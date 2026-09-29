Anne Karnı Meditasyonuna Giren Kadın Deneyimlerini Paylaştı

Kapsülün içinde kaydettiği videoda anlattıklarıyla deneyimini özetleyen kadın, anne karnına dönüş fikrinin kendisi için pek de iç açıcı olmadığını şu sözlerle dile getirdi:

'Demek ki anne karnı tekrar dönmemiz gereken bir yer değil. Kendimi 45 dakika boyunca bu kapsülün içine kapattım. İnsanlar burada meditasyon yapıp ciddi kararlar alıyorlarmış ama ben o kadar spiritüel olamadım.'

'Çok daraldım, bunaldım. Bir de tuzlu su burnuma, boğazıma filan kaçtı. Buna bir anne karnı simülasyonu diyorlar ama zaten gir çık yapmamız gerekse girebiliyor olurduk.'

'Arkadaşımı da 'Deneyelim' diye ben ikna etmiştim. Ondan biraz utandığım için dayanmaya çalıştım ama yine de 10 dakika erken çıktım. Seveni çokmuş, saygı duyuyorum ama ben bir daha girmem.'