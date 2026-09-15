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Uzak Şehir'den Şoke Eden Düşüş, 4 Puan Kaybetti: 14 Eylül Pazartesi Reyting Sonuçları Açıklandı

Uzak Şehir'den Şoke Eden Düşüş, 4 Puan Kaybetti: 14 Eylül Pazartesi Reyting Sonuçları Açıklandı

TRT yerli dizi Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.09.2026 - 12:16
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14 Eylül Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.

Uzak Şehir'in merakla beklenen 3. sezonu başladı ve ilk bölüm reytingleri dikkat çekti. Fenomen dizi pazartesi akşamındaki liderliğini korumayı başarsa da geçtiğimiz sezon finalinde ulaştığı seviyenin oldukça altında kaldı. Üstelik Altı Üstü İstanbul'un Uzak Şehir'e yaklaşması pazartesi rekabetini daha da dikkat çekici hale getirdi.

İşte, 14 Eylül Pazartesi Reyting Sonuçları...

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14 Eylül Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.

14 Eylül Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, 3. sezonuyla ekranlara geri döndü. Geçtiğimiz sezon pazartesi akşamlarının en güçlü yapımlarından biri olan dizi, yeni sezonun ilk bölümünde Altı Üstü İstanbul ve Evlilik Güzeldir ile reyting yarışına girdi. Gecenin galibi yine Uzak Şehir oldu ancak dizinin geçtiğimiz sezon ulaştığı reytinglerle yeni sezon açılışı arasındaki fark dikkat çekti.

Uzak Şehir, 3. sezonun ilk bölümünde TOTAL'de 7,65, AB'de 6,00 ve ABC1'de 6,93 reyting alarak zirvede yer aldı. Ancak geçtiğimiz sezon 11 reyting seviyelerinde sezon finali yapan dizinin yeni sezona 7'li reytinglerle dönmesi önemli bir kayba işaret etti. Uzak Şehir'in en yakın rakibi ise yaz sezonunda yakaladığı reytinglerle dikkat çeken Altı Üstü İstanbul oldu. Dizinin 14. bölümü TOTAL'de 6,76 reytingle 2., AB'de 3,89'la 3., ABC1'de ise 5,51 reytingle 2. sırada yer aldı. Gecenin diğer dizisi Evlilik Güzeldir ise TOTAL'de 2,13'le 11., AB'de 3,06'yla 6. ve ABC1'de 2,85'le 7. oldu. Böylece Uzak Şehir yeni sezona üç kategoride de zirvede başladı ancak geçtiğimiz sezonki yüksek reytinglerinin gerisinde kaldı. Altı Üstü İstanbul'un özellikle TOTAL ve ABC1'de ikinci sıraya yerleşmesi ise pazartesi rekabetini yeni sezonun dikkat çeken mücadelelerinden biri haline getirdi.

14 Eylül Pazartesi TOTAL Reyting Sonuçları:

14 Eylül Pazartesi TOTAL Reyting Sonuçları:

14 Eylül Pazartesi AB Reyting Sonuçları:

14 Eylül Pazartesi AB Reyting Sonuçları:

14 Eylül Pazartesi ABC1 Reyting Sonuçları:

14 Eylül Pazartesi ABC1 Reyting Sonuçları:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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