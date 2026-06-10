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Dünyanın En İyi Yemek Şehirleri Belli Oldu!

Dünyanın En İyi Yemek Şehirleri Belli Oldu!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
10.06.2026 - 10:07
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Dünyaca ünlü seyahat ve yaşam dergisi Time Out, 2026 yılının en iyi yemek şehirlerini seçti. 24 binden fazla kişiyle bir anket düzenlendi ve uzman görüşleri de değerlendirildi. Katılımcılardan, yaşadıkları yerde yemek kültürünü değerlendirmeleri istendi. 

Sonuç olarak her ülkeden en yüksek puanı alan şehirlerle 20 maddelik bir liste hazırlandı. Time Out, listeyi 'küresel mutfak başkentleri' diyerek duyurdu.

İşte, dünyanın en iyi yemek şehirleri!

Kaynak: Time Out

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Time Out, dünyanın en iyi yemek şehirlerini seçti.

Time Out, dünyanın en iyi yemek şehirlerini seçti.

24 binden fazla kişinin katılımıyla düzenlenen ankette, katılımcılara yaşadıkları yerdeki yemek kültürünün genel kalitesi, dışarıda yemek yemenin ne kadar maliyetli olduğu ve şehirlerindeki en iyi yemek yapan mekanlar soruldu. Ardından sonuçlar, Time Out'un uzman editörlerinin ve yemek eleştirmenlerinin görüşleriyle birleştirildi. 

Her ülkeden yalnızca en yüksek puanı alan şehirler son 20'ye girdi ve böylece listenin 'küresel mutfak başkentlerini' yansıttığı söylendi.

Time Out, bu çalışmayla şehre lezzet katan şefleri keşfetmeyi, yerel mutfakları tanıtmayı ve elbette turistlerin 'mükemmel' yemeği tatmasını amaçladı. Ayrıca listede, her damak zevkine hitap edecek lezzetlere yer verildiği açıklandı.

Hazırsanız, listeye geçelim.

Fakat başlamadan belirtelim, bu listede Türkiye'ye yer verilmemiş.

1. Lima

1. Lima
www.nationalgeographic.com

Peru'nun başkenti Lima, dünyanın en iyi yemek şehri seçildi. Time Out, Lima hakkındaki yazıda şu ifadelere yer veriyor:

'Peru başkentinde neredeyse her hafta yeni ve popüler bir restoran açılıyor...Lima'nın restoranları sürekli olarak dünyanın en iyileri arasında yer alıyor; hatta füzyon restoranı Maido, 2025 yılı için bu unvanı elinde bulunduruyor.Dünya mutfak sahnesindeki bu etkileyici konum, hem anket katılımcılarından hem de Time Out'un uzman panelinden gelen yüksek puanlara yansıdı. Lima'daki yerel halk, şehrin yemek kültürünü kalite açısından %80, uygun fiyatlılık açısından ise %85 oranında değerlendirdi ve bu da Lima'yı listedeki en ucuz yemek mekanı haline getirdi.' 

Yolunuz düşerse, editörün önerisi üzerine 'Ranfañote' tatlısını yemeyi ihmal etmeyin.

2. Bangkok

2. Bangkok
www.foodandwine.com

İkinci sırada Tayland'ın başkenti Bangkok yer aldı. Bangkok'ta hem sokak lezzetlerinin son yıllarda oldukça popüler olduğu hem de yerel lezzetlerin fine dining anlayışıyla yeniden tasarlandığı belirtildi. 'Bangkok'ta genç şefler, daha az bilinen bölgesel yemeklere odaklanan çağdaş pişirme yöntemleriyle yerel mutfağı yeniden heyecan verici hale getiriyor.' ifadelerine yer verildi.

Bangkok yerlilerinin %66'sı Tayland başkentinde dışarıda yemek yemenin uygun fiyatlı olduğunu söylerken, %81'i memleketlerini yemeklerinin kalitesi ve çeşitliliği açısından yüksek puanla değerlendirdi.

Editörün önerisi üzerine, yolunuz Bangkok'a düşerse Song Wat Caddesi üzerindeki Khao San Sek'te bir masa ayırtmayı ve ızgara yayın balığı sipariş etmeyi unutmayın.

3. Mexico City

3. Mexico City
www.nationalgeographic.com

Meksika'nın başkenti, Mexico City, listenin üçüncü sırasında yer alıyor. Mexico City'nin, Michelin yıldızlı restoranlardan sokak lezzetlerine uzanan geniş mutfak yelpazesiyle dikkat çektiği belirtiliyor. Ayrıca küresel bir şölen sunan Mexico City'nin Akdeniz, Asya ve Fransız mutfaklarını oldukça başarılı bir şekilde buluşturduğu söyleniyor.

Yerel halkın %80'i şehrin restoranlarını kalite açısından yüksek puanlıyor; %73'ü dışarıda yemek yemenin ve içmenin uygun fiyatlı olduğunu söylüyor.

Yolunuz düşerse, elbette şehrin simgesi haline gelen Taco'yu yemeyi ihmal etmeyin.

4. Londra

4. Londra
londonpass.com

İngiltere'nin başkenti Londra, kendisine dördüncü sırada yer buldu. Dünyanın en en çeşitli mutfaklarından birine sahip olduğu söylenen Londra'da canınız ne çekerse çekin en güzelini bulmanız mümkün. Fransız, İtalyan, Hint, Rus... 

Londra, yerel halktan aldığı genel puanla yemek kültürü kalitesi açısından en yüksek puanı aldı. Londralıların %96'sı İngiltere başkentinde dışarıda yemek yemenin 'iyi' veya 'muhteşem' olduğunu söyledi. Fakat aynı durum, fiyat konusunda geçerli değil. Katılımcıların yalnızca yüzde 42'si Londra'da yemek yemenin uygun fiyatlı olduğunu belirtiyor. Londra'da birçok ucuz yemek noktası bulunsa da şehir, genellikle şık mekanlarıyla tanınıyor. 

Yolunuz düşerse meşhur Fransız restoranı Camille'i deneyebilirsiniz.

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5. Barselona

5. Barselona
www.klook.com

Listenin beşinci sırasında ise Akdeniz mutfağının temsilcisi olarak Barselona yer alıyor. Barselona'da hem Michelin yıldızlı restoranlar hem de geleneksel tatlara yoğunlaşan restoranlar bulunuyor. Yerel lezzetleri yaşatmayı amaçlayan bu restoranlar 'anne tariflerini' modernize ederek dikkat çekiyor. 

Barselona'nın yemek kültürü, yerel halktan yüksek bir puan alıyor. Katılımcıların %82'si Barselona'nın kalite açısından yüksek olduğunu düşünüyor.

Yolunuz düşerse '1950'lerden kalma bir balıkçı tavernası olan La Cova Fumada'yı mutlaka ziyaret etmelisiniz.' deniyor.

Listenin devamı ise şu şekilde şekilleniyor:

Bize soracak olursanız, listede Türkiye'nin yer almaması büyük ayıp!

Bize soracak olursanız, listede Türkiye'nin yer almaması büyük ayıp!

Dünyaca ünlü Time Out Dergisi'nin hazırladığı bu listede, Kolombiya'dan Londra'ya, Hindistan'dan Danimarka'ya birçok farklı ülke yer alıyor. Fakat ne hikmetse Türkiye, listede kendisine yer bulamamış. 

Üstelik yukarıda yapılan yorumları okuduğumuzda, belirtilen tüm kriterlerin ülkemizde de olduğunu görüyoruz. İstanbul, İzmir, Muğla gibi yerlerde ünlü Michelin şeflerinin özenle hazırladığı lezzetleri tadabilir, Anadolu'ya geldiğinizde ise kebap ustalarının onlarca yıllık birikimiyle hazırladığı leziz yemekleri yiyebilirsiniz. Özellikle İstanbul'da, dünya mutfaklarının bir seçkisini bulabilir, İtalya, Fransa, Kore mutfaklarını deneyimleyebilirsiniz. 

Türk mutfağı, aynı zamanda  farklı damak tatlarına da hitap ediyor. Hem taze deniz ürünlerini hem kırmızı et ürünlerini bir arada bulabilir, dilerseniz 'farkında olmadan' onlarca yıldır yaptığımız vegan lezzetlerle de doyuma ulaşabilirsiniz.

Neyse ki Time Out bizi görmezden gelse de TasteAtlas platformu, 2025/26 dönemine ait 'Dünyanın En İyi Yemek Şehirleri' listesinde Türkiye'ye yer vermişti. TasteAtlas'ın listesinde Gaziantep 17. sırada yer almış, İstanbul 24, İzmir de 84. sıraya yerleşmişti. Bu listenin birincisi İtalya Napoli olmuş ve İtalya, listeyi domine etmeyi başarmıştı.

Bakalım başka listelerde Türkiye kendisine yer bulacak mı?

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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