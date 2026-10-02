Taze Sebze mi Daha Sağlıklı, Dondurulmuş mu? Araştırma Şaşırtan Gerçeği Ortaya Çıkardı
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Marketin sebze reyonundaki yemyeşil brokolinin yanında buzluktaki poşet çoğu zaman ikinci sınıf görülüyor. Oysa iki yıllık bir araştırma, dondurulmuş sebzelerin vitamin açısından buzdolabında birkaç gün bekletilen taze sebzelerden geri kalmadığını, hatta bazen önde olduğunu gösterdi.
Ayrıntılar haberimizde.
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Taze, buzdolabında bekletilmiş ve dondurulmuş ürünler yan yana incelendi.
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Karşılaştırmaların çoğunda vitamin miktarı açısından anlamlı bir fark çıkmadı.
Dondurmadan önce yapılan kısa haşlama, bazı vitaminlerin bir kısmını götürüyor.
Çözülen sebzenin yumuşamasının nedeni buz kristalleri.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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