Kahvenin Metabolizmaya Etkisi Araştırıldı: Yağ ve Testosterona Etki Ediyor

Araştırma kapsamında Finlandiya'da tam 2 bin 264 kişinin kan değerleri ve vücut ölçüleri incelendi. Günde 1 fincan içenden tutun da 5 fincandan fazla içene kadar herkesin kanına bakıldı. Kahvenin sadece yağlara değil, metabolizmaya da dokunduğu görüldü.

Örneğin; çok kahve içen erkeklerin kan şekeri (glikoz-insülin) dengesi çok daha sağlıklıydı.

Peki Kahve Doğrudan Yağ Yakar Mı?

İşte en çok merak edilen soru... Hayır, bu çalışma 'kahve içerseniz kesin zayıflarsınız ve yağ yakarsınız' demiyor.

Bilim insanları burada sadece bir 'gözlem' yaptı. 'Çok kahve içen insanların vücudunda yağ oranı daha düşük çıktı' diyorlar. Ama bu insanlar belki de çok hareketli? Belki de kahveyi şekersiz içtikleri için tatlı krizleri yaşamıyorlar? Kahvenin tek başına yağları eritip eritmediğini kanıtlamak için daha farklı testlere ihtiyaç var.

Sadece Kafein Değil: Fincanın İçinde 1000'den Fazla Madde Var

Sonuçların arkasındaki gizem hâlâ tam çözülebilmiş değil. Çünkü kahve sadece kafein demek değildir; içinde vücuda faydalı binden fazla bileşen barındırır.

Ayrıca bu araştırmada kahvenin nasıl demlendiği (filtre mi, Türk kahvesi mi?), içine süt veya şeker konup konmadığı gibi detaylara bakılmadı. Sonuç olarak kahve, vücudumuzda sadece uykumuzu açmaktan çok daha büyük ve karmaşık bir kimyasal oyun oynuyor. Sadece bu oyunun kurallarını tam olarak çözmek için biraz daha zamana ihtiyacımız var!