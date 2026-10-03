article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Türkiye'ye Gol Atan Lukaku'dan Fenerbahçe Mesajı: "Yerimi Kazanmak İçin Döneceğim"

Türkiye'ye Gol Atan Lukaku'dan Fenerbahçe Mesajı: "Yerimi Kazanmak İçin Döneceğim"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
03.10.2026 - 17:41
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Belçika'nın Türkiye karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetin ardından, maçta gol atan Romelu Lukaku'nun sözleri Fenerbahçe kamuoyunda yankı buldu. Deneyimli golcü, sarı-lacivertli formayla ilgili düşüncelerini ve önündeki dönemi anlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Lukaku maçın ardından Fenerbahçe'yi konuştu.

Lukaku maçın ardından Fenerbahçe'yi konuştu.

Belçika-Türkiye maçının ardından konuşan Lukaku, Fenerbahçe'deki ilk günlerine ve basında yer alan yaklaşımlara değindi. Lukaku, basın toplantısında tuhaf bir ifade takındığını söyleyerek bu tavrının nedenini şu sözlerle anlattı:

'Bence orada geçmişe fazla takıldılar. Son dört sezonda transfer döneminin sonunda transfer oldum ve hemen forma giydim.'

Fenerbahçe'de forma mücadelesi sürecek.

Fenerbahçe'de forma mücadelesi sürecek.

Lukaku, İstanbul'a döndüğünde kulüp yetkilileriyle durumunu görüşeceğini belirtti. Teknik direktör Van Bommel'in kendi tercihlerini yaptığını da hatırlatan golcü, düzenli ve tam kapasiteyle forma giyebilmesi halinde tablonun değişeceğine inandığını söyledi:

'Fenerbahçe'de yüzde 100 oynayabilirsem durumumun farklı olacağından eminim. Yerimi kazanmak için Fenerbahçe'ye geri döneceğim.'

Lukaku ayrıca çalışmalarına tam gaz devam edeceğini ve kulübüne farklı bir statüyle dönmeyi umduğunu ifade etti.

Türkiye maçındaki golden memnun.

Türkiye maçındaki golden memnun.

Lukaku, Türkiye karşısında attığı golden de mutlu olduğunu ve ekibin galibiyetine katkı vermekten memnuniyet duyduğunu belirtti. Golcü, forvet olarak her zaman gol atmak istediğini vurguladı:

'Golümden memnunum. Bir forvet olarak her zaman gol atmak istersiniz.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın