Anne Karnı Meditasyonuna Giren Kadın Deneyimlerini Paylaştı

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Stres atmak ve zihni dinlendirmek için denenen yöntemlerin sayısı her geçen gün artıyor. Bunlardan biri de 'anne karnı meditasyonu' adıyla sunulan, yoğun tuzlu suyla dolu kapalı kapsüllerde yapılan seanslar. Suyun yüksek tuz oranı sayesinde üzerinde kendiliğinden süzülen kişi, loş ışık ve sessizlik içinde dış dünyadan yalıtılıyor; amaç, anne karnındaki o güven hissini yeniden yaşatmak. Bu deneyim için arkadaşını da ikna edip kapsüle giren bir kadın ise beklediği huzuru bulamadı. 45 dakikalık seansı tamamlayamayan kadının kapsülün içinde çektiği video, sosyal medyada paylaşıldıktan sonra samimi anlatımıyla dikkat çekti.
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Kapsülden 10 dakika erken çıkan kadın, yaşadıklarını böyle anlattı
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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