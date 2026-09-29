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Anne Karnı Meditasyonuna Giren Kadın Deneyimlerini Paylaştı

Anne Karnı Meditasyonuna Giren Kadın Deneyimlerini Paylaştı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
29.09.2026 - 14:06

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Stres atmak ve zihni dinlendirmek için denenen yöntemlerin sayısı her geçen gün artıyor. Bunlardan biri de 'anne karnı meditasyonu' adıyla sunulan, yoğun tuzlu suyla dolu kapalı kapsüllerde yapılan seanslar. Suyun yüksek tuz oranı sayesinde üzerinde kendiliğinden süzülen kişi, loş ışık ve sessizlik içinde dış dünyadan yalıtılıyor; amaç, anne karnındaki o güven hissini yeniden yaşatmak. Bu deneyim için arkadaşını da ikna edip kapsüle giren bir kadın ise beklediği huzuru bulamadı. 45 dakikalık seansı tamamlayamayan kadının kapsülün içinde çektiği video, sosyal medyada paylaşıldıktan sonra samimi anlatımıyla dikkat çekti.

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Kapsülden 10 dakika erken çıkan kadın, yaşadıklarını böyle anlattı

Kapsülden 10 dakika erken çıkan kadın, yaşadıklarını böyle anlattı

Kapsülün içinde kaydettiği videoda anlattıklarıyla deneyimini özetleyen kadın, anne karnına dönüş fikrinin kendisi için pek de iç açıcı olmadığını şu sözlerle dile getirdi:

'Demek ki anne karnı tekrar dönmemiz gereken bir yer değil. Kendimi 45 dakika boyunca bu kapsülün içine kapattım. İnsanlar burada meditasyon yapıp ciddi kararlar alıyorlarmış ama ben o kadar spiritüel olamadım.'

'Çok daraldım, bunaldım. Bir de tuzlu su burnuma, boğazıma filan kaçtı. Buna bir anne karnı simülasyonu diyorlar ama zaten gir çık yapmamız gerekse girebiliyor olurduk.'

'Arkadaşımı da 'Deneyelim' diye ben ikna etmiştim. Ondan biraz utandığım için dayanmaya çalıştım ama yine de 10 dakika erken çıktım. Seveni çokmuş, saygı duyuyorum ama ben bir daha girmem.'

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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