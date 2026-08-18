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Kahvenin Metabolizmaya Etkisi Araştırıldı: Yağ ve Testosterona Etki Ediyor

Kahvenin Metabolizmaya Etkisi Araştırıldı: Yağ ve Testosterona Etki Ediyor

kahve
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
18.08.2026 - 12:47
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Sabah kahvesiz uyanamayanlar, burada mı? Günün ilk kahvesi pek çoğumuz için sadece masum bir uyanma ritüeli. Ancak European Journal of Nutrition’da yayımlanan dev bir araştırma, kahvenin vücudumuzdaki yağ dağılımı ve hormonlarımız üzerinde yaptığı beklenmedik oyunları gözler önüne serdi.

İşte kahve tüketimi ile vücut yağı, kas kütlesi ve hormonlar arasındaki ezber bozan araştırmanın detayları. 

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Kahve İçtikçe Vücut Yağı Ve Göbek Çevresi İnceliyor

Kahve İçtikçe Vücut Yağı Ve Göbek Çevresi İnceliyor

Araştırmanın ilk çarpıcı bulgusu vücudumuzun şekliyle ilgiliydi. Düzenli ve bol kahve tüketen kişilerin vücut yağ oranı belirgin şekilde daha düşük çıktı.

Olay sadece deri altındaki yağlarla da bitmiyor. Asıl tehlikeli olan, göbek çevresinde ve iç organları saran 'gizli yağlanma' da kahve içenlerde çok daha az görüldü. 

Üstelik kas oranları da daha yüksekti! 

İşin en ilginç yanı şu: Tartıya çıktığında bire bir aynı kiloda (aynı boy-kilo endeksinde) olan iki kişiyi düşünün. Kahve içen kişinin vücudunda kas daha fazla, yağ daha azdı. Yani kahve, kilonuzu değiştirmese bile vücudunuzun daha sıkı görünmesiyle bağlantılı olabilir.

Erkeklerde Beklenmedik Sonuç: Testosteron Artıyor Ama İşe Yaramıyor!

Erkeklerde Beklenmedik Sonuç: Testosteron Artıyor Ama İşe Yaramıyor!

Araştırmacılar, erkeklerde kahve tüketimi arttıkça toplam testosteron seviyesinin de yükseldiğini fark etti. Günde içilen her bir fincan kahve, kandaki toplam testosteronu yukarı çekiyordu.

Kanda testosteron artıyordu artmasına ama vücudun kas yapmak veya enerji üretmek için asıl kullanabildiği 'aktif' (serbest) testosteron seviyesi düşüyordu. Yani kahve, testosteronu artırıyor gibi görünse de vücudun bu hormonu kullanmasını engelliyordu. Bu da sık sık duyduğumuz 'Kahve testosteronu artırır' lafının geçerliliğini ortadan kaldırıyor. 

Gizli Aktör: SHBG Proteini Oyunu Nasıl Bozuyor?

Peki kanda testosteron artarken vücut bunu neden kullanamıyor? İşte burada devreye 'SHBG' adında bir taşıyıcı protein giriyor. Bu proteini kanda dolaşan bir sünger veya taksi gibi düşünebilirsiniz.

Erkekler kahve içtikçe kanlarındaki SHBG çoğalıyor. Çoğalan bu proteinler kanda ne kadar testosteron bulursa hemen üzerine yapışıp onları hapsediyor. Hal böyle olunca, testosteron vücutta serbestçe dolaşıp asıl işini yapamıyor ve 'kullanılabilir' testosteron oranı düşüyor.

Kadınlarda Tablo Çok Daha Farklı Şekilleniyor

Kadınlarda Tablo Çok Daha Farklı Şekilleniyor

Söz konusu kadınlar olduğunda, kahve ile testosteron arasında erkeklerdeki gibi bir yükseliş dalgası görülmedi.

Ancak kadınlarda da kahve içtikçe tıpkı erkeklerdeki gibi SHBG arttı. Bu da kadınların vücudunda kullanıma hazır, aktif hormon miktarını aşağı çekti. (Bilim insanları bu sonuçları daha net görebilmek için, hormonları baştan etkileyen Polikistik Over Sendromu gibi hastalıkları olan kadınları bilerek araştırmanın dışında bıraktı.)

Kahve Kan Şekerini de Dengeliyor

Kahve Kan Şekerini de Dengeliyor

Araştırma kapsamında Finlandiya'da tam 2 bin 264 kişinin kan değerleri ve vücut ölçüleri incelendi. Günde 1 fincan içenden tutun da 5 fincandan fazla içene kadar herkesin kanına bakıldı. Kahvenin sadece yağlara değil, metabolizmaya da dokunduğu görüldü. 

Örneğin; çok kahve içen erkeklerin kan şekeri (glikoz-insülin) dengesi çok daha sağlıklıydı.

Peki Kahve Doğrudan Yağ Yakar Mı?

İşte en çok merak edilen soru... Hayır, bu çalışma 'kahve içerseniz kesin zayıflarsınız ve yağ yakarsınız' demiyor.

Bilim insanları burada sadece bir 'gözlem' yaptı. 'Çok kahve içen insanların vücudunda yağ oranı daha düşük çıktı' diyorlar. Ama bu insanlar belki de çok hareketli? Belki de kahveyi şekersiz içtikleri için tatlı krizleri yaşamıyorlar? Kahvenin tek başına yağları eritip eritmediğini kanıtlamak için daha farklı testlere ihtiyaç var.

Sadece Kafein Değil: Fincanın İçinde 1000'den Fazla Madde Var

Sonuçların arkasındaki gizem hâlâ tam çözülebilmiş değil. Çünkü kahve sadece kafein demek değildir; içinde vücuda faydalı binden fazla bileşen barındırır.

Ayrıca bu araştırmada kahvenin nasıl demlendiği (filtre mi, Türk kahvesi mi?), içine süt veya şeker konup konmadığı gibi detaylara bakılmadı. Sonuç olarak kahve, vücudumuzda sadece uykumuzu açmaktan çok daha büyük ve karmaşık bir kimyasal oyun oynuyor. Sadece bu oyunun kurallarını tam olarak çözmek için biraz daha zamana ihtiyacımız var!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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