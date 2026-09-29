Kız Arkadaşı Okula Geç Kalmasın Diye Belediye Otobüsü Çalıp 130 Kilometre Sürdü

Olay, 2026 yılının mart ayında bir cuma sabahı erken saatlerde yaşandı. Polis açıklamasına göre genç, aracı bir işletme sahasından zorlamadan almış ve genel bir anahtarla çalıştırmıştı.

Wiesbaden'den yola çıkan otobüs, yaklaşık 130 kilometre uzaklıktaki Karlsruhe kentine kadar sürüldü. Yetkililer, gençin anahtarı nasıl ele geçirdiğini ve büyük bir aracı bu kadar uzun mesafe boyunca nasıl bu denli iyi kullandığını henüz çözebilmiş değil.

Gençin bu yolculuğu göze almasının sebebi, 14 yaşındaki kız arkadaşını evinden alıp okula yetiştirmekti (ZDFheute).