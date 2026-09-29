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Reyting Analistinden Milli Maç Yorumu: Bölümü 124 Dakikaya İndiren Uzak Şehir'in Reytingi Nasıl Yükseldi?

Reyting Analistinden Milli Maç Yorumu: Bölümü 124 Dakikaya İndiren Uzak Şehir'in Reytingi Nasıl Yükseldi?

Kanal D Uzak Şehir Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.09.2026 - 14:32
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Türkiye-İtalya maçı ATV'de ekranları kilitlerken Kanal D'nin Uzak Şehir'i de boş durmadı. 28 Eylül Pazartesi akşamı Total reytingi 7.93'e çıkan dizi, bir önceki haftaya göre yaklaşık 1 puan yükseldi. Sosyal medyada tartışma hemen başladı: Seyirci futboldan mı sıkıldı, yoksa dizinin sağlam bir kitlesi mi var? Reyting analistinin cevabı dikkat çekti.

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Uzak Şehir, Alya'nın ölen kocasının ülkesinde verdiği zorlu mücadeleyle Kanal D'nin Pazartesi akşamı kozu oldu.

Uzak Şehir, Alya'nın ölen kocasının ülkesinde verdiği zorlu mücadeleyle Kanal D'nin Pazartesi akşamı kozu oldu.

Gülizar Irmak'ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız'ın yönettiği Uzak Şehir'de başrolleri Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba paylaşıyor. Ölen kocasının ülkesine oğluyla gelen Alya'nın güçlü bir aileyle verdiği mücadele, izleyiciyi ekrana bağlıyor. Dizi 3. sezonuna 14 Eylül Pazartesi akşamı başladı. Kadrodan ayrılan isimler, yerlerine gelen yeni oyuncular derken sezon açılışı hayli hareketli geçti. Bir önceki Pazartesi, 21 Eylül'de dizi Total'de 6.97 reytinge ulaşmıştı.

Milli maç akşamında Uzak Şehir, Total'de 7.93 reytinge ulaşıp yüzde 22.44 pay aldı.

Milli maç akşamında Uzak Şehir, Total'de 7.93 reytinge ulaşıp yüzde 22.44 pay aldı.

Dizilah'ın paylaştığı Uzak Şehir reyting sonuçlarına göre 28 Eylül Pazartesi akşamı dizinin Total reytingi 7.93 oldu. AB'de 5.82 (yüzde 16.42), ABC1'de 6.79 (yüzde 17.90) rakamına ulaşan dizi, bir önceki haftaya göre üç grupta da yükseldi: Total'de 0.96, AB'de 0.13, ABC1'de 0.32 puan. Akşamın zirvesinde ise ATV'de yayınlanan Türkiye-İtalya UEFA Uluslar Ligi maçı vardı. Uzak Şehir, maçın ardından ikinci sırada yer aldı. Yani dizi, akşamın en büyük rakibi milli maça karşı bile kendi rakamını yukarı çekmeyi bildi.

Reyting analistine göre maç sırasında düşüş kaçınılmazdı ama dizinin izleyici sadakati yüksekti.

Reyting analistine göre maç sırasında düşüş kaçınılmazdı ama dizinin izleyici sadakati yüksekti.

Tartışmayı @tvdizisinema hesabı başlattı. 'Televizyoncu Adam', milli maça rağmen yükselişi sorgulayarak seyircinin kötü giden maçtan ve 27 dakikada yenilen üç golden sıkılıp başka arayışa girip girmediğini sordu. Cevap reyting analistinden geldi. Ona göre maç sırasında düşüş ister istemez yaşandı, nitekim maç başlamadan hemen önce dizinin anlık reytingi 9'lar seviyesindeydi. Reyting analisti, bölümün 124 dakikaya indirilip 20:40'ta başlayarak 23:11'de bitmesini de maça karşı alınmış iyi bir önlem olarak yorumladı. Analiste göre seyirci sadakati yüksek olan dizide doğru strateji ile güçlü bölümün etkisi bir araya geldi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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