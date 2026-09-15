Uzak Şehir'den Şoke Eden Düşüş, 4 Puan Kaybetti: 14 Eylül Pazartesi Reyting Sonuçları Açıklandı
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14 Eylül Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.
Uzak Şehir'in merakla beklenen 3. sezonu başladı ve ilk bölüm reytingleri dikkat çekti. Fenomen dizi pazartesi akşamındaki liderliğini korumayı başarsa da geçtiğimiz sezon finalinde ulaştığı seviyenin oldukça altında kaldı. Üstelik Altı Üstü İstanbul'un Uzak Şehir'e yaklaşması pazartesi rekabetini daha da dikkat çekici hale getirdi.
İşte, 14 Eylül Pazartesi Reyting Sonuçları...
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14 Eylül Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.
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14 Eylül Pazartesi TOTAL Reyting Sonuçları:
14 Eylül Pazartesi AB Reyting Sonuçları:
14 Eylül Pazartesi ABC1 Reyting Sonuçları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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