Cerrahpaşa Mezunu Doktor: "Soğuk Havalarda Eve Gelir Gelmez İlk Bunu Yapın"
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Havalar soğumaya başlarken bir doktorun paylaştığı basit öneri sosyal medyada binlerce kişinin dikkatini çekti.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu Dr. Engin Arı, kış hastalıklarından korunmak için eve gelir gelmez yapılması gereken tek bir alışkanlığa dikkat çekti. Üstelik bunun için ne ilaca ne de pahalı bir ürüne ihtiyaç var!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arı'nın önerisi, oldukça basit!
Araştırmalar Ne Diyor?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın