Kekik Yağı ve Çayı Kullananlar Dikkat: Uzmanlar 'Reçeteyle Satılsın' Diyor
Bitki çaylarından yemeklere kadar pek çok yerde kullanılan kekik, genellikle doğal ve zararsız bir ürün olarak görülüyor. Ancak Dokuz Eylül Üniversitesinde İzmir kekiği üzerine çalışan araştırmacılardan dikkat çeken bir uyarı geldi. Bilim insanları, antimikrobiyal özelliği bulunan bu bitkinin bilinçsiz ve uzun süreli kullanımının bakteriler üzerinde beklenmedik sonuçlar doğurabileceğini araştırıyor. Çalışmaların başındaki Prof. Dr. Kerem Canlı ise özellikle tedavi amacıyla kontrolsüz kullanıma karşı uyarıyor. Hatta Canlı’ya göre İzmir kekiği gibi güçlü antimikrobiyal özellik gösteren bitkilerin kullanım miktarı ve süresi bilimsel kurallarla belirlenmeli. İşte detaylar…
Kaynak: DHA
İzmir Kekiği Neden Gündeme Geldi?
Kontrolsüz Kullanım Neden Antibiyotik Direnciyle İlişkilendiriliyor?
Prof. Dr. Kerem Canlı’dan “Reçeteyle Satılsın” Önerisi
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