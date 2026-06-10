Dünyanın En İyi Yemek Şehirleri Belli Oldu!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Dünyaca ünlü seyahat ve yaşam dergisi Time Out, 2026 yılının en iyi yemek şehirlerini seçti. 24 binden fazla kişiyle bir anket düzenlendi ve uzman görüşleri de değerlendirildi. Katılımcılardan, yaşadıkları yerde yemek kültürünü değerlendirmeleri istendi.
Sonuç olarak her ülkeden en yüksek puanı alan şehirlerle 20 maddelik bir liste hazırlandı. Time Out, listeyi 'küresel mutfak başkentleri' diyerek duyurdu.
İşte, dünyanın en iyi yemek şehirleri!
Kaynak: Time Out
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Time Out, dünyanın en iyi yemek şehirlerini seçti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Lima
2. Bangkok
3. Mexico City
4. Londra
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
5. Barselona
Bize soracak olursanız, listede Türkiye'nin yer almaması büyük ayıp!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın