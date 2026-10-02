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Taze Sebze mi Daha Sağlıklı, Dondurulmuş mu? Araştırma Şaşırtan Gerçeği Ortaya Çıkardı

Taze Sebze mi Daha Sağlıklı, Dondurulmuş mu? Araştırma Şaşırtan Gerçeği Ortaya Çıkardı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
02.10.2026 - 15:49
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Marketin sebze reyonundaki yemyeşil brokolinin yanında buzluktaki poşet çoğu zaman ikinci sınıf görülüyor. Oysa iki yıllık bir araştırma, dondurulmuş sebzelerin vitamin açısından buzdolabında birkaç gün bekletilen taze sebzelerden geri kalmadığını, hatta bazen önde olduğunu gösterdi.

Ayrıntılar haberimizde.

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Taze, buzdolabında bekletilmiş ve dondurulmuş ürünler yan yana incelendi.

Taze, buzdolabında bekletilmiş ve dondurulmuş ürünler yan yana incelendi.

2017'de Journal of Food Composition and Analysis dergisinde yayımlanan çalışmada brokoli, karnabahar, mısır, taze fasulye, bezelye ve ıspanak ile yaban mersini ve çilek incelendi. Her ürün yeni alınmış taze, buzdolabında beş gün bekletilmiş taze ve dondurulmuş olarak üç gruba ayrıldı.

Beş günlük bekleme, tüketicilerin ürünü aldıktan sonra evde saklama alışkanlığını yansıtmak için seçildi. Ürünlerde C vitamini, A vitamininin öncüsü beta karoten ve folat ölçüldü.

Karşılaştırmaların çoğunda vitamin miktarı açısından anlamlı bir fark çıkmadı.

Karşılaştırmaların çoğunda vitamin miktarı açısından anlamlı bir fark çıkmadı.

Fark çıkan durumlarda ise dondurulmuş ürünler, buzdolabında bekletilen taze ürünlerin önüne daha sık geçti.

Araştırmacılara göre bu sonuçlar, taze gıdanın dondurulmuşundan çok daha besleyici olduğu yönündeki yaygın inancı desteklemiyor.

Dondurmadan önce yapılan kısa haşlama, bazı vitaminlerin bir kısmını götürüyor.

Dondurmadan önce yapılan kısa haşlama, bazı vitaminlerin bir kısmını götürüyor.

Sebzeler dondurulmadan önce kısa süre kaynar suda ya da buharda haşlanıyor. Bunun amacı, sebzedeki olgunlaşmayı yöneten enzimleri yavaşlatmak ya da durdurmak. Çünkü dondurmak, enzimlerin çalışmasını yalnızca yavaşlatıyor.

20'den fazla sebzeyi inceleyen bir çalışmada bu haşlama sırasında C vitamininin üçte birine kadarının, folik asidin ise yarıdan fazlasının kaybolduğu görüldü. Buna karşılık karotenoidler etkilenmedi, lif ve mineraller de büyük ölçüde korundu.

Çözülen sebzenin yumuşamasının nedeni buz kristalleri.

Çözülen sebzenin yumuşamasının nedeni buz kristalleri.

Dondurma sırasında oluşan büyük buz kristalleri sebzenin hücrelerini parçalıyor ve çözüldüğünde yumuşak, lapa gibi bir doku ortaya çıkıyor.

Sebze hızla dondurulup sabit olarak -17 derece ya da daha düşük sıcaklıkta saklandığında ise daha küçük kristaller oluşuyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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