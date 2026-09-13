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Çamaşır Makinesindeki Kötü Kokunun Nedeni Belli Oldu: Çoğu Kişi Bu Hataları Yapıyor

Çamaşır Makinesindeki Kötü Kokunun Nedeni Belli Oldu: Çoğu Kişi Bu Hataları Yapıyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.09.2026 - 08:37
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Çamaşır makinesinden gelen kötü koku, temizlenmesi gereken yerin her zaman tambur olmadığını gösteriyor. Deterjan kalıntıları, nem ve zamanla oluşan küf; özellikle lastik conta, deterjan gözü ve filtre gibi fark edilmeyen bölümlerde birikerek makinenin tamamına yayılan ağır bir kokuya neden olabiliyor.

Kaynak: https://www.which.co.uk/reviews/washi...
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Çamaşır makinesinden çıkan çamaşırların temiz olmak yerine kötü kokması, çoğu evde karşılaşılan can sıkıcı sorunlardan biri.

Çamaşır makinesinden çıkan çamaşırların temiz olmak yerine kötü kokması, çoğu evde karşılaşılan can sıkıcı sorunlardan biri.

Üstelik makine dışarıdan tertemiz görünse bile tamburun içindeki nem, deterjan kalıntıları ve zamanla oluşan küf kokunun asıl kaynağı olabiliyor. Üreticilerin bakım önerileri de sorunun çoğunlukla makinenin arızalanmasından değil, içeride biriken kalıntı ve nemden kaynaklandığına işaret ediyor.

Çamaşır Makinesi Neden Kötü Kokar?

Çamaşır Makinesi Neden Kötü Kokar?

Çamaşır makinesindeki kötü kokunun tek bir nedeni yok. Ancak en yaygın nedenlerin başında deterjan ve yumuşatıcı kalıntıları, sürekli nemli kalan bölümler, küf ve bakteriler geliyor.

Özellikle düşük sıcaklıklarda sık sık yıkama yapılması, deterjan ve yumuşatıcının tamamen çözünmemesine ve makinenin bazı bölümlerinde kalıntı bırakmasına neden olabiliyor. Bu kalıntılar zamanla nemle birleşerek mikroorganizmaların çoğalabileceği bir ortam oluşturuyor.

Deterjanı Fazla Koymak Makineyi Daha Temiz Yapmıyor

“Deterjan ne kadar çoksa çamaşır o kadar temiz olur” düşüncesi, kötü kokunun en yaygın nedenlerinden biri olabilir.

Fazla deterjan ve özellikle yumuşatıcı, makinenin tamburunda, deterjan çekmecesinde ve lastik contada birikerek zamanla kalıntı oluşturabiliyor. Samsung ve LG de önerilen deterjan miktarının aşılmaması gerektiğini özellikle belirtiyor.

Yani makine kötü kokmaya başladıysa çözüm daha fazla deterjan eklemek değil, tam tersine mevcut kalıntıları temizlemek olabilir.

Makinenin Kapağını Hemen Kapatmak da Sorun Yaratıyor

Makinenin Kapağını Hemen Kapatmak da Sorun Yaratıyor

Yıkama bittikten sonra kapağın hemen kapatılması, tamburun içerisinde kalan nemin dışarı çıkmasını engelliyor.

Özellikle ön yüklemeli makinelerde lastik conta içerisinde bir miktar su ve deterjan kalıntısı kalabiliyor. Kapak kapalı tutulduğunda bu nemli ortam uzun süre kurumadan kalıyor ve zamanla küf, bakteri ve kötü koku oluşumunu kolaylaştırıyor.

Bu nedenle yıkama tamamlandıktan sonra çamaşırları kısa sürede çıkarmak ve makinenin kapağını bir süre açık bırakmak basit ama etkili bir önlem.

Asıl Koku Kaynağı Lastik Contanın İçinde Olabilir

Makinenin tamburuna bakıldığında her şey temiz görünebilir. Ancak özellikle ön kapaklı makinelerde lastik contanın kıvrımlarının içi çoğu zaman gözden kaçıyor.

Bu bölümde saç, tüy, deterjan artığı, kir ve su birikebiliyor. Zaman içerisinde siyah lekeler veya küf oluşması da mümkün. Üretici bakım rehberlerinde lastik contanın düzenli olarak temizlenmesi, kötü kokuyu önlemek için özellikle öneriliyor.

Contayı temizlerken makinenin kullanım kılavuzundaki yönteme uyulması önemli. Özellikle farklı temizlik ürünlerini birbiriyle karıştırmak tehlikeli olabilir.

Deterjan Çekmecesi de Tahmin Edilenden Daha Kirli Olabilir

Çamaşır makinesinin kötü kokmasının bir diğer nedeni deterjan çekmecesi.

Deterjan ve yumuşatıcı burada uzun süre kaldığında çekmecenin iç yüzeylerinde yapışkan kalıntılar oluşabiliyor. Nemli ortam da bu kalıntıların üzerinde küf ve bakteri oluşmasını kolaylaştırıyor.

Arçelik, deterjan çekmecesinin çıkarılarak sıcak suyla temizlenmesini öneriyor. Zanussi ise çekmecenin düzenli aralıklarla çıkarılıp bölmelerinin bir fırçayla temizlenmesini tavsiye ediyor.

Bu nedenle yalnızca çekmecenin görünen kısmını silmek yeterli olmayabilir. Çekmecenin oturduğu bölümün içi de kontrol edilmeli.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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