article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Çölü Tarlaya Çevirmek İçin Açtıkları Dev Kanal Çölü Yutmaya Başladı

Çölü Tarlaya Çevirmek İçin Açtıkları Dev Kanal Çölü Yutmaya Başladı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
03.10.2026 - 20:30
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Hindistan'ın en uzun su yolu olan 837 kilometrelik Indira Gandhi Kanalı, Thar Çölü'ne su taşıyarak tarımsal üretimi artırdı. Ancak kanalın etkilerini inceleyen bir araştırma, Racastan'daki bir bölgede arazilerin önemli bir bölümünde su birikmesi ve tuzlanma yaşandığını ortaya koydu.

Detaylar 👇

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1958'de başlatılan proje, çöldeki kumlu arazileri tarıma kazandırmayı amaçlıyordu.

1958'de başlatılan proje, çöldeki kumlu arazileri tarıma kazandırmayı amaçlıyordu.

Batı Racastan'daki Thar Çölü'ne su taşıyan Indira Gandhi Kanalı'nın inşası 1958'de başladı. Proje, 1984'te 'Indira Gandhi Nahar Pariyojana' adını aldı ve kurak, kumlu arazileri tarıma kazandırmayı hedefledi.

Uygulanan ağaçlandırma ve sulama faaliyetleri sonucunda rüzgar erozyonu azaldı, bölgede buğday ve pamuk ekimi yaygınlaştı. Kanal ayrıca çevredeki yerleşim yerlerine içme suyu sağlamaya başladı.

Kanal hatlarından ve tarım parsellerinden sızan fazla su, yer altı su seviyesini yükseltip toprakta tuz birikmesine yol açtı.

Kanal hatlarından ve tarım parsellerinden sızan fazla su, yer altı su seviyesini yükseltip toprakta tuz birikmesine yol açtı.

Kanal hatlarından ve tarım parsellerinden sızan fazla su, derin yer altı su seviyesinin yüzeye yaklaşmasına neden oldu. Yüksek sıcaklık ve buharlaşma nedeniyle toprağın alt katmanlarındaki çözünmüş tuzlar yüzeyde birikti ve toprak kalitesi düştü. Doğal su tahliyesine izin vermeyen Tibbi ve Rawatsar gibi alanlarda biriken durgun suların, komşu tarım arazilerindeki yer altı suyunu da beslediği belirtiliyor.

Hindistan Tarımsal Araştırma Konseyi'ne (ICAR) bağlı Annals of Arid Zone dergisinde yayımlanan, Hanumangarh ilçesindeki Rawatsar bölgesini inceleyen 2003 tarihli çalışmada, saha verileri ve IRS-1B uydu görüntüleriyle yaklaşık 165 kilometrekarelik alanın su doygunluğu ve tuzlanmadan etkilendiği tespit edildi. Bu, incelenen komuta alanının yüzde 34,25'ine karşılık geliyor. Araştırmacılar, etkilenen alanın her yıl genişleme eğiliminde olduğunu kaydetti.

Uzmanlar, kanalın suyunu kesmek yerine drenaj altyapısı, biyo-drenaj ve tasarruflu sulamayı öneriyor.

Uzmanlar, kanalın suyunu kesmek yerine drenaj altyapısı, biyo-drenaj ve tasarruflu sulamayı öneriyor.

Tarım ve yerleşim alanları kanala bağımlı olduğu için su akışının kesilmesi bir çözüm olarak görülmüyor. Uzmanlar ve araştırmacılar, dengenin sağlanması için entegre bir drenaj altyapısı kurulmasını, okaliptüs, kavak, Salvadora ve Tamarix gibi çok su tüketen ağaç türleriyle biyo-drenaj yapılmasını ve tasarruflu sulama tekniklerine geçilmesini öneriyor.

Uzmanlar, altyapı yetersizliğinin projenin sürdürülebilirliğini kısıtladığını vurguluyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın