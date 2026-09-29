Usta Tiyatrocu Ali Hürol 76 Yaşında Hayatını Kaybetti

Vefat haberini duyuran Arda Aydın, Ali Hürol'ü amcası gibi gördüğünü söyledi. 2021'de aramızdan ayrılan usta oyuncu Sezai Aydın'ın oğlu olan Aydın, mesajında Hürol'ü 'Mert'in ve Zeyno'nun babası, Ferhunde Teyzemin 52 yıllık hayat arkadaşı yoldaşı, babamın en yakın dostlarından biri' diye anlattı.

'Üstümde çok emeği hakkı var, ödenmez' diyen Aydın, şöyle devam etti: 'Nasıl bir tiyatrocu olduğunu çocukları ve tüm birlikte çalıştığı rol arkadaşlarının çocuklarının bu mesleğe tutkuyla bağlanmasından anlarsınız. Hepimizi korur kollar, kendi çocuklarından ayırt etmezdi. Yattığı yerde huzur bulsun.'

Aydın, Hürol'ü en son Antalya'daki seslendirme sergisinde, Serdal Güzel'in çektiği kendi fotoğrafının önünde görüntülediğini de paylaştı. Mesajını 'Hoşçakal Amca. Babama ve tüm amcalarıma selam…' sözleriyle bitiren Aydın'ın paylaşımı sosyal medyada duygulandırdı. Ali Hürol'ün cenaze töreniyle ilgili bilgi ise henüz paylaşılmadı.

Ali Hürol Kimdir?

Ali Hürol, 17 Temmuz 1950'de Ankara'da doğdu. Babası tiyatro oyuncusu Ekmel Hürol, annesi opera sanatçısı Meserret Soyak'tı; yani sahne, daha küçük yaşından beri hayatının tam ortasındaydı. Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Bölümü'nden mezun olan Hürol, profesyonel tiyatro yaşamına 1968-69 sezonunda Ankara Mithatpaşa Tiyatrosu'nda adım attı.

Devlet Tiyatroları'ndan 1980'de ayrılınca kendi tiyatrosunu kurdu. Kırk yılı aşan sanat hayatında yüze yakın oyunda rol aldı, otuz civarında yetişkin oyununu sahneledi, çok sayıda çocuk oyununun da yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendi. 'Tatlı Çarşamba' ve 'Komşu Köyün Delisi' rol aldığı oyunlar arasındaydı.

Sahneyle de yetinmedi. TRT'nin çeşitli yapımlarında seslendirme sanatçısı ve rejisör olarak çalıştı, 2001-2014 yılları arasında bazı dizilerde de kamera karşısına geçti.