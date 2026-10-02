Sular Yükselince Tepe Adaya Dönüştü: Meraklısı Çok Ama 30 Yıldır Turistlere Yasak

Ada, 1995'ten beri resmen doğa ve peyzaj koruma alanı ile rezerv statüsünde. Korumanın temelinde yoğun biçimde yuva yapan kuşlar yer alıyor. Turistler için ayrılmış resmi bir yürüyüş yolu da bulunmuyor, bu nedenle adaya çıkmak bir ölçüde tehlikeli de olabilir. 30 yılı aşkın sürede alan tamamen vahşileşti.

Doğa koruma çalışmalarıyla ilgili kişiler ise istisna. Ornitologlar ve doğa izleme çalışmaları yürütenler, gerekçeli bir ziyaret için başvurabiliyor. Turistler ise adayı ve vahşi sakinlerini yalnızca sudan izleyebiliyor.