Pek Çok Evde Var: 'Ağlayan Çiçek'i Yiyen 2 Yaşındaki Çocuk Yoğun Bakıma Alındı

Olay sırasında işte olduğunu söyleyen baba Melih Hanlı, acile götürüldükten sonra çocuğunun bu çiçekten dolayı zehirlendiğinin söylendiğini, doktorların dilinin arkasında da şişlik olduğunu belirttiğini anlattı.

Hanlı, yaşadıklarının ardından diğer ailelere de seslendi: 'Bunu alan arkadaşlarımız dikkat etsin. Hatta çocuğu olanlar bu bitkiyi almasınlar. Bunun ismi difenbahya. Biz böyle etkisi olduğunu bilmiyorduk.'

Evinizde difenbahya varsa nelere dikkat etmelisiniz?

Difenbahya, küçük çocukların ve evcil hayvanların ulaşabileceği yerlerde bulundurulmamalı. Bitkinin budanması ya da yapraklarının temizlenmesi sırasında eldiven kullanmak, ardından elleri yıkamak ve elleri gözlere ya da ağza götürmemek de önemli.

Bir çocuk bitkiyi ağzına aldıysa ağzındaki parçalar çıkarılmalı ve vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Nefes almakta zorlanma, sesin kısılması ya da yutkunma güçlüğü görülürse hemen 112 Acil Çağrı Merkezi aranmalı. Zehirlenme şüphesi olan durumlarda Ulusal Zehir Danışma Merkezi'ne de 114 numaralı hattan 7/24 ulaşılabiliyor.