article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kız Arkadaşı Okula Geç Kalmasın Diye Belediye Otobüsü Çalıp 130 Kilometre Sürdü

Kız Arkadaşı Okula Geç Kalmasın Diye Belediye Otobüsü Çalıp 130 Kilometre Sürdü

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
29.09.2026 - 13:13
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Almanya'nın Wiesbaden kentinde 15 yaşındaki bir genç, bir toplu taşıma işletmesinin sahasından belediye otobüsü çalıp yaklaşık 130 kilometre uzaklıktaki Karlsruhe kentine kadar sürdü. Gençin amaçken·t kilometrelerce yolu aşma sebebi 14 yaşındaki kız arkadaşını okula yetiştirmekti.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Genel bir anahtarla çalıştırdığı otobüsü yaklaşık 130 kilometre boyunca sürdü

Genel bir anahtarla çalıştırdığı otobüsü yaklaşık 130 kilometre boyunca sürdü

Olay, 2026 yılının mart ayında bir cuma sabahı erken saatlerde yaşandı. Polis açıklamasına göre genç, aracı bir işletme sahasından zorlamadan almış ve genel bir anahtarla çalıştırmıştı.

Wiesbaden'den yola çıkan otobüs, yaklaşık 130 kilometre uzaklıktaki Karlsruhe kentine kadar sürüldü. Yetkililer, gençin anahtarı nasıl ele geçirdiğini ve büyük bir aracı bu kadar uzun mesafe boyunca nasıl bu denli iyi kullandığını henüz çözebilmiş değil.

Gençin bu yolculuğu göze almasının sebebi, 14 yaşındaki kız arkadaşını evinden alıp okula yetiştirmekti (ZDFheute).

Otobüs hasar görmeden bulundu ve genç velisine teslim edildi

Otobüs hasar görmeden bulundu ve genç velisine teslim edildi

Uzun yolculuğun ardından otobüs hasar görmemiş halde bulundu. Bu durum, aracın büyüklüğüne rağmen gençin yönetiminde ciddi bir kaza yaşanmadığını gösteriyor.

Polis, gençin hırsızlık ve ehliyetsiz araç kullanımı nedeniyle sorguya çekileceğini açıkladı. Yaşı nedeniyle genç, işlemlerin ardından velisine teslim edildi.

Olay, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırarak Almanya genelinde hızla gündem oldu (ZDFheute).

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın