Sular Yükselince Tepe Adaya Dönüştü: Meraklısı Çok Ama 30 Yıldır Turistlere Yasak
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Yazları kalabalıkların akın ettiği Polonya'nın Rożnów Gölü'nün ortasında yer alan Grodzisko Adası, 1995'ten beri turistlere kapalı. Yerel halk tarafından 'Maymun Adası' olarak da anılan bu küçük ve ormanlık tepe, bugün koruma altındaki bir doğa rezervi.
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Kaynak: Chillizet
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Grodzisko Adası, 1940'larda göl oluşturulurken suyla çevrelenen ve eskiden ortaçağ kalıntılarına ev sahipliği yapan bir tepe.
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Adaya girişin yasaklanmasının asıl nedeni, burada yoğun biçimde yuva yapan kuşların korunması.
2024'te adanın kısmen turizme açılması gündeme geldi ancak doğa koruma çevrelerinin tepkisiyle proje durduruldu.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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