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Pek Çok Evde Var: 'Ağlayan Çiçek'i Yiyen 2 Yaşındaki Çocuk Yoğun Bakıma Alındı

Pek Çok Evde Var: 'Ağlayan Çiçek'i Yiyen 2 Yaşındaki Çocuk Yoğun Bakıma Alındı

Tokat
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
02.10.2026 - 09:01
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Evleri ve ofisleri süsleyen, bakımı kolay olduğu için çok tercih edilen bir saksı bitkisi, Tokat'ta bir aileye zor anlar yaşattı. Halk arasında 'ağlayan çiçek' olarak bilinen difenbahya bitkisinden kopardığı parçayı ağzına alan 2 yaşındaki Z.L. Hanlı'nın dudağı ve boğazı şişti. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan küçük çocuk yoğun bakıma alındı.

Tedavisinin ardından çocuğun sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

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Ağlayarak babaannesinin yanına gitti

Ağlayarak babaannesinin yanına gitti

İHA'nın haberine göre olay, küçük çocuğun evde babaannesi ve dedesiyle birlikte olduğu sırada yaşandı. Oturma odasında dolaşan çocuk, saksıdaki difenbahyadan bir parça koparıp ağzına aldı. Bir süre sonra ağlayarak babaannesinin yanına gitti.

Yakınları çocuğun dudaklarının şiştiğini fark edince onu hemen hastaneye götürdü. Boğazında da şişlik oluşan çocuk, yoğun bakımda takip altına alındı.

Uzman uyardı: "Solunum yollarını tehdit edici hale gelebiliyor"

Uzman uyardı: "Solunum yollarını tehdit edici hale gelebiliyor"

Medical Park Tokat Hastanesi'nden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. İbrahim Taştan, difenbahyanın öz suyunda bulunan kalsiyum oksalat kristallerinin temas ettiği bölgede tahrişe neden olabildiğini anlattı. Bitki çiğnendiğinde ya da yendiğinde ağız ve boğaz bölgesinde şişlik gelişebiliyor.

Taştan, özellikle çocuklarda tablonun ciddileşebildiğine dikkat çekti: 'Vücuda değdiği yerde şişme, kızarıklık, yanma hissi oluşturuyor. Ancak çocuklar tarafından yendiği zaman bu sefer solunum yollarını etkileyebiliyor. Dudakta şişme, küçük dilde şişme, boğazda şişme, solunum yolunu tehdit edici hale gelebiliyor. Bu durum tabii hayati risk altına alabiliyor.'

Uzman, bitkinin öz suyunun yetişkinlerde de tahrişe yol açabildiğini, böyle durumlarda vakit kaybetmeden acil sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguladı.

Baba: "Biz böyle etkisi olduğunu bilmiyorduk"

Baba: "Biz böyle etkisi olduğunu bilmiyorduk"

Olay sırasında işte olduğunu söyleyen baba Melih Hanlı, acile götürüldükten sonra çocuğunun bu çiçekten dolayı zehirlendiğinin söylendiğini, doktorların dilinin arkasında da şişlik olduğunu belirttiğini anlattı.

Hanlı, yaşadıklarının ardından diğer ailelere de seslendi: 'Bunu alan arkadaşlarımız dikkat etsin. Hatta çocuğu olanlar bu bitkiyi almasınlar. Bunun ismi difenbahya. Biz böyle etkisi olduğunu bilmiyorduk.'

Evinizde difenbahya varsa nelere dikkat etmelisiniz?

Difenbahya, küçük çocukların ve evcil hayvanların ulaşabileceği yerlerde bulundurulmamalı. Bitkinin budanması ya da yapraklarının temizlenmesi sırasında eldiven kullanmak, ardından elleri yıkamak ve elleri gözlere ya da ağza götürmemek de önemli.

Bir çocuk bitkiyi ağzına aldıysa ağzındaki parçalar çıkarılmalı ve vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Nefes almakta zorlanma, sesin kısılması ya da yutkunma güçlüğü görülürse hemen 112 Acil Çağrı Merkezi aranmalı. Zehirlenme şüphesi olan durumlarda Ulusal Zehir Danışma Merkezi'ne de 114 numaralı hattan 7/24 ulaşılabiliyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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