede Türkiye'ye yer verilmemiş.