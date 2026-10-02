Taze Sebze mi Daha Sağlıklı, Dondurulmuş mu? Araştırma Şaşırtan Gerçeği Ortaya Çıkardı

2017'de Journal of Food Composition and Analysis dergisinde yayımlanan çalışmada brokoli, karnabahar, mısır, taze fasulye, bezelye ve ıspanak ile yaban mersini ve çilek incelendi. Her ürün yeni alınmış taze, buzdolabında beş gün bekletilmiş taze ve dondurulmuş olarak üç gruba ayrıldı.

Beş günlük bekleme, tüketicilerin ürünü aldıktan sonra evde saklama alışkanlığını yansıtmak için seçildi. Ürünlerde C vitamini, A vitamininin öncüsü beta karoten ve folat ölçüldü.