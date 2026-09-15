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Kanal D'nin Yeni Sezon Dizisi Susuz Yaz'ın Kadrosuna Genç Bir İsim Daha Katıldı: Gülşen Rolü Belli Oldu!

Kanal D'nin Yeni Sezon Dizisi Susuz Yaz'ın Kadrosuna Genç Bir İsim Daha Katıldı: Gülşen Rolü Belli Oldu!

Kanal D dizi Alparslan: Büyük Selçuklu
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
15.09.2026 - 10:27 Son Güncelleme: 15.09.2026 - 10:30
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Yeni sezonun en merak edilen dizi projelerinden biri kadrosunu genişletiyor. Necati Cumalı'nın aynı adlı eserinden uyarlanan ve Kanal D ekranına gelecek yapımda önemli bir rol için imza atıldı. Genç bir isim, dizinin başrol karakterlerinden birine hayat verecek.

Kaynak: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Necati Cumalı'nın aynı adlı eserinden uyarlanan Susuz Yaz, Yusuf Pirhasan'ın yönetmenliğinde Kanal D ekranlarına hazırlanıyor.

Necati Cumalı'nın aynı adlı eserinden uyarlanan Susuz Yaz, Yusuf Pirhasan'ın yönetmenliğinde Kanal D ekranlarına hazırlanıyor.

Sema Ergenekon'un kaleme aldığı ve Ay Yapım tarafından hayata geçirilen dizi, yeni sezonun en çok merak edilen projeleri arasında gösteriliyor. Kadroda Özgür Daniel Foster, 'Murtaza' karakteriyle başrollerden birini üstlenecek. Dizide ayrıca Mert Ramazan Demir (Osman), Lizge Cömert (Bahar), Batuhan Bozkurt Yüzyüleç (Hasan), Şebnem Bozoklu (Döne) ve İrem Sak (Yeter) rol alıyor. Kadronun geri kalanı ise yeni sezona doğru parça parça açıklanıyor.

Merakla beklenen o isim sonunda ortaya çıktı: Kayra Zabcı, dizide Gülşen karakteriyle Foster'ın partneri olacak.

Merakla beklenen o isim sonunda ortaya çıktı: Kayra Zabcı, dizide Gülşen karakteriyle Foster'ın partneri olacak.

Genç oyuncu 12 yaşında başladığı oyunculuk kariyerinde Muhteşem Yüzyıl'da Mihrimah Sultan'ın kızını, Gülperi'de ise Nurgül Yeşilçay'ın gençliğini canlandırdı. Canım Annem'deki Oya ve Alparslan: Büyük Selçuklu'daki Seferiye Hatun karakterleriyle geniş kitlelere ulaşan oyuncu, Seddülbahir 32 Saat'teki performansıyla da beğeni topladı. Susuz Yaz'da Gülşen karakterine hayat verecek olan Zabcı, Özgür Daniel Foster'ın canlandırdığı Murtaza'nın partneri olarak seyirci karşısına çıkacak. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde oyunculuk eğitimini sürdüren genç oyuncu için bu, kariyerinin en dikkat çeken rollerinden biri olacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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