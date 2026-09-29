Reyting Analistinden Milli Maç Yorumu: Bölümü 124 Dakikaya İndiren Uzak Şehir'in Reytingi Nasıl Yükseldi?
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Türkiye-İtalya maçı ATV'de ekranları kilitlerken Kanal D'nin Uzak Şehir'i de boş durmadı. 28 Eylül Pazartesi akşamı Total reytingi 7.93'e çıkan dizi, bir önceki haftaya göre yaklaşık 1 puan yükseldi. Sosyal medyada tartışma hemen başladı: Seyirci futboldan mı sıkıldı, yoksa dizinin sağlam bir kitlesi mi var? Reyting analistinin cevabı dikkat çekti.
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Uzak Şehir, Alya'nın ölen kocasının ülkesinde verdiği zorlu mücadeleyle Kanal D'nin Pazartesi akşamı kozu oldu.
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Milli maç akşamında Uzak Şehir, Total'de 7.93 reytinge ulaşıp yüzde 22.44 pay aldı.
Reyting analistine göre maç sırasında düşüş kaçınılmazdı ama dizinin izleyici sadakati yüksekti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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