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Sular Yükselince Tepe Adaya Dönüştü: Meraklısı Çok Ama 30 Yıldır Turistlere Yasak

Sular Yükselince Tepe Adaya Dönüştü: Meraklısı Çok Ama 30 Yıldır Turistlere Yasak

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
02.10.2026 - 15:37
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Yazları kalabalıkların akın ettiği Polonya'nın Rożnów Gölü'nün ortasında yer alan Grodzisko Adası, 1995'ten beri turistlere kapalı. Yerel halk tarafından 'Maymun Adası' olarak da anılan bu küçük ve ormanlık tepe, bugün koruma altındaki bir doğa rezervi.

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Kaynak: Chillizet

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Grodzisko Adası, 1940'larda göl oluşturulurken suyla çevrelenen ve eskiden ortaçağ kalıntılarına ev sahipliği yapan bir tepe.

Grodzisko Adası, 1940'larda göl oluşturulurken suyla çevrelenen ve eskiden ortaçağ kalıntılarına ev sahipliği yapan bir tepe.

Polonya'nın güneyindeki Małopolska bölgesinde, Gródek nad Dunajcem yakınlarında bulunan Rożnów Gölü, yaz aylarında su sporları ve plaj için tercih ediliyor. Gölün ortasındaki ada yalnızca yaklaşık 3,8 hektar büyüklüğünde, uzun ve düzensiz biçimli, kıyıları ise yer yer oldukça dik.

Ada eskiden bir göl adası değil, sıradan bir tepeydi. Ortaçağda burada küçük bir müstahkem yapı bulunuyordu ve kalıntıları günümüze kadar ulaştı. 1940'larda baraj yapılıp çevredeki araziler sular altında kalınca tepe, adaya dönüştü.

Adaya girişin yasaklanmasının asıl nedeni, burada yoğun biçimde yuva yapan kuşların korunması.

Adaya girişin yasaklanmasının asıl nedeni, burada yoğun biçimde yuva yapan kuşların korunması.

Ada, 1995'ten beri resmen doğa ve peyzaj koruma alanı ile rezerv statüsünde. Korumanın temelinde yoğun biçimde yuva yapan kuşlar yer alıyor. Turistler için ayrılmış resmi bir yürüyüş yolu da bulunmuyor, bu nedenle adaya çıkmak bir ölçüde tehlikeli de olabilir. 30 yılı aşkın sürede alan tamamen vahşileşti.

Doğa koruma çalışmalarıyla ilgili kişiler ise istisna. Ornitologlar ve doğa izleme çalışmaları yürütenler, gerekçeli bir ziyaret için başvurabiliyor. Turistler ise adayı ve vahşi sakinlerini yalnızca sudan izleyebiliyor.

2024'te adanın kısmen turizme açılması gündeme geldi ancak doğa koruma çevrelerinin tepkisiyle proje durduruldu.

2024'te adanın kısmen turizme açılması gündeme geldi ancak doğa koruma çevrelerinin tepkisiyle proje durduruldu.

Gródek nad Dunajcem yerel yönetimi 2024'te adanın bir bölümünü ziyarete açmayı değerlendirdi. Planda, eski yapının kalıntılarının çevresine ulaşılmasını sağlayacak bir doğa ve tarih parkuru da yer alıyordu. Fikir doğa koruma çevrelerinin sert tepkisiyle karşılaştı ve uygulanması durduruldu. Böylece ada bugün de kuşlara ait bir sığınak olarak kalmaya devam ediyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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