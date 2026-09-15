Kanal D'nin Yeni Sezon Dizisi Susuz Yaz'ın Kadrosuna Genç Bir İsim Daha Katıldı: Gülşen Rolü Belli Oldu!
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Yeni sezonun en merak edilen dizi projelerinden biri kadrosunu genişletiyor. Necati Cumalı'nın aynı adlı eserinden uyarlanan ve Kanal D ekranına gelecek yapımda önemli bir rol için imza atıldı. Genç bir isim, dizinin başrol karakterlerinden birine hayat verecek.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Necati Cumalı'nın aynı adlı eserinden uyarlanan Susuz Yaz, Yusuf Pirhasan'ın yönetmenliğinde Kanal D ekranlarına hazırlanıyor.
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Merakla beklenen o isim sonunda ortaya çıktı: Kayra Zabcı, dizide Gülşen karakteriyle Foster'ın partneri olacak.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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