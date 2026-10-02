Tül Perdeleri İlk Günkü Gibi Bembeyaz Yapıyor: Deterjanın Yanına Eklenen O Mutfak Malzemesi Sararmayı Söküyor
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Taktığınız gün bembeyaz duran tül perdeler, birkaç ay içinde griye, hatta sarıya dönebiliyor. Üstelik çoğu zaman sıradan bir yıkama o eski rengi geri getirmeye yetmiyor. İngiltere merkezli temizlik firması Fantastic Services'in uzmanlarına göre çözüm pahalı ağartıcılarda değil, hemen her mutfakta bulunan bir malzemede saklı. Doğru sıcaklık ve birkaç küçük ayarla tüller ilk günkü görünümüne yeniden kavuşabiliyor.
Kaynak: Fantastic Services
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Tüllerdeki sararmanın asıl nedeni evin havasında birikenler
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Deterjanın üzerine eklenen birkaç kaşık karbonat sararmayı çözüyor
Sıcak su ve yüksek sıkma devri tülü kalıcı olarak sarartabiliyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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