Çölü Tarlaya Çevirmek İçin Açtıkları Dev Kanal Çölü Yutmaya Başladı

Kanal hatlarından ve tarım parsellerinden sızan fazla su, derin yer altı su seviyesinin yüzeye yaklaşmasına neden oldu. Yüksek sıcaklık ve buharlaşma nedeniyle toprağın alt katmanlarındaki çözünmüş tuzlar yüzeyde birikti ve toprak kalitesi düştü. Doğal su tahliyesine izin vermeyen Tibbi ve Rawatsar gibi alanlarda biriken durgun suların, komşu tarım arazilerindeki yer altı suyunu da beslediği belirtiliyor.

Hindistan Tarımsal Araştırma Konseyi'ne (ICAR) bağlı Annals of Arid Zone dergisinde yayımlanan, Hanumangarh ilçesindeki Rawatsar bölgesini inceleyen 2003 tarihli çalışmada, saha verileri ve IRS-1B uydu görüntüleriyle yaklaşık 165 kilometrekarelik alanın su doygunluğu ve tuzlanmadan etkilendiği tespit edildi. Bu, incelenen komuta alanının yüzde 34,25'ine karşılık geliyor. Araştırmacılar, etkilenen alanın her yıl genişleme eğiliminde olduğunu kaydetti.