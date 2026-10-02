Cerrahpaşa Mezunu Doktor: "Soğuk Havalarda Eve Gelir Gelmez İlk Bunu Yapın"

Tuzlu suyla gargaranın etkisi bilim dünyasında da araştırıldı. Edinburgh Üniversitesi'nde yapılan ve Scientific Reports dergisinde yayımlanan bir çalışmada, soğuk algınlığı belirtileri başlayan yetişkinlere tuzlu suyla burun yıkama ve gargara uygulatıldı.

Bu yöntemi uygulayan grupta hastalık süresi ortalama 1,9 gün kısaldı. Reçetesiz ilaç kullanımı yüzde 36, ev içinde bulaşma ise yüzde 35 oranında azaldı.

Evde uygulamak için genellikle bir su bardağı ılık suya yarım çay kaşığı tuz yeterli görülüyor. Gargarayı henüz beceremeyen küçük çocuklar tuzlu suyu yutabileceği için dikkatli olmak gerekiyor. Araştırmacılar sonuçların daha büyük çalışmalarla doğrulanması gerektiğini belirtiyor; şikâyetleri geçmeyenlerin doktora başvurması önemli.