Uzak Şehir'den Şoke Eden Düşüş, 4 Puan Kaybetti: 14 Eylül Pazartesi Reyting Sonuçları Açıklandı

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, 3. sezonuyla ekranlara geri döndü. Geçtiğimiz sezon pazartesi akşamlarının en güçlü yapımlarından biri olan dizi, yeni sezonun ilk bölümünde Altı Üstü İstanbul ve Evlilik Güzeldir ile reyting yarışına girdi. Gecenin galibi yine Uzak Şehir oldu ancak dizinin geçtiğimiz sezon ulaştığı reytinglerle yeni sezon açılışı arasındaki fark dikkat çekti.

Uzak Şehir, 3. sezonun ilk bölümünde TOTAL'de 7,65, AB'de 6,00 ve ABC1'de 6,93 reyting alarak zirvede yer aldı. Ancak geçtiğimiz sezon 11 reyting seviyelerinde sezon finali yapan dizinin yeni sezona 7'li reytinglerle dönmesi önemli bir kayba işaret etti. Uzak Şehir'in en yakın rakibi ise yaz sezonunda yakaladığı reytinglerle dikkat çeken Altı Üstü İstanbul oldu. Dizinin 14. bölümü TOTAL'de 6,76 reytingle 2., AB'de 3,89'la 3., ABC1'de ise 5,51 reytingle 2. sırada yer aldı. Gecenin diğer dizisi Evlilik Güzeldir ise TOTAL'de 2,13'le 11., AB'de 3,06'yla 6. ve ABC1'de 2,85'le 7. oldu. Böylece Uzak Şehir yeni sezona üç kategoride de zirvede başladı ancak geçtiğimiz sezonki yüksek reytinglerinin gerisinde kaldı. Altı Üstü İstanbul'un özellikle TOTAL ve ABC1'de ikinci sıraya yerleşmesi ise pazartesi rekabetini yeni sezonun dikkat çeken mücadelelerinden biri haline getirdi.