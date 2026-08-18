Kahvenin Metabolizmaya Etkisi Araştırıldı: Yağ ve Testosterona Etki Ediyor
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Sabah kahvesiz uyanamayanlar, burada mı? Günün ilk kahvesi pek çoğumuz için sadece masum bir uyanma ritüeli. Ancak European Journal of Nutrition’da yayımlanan dev bir araştırma, kahvenin vücudumuzdaki yağ dağılımı ve hormonlarımız üzerinde yaptığı beklenmedik oyunları gözler önüne serdi.
İşte kahve tüketimi ile vücut yağı, kas kütlesi ve hormonlar arasındaki ezber bozan araştırmanın detayları.
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Kahve İçtikçe Vücut Yağı Ve Göbek Çevresi İnceliyor
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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