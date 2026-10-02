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Tül Perdeleri İlk Günkü Gibi Bembeyaz Yapıyor: Deterjanın Yanına Eklenen O Mutfak Malzemesi Sararmayı Söküyor

Tül Perdeleri İlk Günkü Gibi Bembeyaz Yapıyor: Deterjanın Yanına Eklenen O Mutfak Malzemesi Sararmayı Söküyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.10.2026 - 08:57
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Taktığınız gün bembeyaz duran tül perdeler, birkaç ay içinde griye, hatta sarıya dönebiliyor. Üstelik çoğu zaman sıradan bir yıkama o eski rengi geri getirmeye yetmiyor. İngiltere merkezli temizlik firması Fantastic Services'in uzmanlarına göre çözüm pahalı ağartıcılarda değil, hemen her mutfakta bulunan bir malzemede saklı. Doğru sıcaklık ve birkaç küçük ayarla tüller ilk günkü görünümüne yeniden kavuşabiliyor.

Kaynak: Fantastic Services

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Tüllerdeki sararmanın asıl nedeni evin havasında birikenler

Tüllerdeki sararmanın asıl nedeni evin havasında birikenler

Tül perdeler, evdeki havayı süzen bir filtre gibi çalışıyor. Pencereden giren sokak tozu ve egzoz isi, mutfaktan yayılan yağlı buhar ve evde sigara içiliyorsa nikotin, ince dokunun gözeneklerine yavaş yavaş yerleşiyor. Güneş ışığı da bu tabakayı her gün biraz daha koyulaştırıyor.

Sorun şu ki sıradan bir yıkama genellikle yüzeydeki tozu alıyor ama liflerin arasına oturan yağlı filmi tam olarak çözemiyor. Perde makineden temiz kokuyla çıksa bile cama asıldığında yine mat ve donuk görünüyor. Her yıkamada biraz daha fazla deterjan kullanmak da işe yaramıyor; fazla deterjan kalıntısı kumaşta kalıp kiri daha da hızlı çekebiliyor.

Fantastic Services uzmanları bu yüzden işe çamaşır suyuyla değil, kumaşı yıpratmayan ve evde zaten bulunan karbonatla başlamayı öneriyor.

Deterjanın üzerine eklenen birkaç kaşık karbonat sararmayı çözüyor

Deterjanın üzerine eklenen birkaç kaşık karbonat sararmayı çözüyor

Uygulaması oldukça basit. Çamaşır makinesinin ana yıkama gözüne her zaman kullandığınız toz ya da sıvı deterjanı koyun, ardından üzerine birkaç yemek kaşığı karbonat ekleyin. Karbonat suyun sertliğini kırarak deterjanın daha etkili çalışmasını sağlıyor, kumaşa sinen kötü kokuyu da gideriyor.

Perdeler çok sararmışsa makineye atmadan önce kısa bir ön işlem fark yaratıyor. Uzmanlar bir kova ılık suya 1 su bardağı karbonat ekleyip tülleri yaklaşık 1 saat bu suda bekletmeyi öneriyor. Karbonat yerine 1 su bardağı beyaz sirke ya da limon suyu da kullanılabiliyor. Sigara dumanından sararmış perdelerde karbonatın yanına yarım su bardağı tuz eklemek de lekeyi gevşetmeye yardımcı oluyor.

Daha güçlü bir beyazlatıcıya ihtiyaç varsa çamaşır suyu yerine diş protezi temizleme tabletleri daha nazik bir alternatif olarak öne çıkıyor. Çamaşır suyu kullanılacaksa mutlaka bol suyla seyreltilmeli, perde ancak ondan sonra suya bırakılmalı.

Sıcak su ve yüksek sıkma devri tülü kalıcı olarak sarartabiliyor

Sıcak su ve yüksek sıkma devri tülü kalıcı olarak sarartabiliyor

Tülleri beyazlatmaya çalışırken yapılan en yaygın hata, kiri sökmek için suyu ısıtmak. Uzmanlara göre tül perdeler elde de makinede de 30 dereceyi geçmeyen suda yıkanmalı. Sentetik dokular yüksek sıcaklıkta yapısını kaybediyor ve sararma kumaşa adeta hapsoluyor.

Makinede hassas ya da narin çamaşır programını seçmek, perdeleri bir yastık kılıfının içine koyarak yıkamak dokunun takılıp yırtılmasını önlüyor. Makineyi tıka basa doldurmamak da önemli; tüllerin bol suyun içinde rahatça dönebilmesi gerekiyor.

Sıkma ayarını kapatmak ya da en düşük devre indirmek kırışıklığı büyük ölçüde engelliyor. Perdeleri kurutma makinesine atmayın, elle de burmayın. Fazla suyu havluya sararak hafifçe bastırıp almak yeterli. Hafif nemli tülleri doğrudan kornişe asarsanız kendi ağırlığıyla düzleşiyor ve ütüye gerek kalmıyor. Mümkünse güneş alan bir pencerede kurumaya bırakmak da beyazlığı belirgin şekilde artırıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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