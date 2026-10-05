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Fred'den Jhon Duran İtirafı: "Ben Zaten Zenginim, Koşmama Gerek Yok"

Fred'den Jhon Duran İtirafı: "Ben Zaten Zenginim, Koşmama Gerek Yok"

Kuzey Soydan
Kuzey Soydan - Spor Editörü
05.10.2026 - 15:11
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Fenerbahçe'den bu yaz ayrılıp Brezilya'nın Atlético Mineiro takımına geçen Fred, ülkesinde katıldığı bir programda eski takım arkadaşı Jhon Duran'ı anlattı. 'Bugüne kadar birlikte oynadığın en çılgın kişi kimdi?' sorusuna, Aston Villa ve Al Nassr formaları da giymiş Kolombiyalı forveti verdi. Fred'e göre Duran hiçbir şeyi önemsemiyordu; antrenmana çağrıldığında 'Beyler, ben zaten zenginim, koşmama gerek yok' diyor, ardından revire gidip kaytarıyordu. Anlatılanlar 5 Ekim Pazartesi günü Türkiye'de de hızla gündem oldu. Fred, tüm bunlara rağmen eski arkadaşının eğlenceli ve iyi bir insan olduğunu da vurguladı. Sözleri, iki futbolcunun Fenerbahçe'de geçirdiği günlerden kalan anekdotları yeniden hatırlattı.

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Fred'e göre Duran antrenmana çıkmayı sonradan tamamen bıraktı

Fred'e göre Duran antrenmana çıkmayı sonradan tamamen bıraktı

Fred, Duran'ın başlarda en azından antrenmanlara çıktığını, zamanla bunu da bıraktığını söyledi. Takım arkadaşları 'Hadi Duran, gel antrenman yapalım' dediğinde aldıkları yanıt hep aynıydı: Beyler, ben zaten zenginim, koşmama gerek yok. Ardından revire giden Kolombiyalı forvet, orada dinlenerek idmandan sıyrılıyordu. Fred bu tavrı 'Adam hiçbir şeyi önemsemiyordu, hiçbir şeyi takmıyordu' sözleriyle özetledi.

Anekdotlardan biri de Duran'ın Zenit transferi sırasında yaşandı. Fred, Rusya'ya gidince daha da çok para kazanacağını söyleyerek arkadaşına takılmış; Duran ise 'Abi, ne kadar çok, o kadar iyi' diye karşılık vermiş. Fred'in aktardığına göre Kolombiyalı yıldız ayrıca kendisinin, ailesinin ve üç nesil sonrasının hayatını kurtardığını söylüyordu.

Fred, tüm bunlara rağmen Duran'ı eğlenceli ve iyi biri olarak tanımladı

Bütün bu anlatılanlara rağmen Fred, Duran'ı eleştirmek için konuşmadığının altını çizdi. Kolombiyalı yıldızı çok eğlenceli, ortamı neşelendiren ve iyi bir insan olarak tanımladı. Programda en çılgın takım arkadaşı sorusu gelince akla ilk gelen isim yine de Duran oldu. Fred, babalığın Duran'ı daha oturaklı biri yapabileceği umudunu da dile getirdi.

Duran, kariyerinde Aston Villa ve Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımı gibi kulüplerde forma giydi. 33 yaşındaki Fred ise Fenerbahçe macerasını bu yaz noktalayıp Atlético Mineiro'ya imza attı. İki isim bir dönem Fenerbahçe'de aynı soyunma odasını paylaştı ve o günlerden kalan antrenman hatıraları şimdi Brezilya'dan gündeme geldi.

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Kuzey Soydan
Kuzey Soydan
Spor Editörü
Gündeme dair haberleri kendi bakış açımla okuyuculara aktarıyorum.
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