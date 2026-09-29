Kekik Yağı ve Çayı Kullananlar Dikkat: Uzmanlar 'Reçeteyle Satılsın' Diyor

Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Fauna ve Flora Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kerem Canlı’nın başında bulunduğu ekip, bilimsel adı Origanum onites olan İzmir kekiğini bir süredir inceliyor. Halk arasında bilyalı ya da bilya kekik olarak da bilinen bitkinin özellikle mikroorganizmalar üzerindeki etkisi araştırmaların merkezinde yer alıyor.

Ekibin 2023 yılında Microorganisms dergisinde yayımlanan çalışmasında İzmir kekiğinden elde edilen ekstraktın çok sayıda bakteri ve mantar üzerinde antimikrobiyal etki gösterdiği ortaya konmuştu. Araştırmada 28 bakteri ve 2 mantar türü incelendi; bitkinin ana bileşenlerinden birinin karvakrol olduğu tespit edildi. Bazı çoklu ilaç direncine sahip bakteri örneklerinde de güçlü antimikrobiyal etki görüldü. Ancak bu sonuçlar İzmir kekiğinin evde antibiyotik yerine kullanılabileceği anlamına gelmiyor. Çalışma laboratuvar koşullarında bitki ekstraktının mikroorganizmalar üzerindeki etkisini inceliyor.