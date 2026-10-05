Fred'den Jhon Duran İtirafı: "Ben Zaten Zenginim, Koşmama Gerek Yok"

Fred, Duran'ın başlarda en azından antrenmanlara çıktığını, zamanla bunu da bıraktığını söyledi. Takım arkadaşları 'Hadi Duran, gel antrenman yapalım' dediğinde aldıkları yanıt hep aynıydı: Beyler, ben zaten zenginim, koşmama gerek yok. Ardından revire giden Kolombiyalı forvet, orada dinlenerek idmandan sıyrılıyordu. Fred bu tavrı 'Adam hiçbir şeyi önemsemiyordu, hiçbir şeyi takmıyordu' sözleriyle özetledi.

Anekdotlardan biri de Duran'ın Zenit transferi sırasında yaşandı. Fred, Rusya'ya gidince daha da çok para kazanacağını söyleyerek arkadaşına takılmış; Duran ise 'Abi, ne kadar çok, o kadar iyi' diye karşılık vermiş. Fred'in aktardığına göre Kolombiyalı yıldız ayrıca kendisinin, ailesinin ve üç nesil sonrasının hayatını kurtardığını söylüyordu.