Tül Perdeleri İlk Günkü Gibi Bembeyaz Yapıyor: Deterjanın Yanına Eklenen O Mutfak Malzemesi Sararmayı Söküyor

Tül perdeler, evdeki havayı süzen bir filtre gibi çalışıyor. Pencereden giren sokak tozu ve egzoz isi, mutfaktan yayılan yağlı buhar ve evde sigara içiliyorsa nikotin, ince dokunun gözeneklerine yavaş yavaş yerleşiyor. Güneş ışığı da bu tabakayı her gün biraz daha koyulaştırıyor.

Sorun şu ki sıradan bir yıkama genellikle yüzeydeki tozu alıyor ama liflerin arasına oturan yağlı filmi tam olarak çözemiyor. Perde makineden temiz kokuyla çıksa bile cama asıldığında yine mat ve donuk görünüyor. Her yıkamada biraz daha fazla deterjan kullanmak da işe yaramıyor; fazla deterjan kalıntısı kumaşta kalıp kiri daha da hızlı çekebiliyor.

Fantastic Services uzmanları bu yüzden işe çamaşır suyuyla değil, kumaşı yıpratmayan ve evde zaten bulunan karbonatla başlamayı öneriyor.