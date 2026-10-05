Fred'den Jhon Duran İtirafı: "Ben Zaten Zenginim, Koşmama Gerek Yok"
Fenerbahçe'den bu yaz ayrılıp Brezilya'nın Atlético Mineiro takımına geçen Fred, ülkesinde katıldığı bir programda eski takım arkadaşı Jhon Duran'ı anlattı. 'Bugüne kadar birlikte oynadığın en çılgın kişi kimdi?' sorusuna, Aston Villa ve Al Nassr formaları da giymiş Kolombiyalı forveti verdi. Fred'e göre Duran hiçbir şeyi önemsemiyordu; antrenmana çağrıldığında 'Beyler, ben zaten zenginim, koşmama gerek yok' diyor, ardından revire gidip kaytarıyordu. Anlatılanlar 5 Ekim Pazartesi günü Türkiye'de de hızla gündem oldu. Fred, tüm bunlara rağmen eski arkadaşının eğlenceli ve iyi bir insan olduğunu da vurguladı. Sözleri, iki futbolcunun Fenerbahçe'de geçirdiği günlerden kalan anekdotları yeniden hatırlattı.
Fred'e göre Duran antrenmana çıkmayı sonradan tamamen bıraktı
Fred, tüm bunlara rağmen Duran'ı eğlenceli ve iyi biri olarak tanımladı
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