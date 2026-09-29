Reyting Analistinden Milli Maç Yorumu: Bölümü 124 Dakikaya İndiren Uzak Şehir'in Reytingi Nasıl Yükseldi?

Dizilah'ın paylaştığı Uzak Şehir reyting sonuçlarına göre 28 Eylül Pazartesi akşamı dizinin Total reytingi 7.93 oldu. AB'de 5.82 (yüzde 16.42), ABC1'de 6.79 (yüzde 17.90) rakamına ulaşan dizi, bir önceki haftaya göre üç grupta da yükseldi: Total'de 0.96, AB'de 0.13, ABC1'de 0.32 puan. Akşamın zirvesinde ise ATV'de yayınlanan Türkiye-İtalya UEFA Uluslar Ligi maçı vardı. Uzak Şehir, maçın ardından ikinci sırada yer aldı. Yani dizi, akşamın en büyük rakibi milli maça karşı bile kendi rakamını yukarı çekmeyi bildi.