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Cerrahpaşa Mezunu Doktor: "Soğuk Havalarda Eve Gelir Gelmez İlk Bunu Yapın"

Cerrahpaşa Mezunu Doktor: "Soğuk Havalarda Eve Gelir Gelmez İlk Bunu Yapın"

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
02.10.2026 - 15:57
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Havalar soğumaya başlarken bir doktorun paylaştığı basit öneri sosyal medyada binlerce kişinin dikkatini çekti.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu Dr. Engin Arı, kış hastalıklarından korunmak için eve gelir gelmez yapılması gereken tek bir alışkanlığa dikkat çekti. Üstelik bunun için ne ilaca ne de pahalı bir ürüne ihtiyaç var! 

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Doktor Engin Arı, eve gelir gelmez "tuzlu su gargarası" yapılmasını önerdi.

Arı'nın önerisi, oldukça basit!

Arı'nın önerisi, oldukça basit!

Çocuk ve erişkinlerde bütüncül tıp alanında çalışan Dr. Engin Arı, X hesabından yaptığı paylaşımda soğuk havalarla birlikte kapalı ortamlardaki kalabalığın arttığını ve hastalıkların hızla yayıldığını hatırlattı.

Arı'nın önerisi oldukça basit: Gün içinde dışarıdan eve dönen herkes, çocuk ya da yetişkin fark etmeksizin, tuzlu suyla gargara yapmalı. Doktora göre bu alışkanlık, toplu taşımada, okulda ya da ofiste gün boyu kapılan mikrop yükünü ciddi oranda azaltıyor.

Arı'nın 'Uygulaması basit, etkisi devasa' diye tanımladığı paylaşım kısa sürede 56 binden fazla kez görüntülendi.

Araştırmalar Ne Diyor?

Araştırmalar Ne Diyor?

Tuzlu suyla gargaranın etkisi bilim dünyasında da araştırıldı. Edinburgh Üniversitesi'nde yapılan ve Scientific Reports dergisinde yayımlanan bir çalışmada, soğuk algınlığı belirtileri başlayan yetişkinlere tuzlu suyla burun yıkama ve gargara uygulatıldı.

Bu yöntemi uygulayan grupta hastalık süresi ortalama 1,9 gün kısaldı. Reçetesiz ilaç kullanımı yüzde 36, ev içinde bulaşma ise yüzde 35 oranında azaldı.

Evde uygulamak için genellikle bir su bardağı ılık suya yarım çay kaşığı tuz yeterli görülüyor. Gargarayı henüz beceremeyen küçük çocuklar tuzlu suyu yutabileceği için dikkatli olmak gerekiyor. Araştırmacılar sonuçların daha büyük çalışmalarla doğrulanması gerektiğini belirtiyor; şikâyetleri geçmeyenlerin doktora başvurması önemli.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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