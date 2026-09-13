Çamaşır Makinesindeki Kötü Kokunun Nedeni Belli Oldu: Çoğu Kişi Bu Hataları Yapıyor

Çamaşır makinesindeki kötü kokunun tek bir nedeni yok. Ancak en yaygın nedenlerin başında deterjan ve yumuşatıcı kalıntıları, sürekli nemli kalan bölümler, küf ve bakteriler geliyor.

Özellikle düşük sıcaklıklarda sık sık yıkama yapılması, deterjan ve yumuşatıcının tamamen çözünmemesine ve makinenin bazı bölümlerinde kalıntı bırakmasına neden olabiliyor. Bu kalıntılar zamanla nemle birleşerek mikroorganizmaların çoğalabileceği bir ortam oluşturuyor.

Deterjanı Fazla Koymak Makineyi Daha Temiz Yapmıyor

“Deterjan ne kadar çoksa çamaşır o kadar temiz olur” düşüncesi, kötü kokunun en yaygın nedenlerinden biri olabilir.

Fazla deterjan ve özellikle yumuşatıcı, makinenin tamburunda, deterjan çekmecesinde ve lastik contada birikerek zamanla kalıntı oluşturabiliyor. Samsung ve LG de önerilen deterjan miktarının aşılmaması gerektiğini özellikle belirtiyor.

Yani makine kötü kokmaya başladıysa çözüm daha fazla deterjan eklemek değil, tam tersine mevcut kalıntıları temizlemek olabilir.