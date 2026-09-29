Usta Tiyatrocu Ali Hürol 76 Yaşında Hayatını Kaybetti
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Sanat dünyası bir isminden daha oldu. Tiyatro sahnesinden seslendirme stüdyolarına uzanan yıllarıyla tanınan Ali Hürol, 76 yaşında aramızdan ayrıldı. Kalp rahatsızlığı ve sağlık sorunları olduğu belirtilen sanatçının vefat haberi, yakın dostu Sezai Aydın'ın oğlu Arda Aydın'dan geldi. Duygusal veda mesajı ise yürekleri burktu.
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Ali Hürol hayatını kaybetti.
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