Türkiye'ye Gol Atan Lukaku'dan Fenerbahçe Mesajı: "Yerimi Kazanmak İçin Döneceğim"
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Belçika'nın Türkiye karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetin ardından, maçta gol atan Romelu Lukaku'nun sözleri Fenerbahçe kamuoyunda yankı buldu. Deneyimli golcü, sarı-lacivertli formayla ilgili düşüncelerini ve önündeki dönemi anlattı.
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Lukaku maçın ardından Fenerbahçe'yi konuştu.
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Fenerbahçe'de forma mücadelesi sürecek.
Türkiye maçındaki golden memnun.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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