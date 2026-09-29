Kız Arkadaşı Okula Geç Kalmasın Diye Belediye Otobüsü Çalıp 130 Kilometre Sürdü
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Almanya'nın Wiesbaden kentinde 15 yaşındaki bir genç, bir toplu taşıma işletmesinin sahasından belediye otobüsü çalıp yaklaşık 130 kilometre uzaklıktaki Karlsruhe kentine kadar sürdü. Gençin amaçken·t kilometrelerce yolu aşma sebebi 14 yaşındaki kız arkadaşını okula yetiştirmekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Genel bir anahtarla çalıştırdığı otobüsü yaklaşık 130 kilometre boyunca sürdü
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Otobüs hasar görmeden bulundu ve genç velisine teslim edildi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın