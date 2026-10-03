Çölü Tarlaya Çevirmek İçin Açtıkları Dev Kanal Çölü Yutmaya Başladı
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1958'de başlatılan proje, çöldeki kumlu arazileri tarıma kazandırmayı amaçlıyordu.
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Kanal hatlarından ve tarım parsellerinden sızan fazla su, yer altı su seviyesini yükseltip toprakta tuz birikmesine yol açtı.
Uzmanlar, kanalın suyunu kesmek yerine drenaj altyapısı, biyo-drenaj ve tasarruflu sulamayı öneriyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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