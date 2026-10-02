Pek Çok Evde Var: 'Ağlayan Çiçek'i Yiyen 2 Yaşındaki Çocuk Yoğun Bakıma Alındı
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Evleri ve ofisleri süsleyen, bakımı kolay olduğu için çok tercih edilen bir saksı bitkisi, Tokat'ta bir aileye zor anlar yaşattı. Halk arasında 'ağlayan çiçek' olarak bilinen difenbahya bitkisinden kopardığı parçayı ağzına alan 2 yaşındaki Z.L. Hanlı'nın dudağı ve boğazı şişti. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan küçük çocuk yoğun bakıma alındı.
Tedavisinin ardından çocuğun sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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