Türkiye'ye Gol Atan Lukaku'dan Fenerbahçe Mesajı: "Yerimi Kazanmak İçin Döneceğim"

Lukaku, İstanbul'a döndüğünde kulüp yetkilileriyle durumunu görüşeceğini belirtti. Teknik direktör Van Bommel'in kendi tercihlerini yaptığını da hatırlatan golcü, düzenli ve tam kapasiteyle forma giyebilmesi halinde tablonun değişeceğine inandığını söyledi:

'Fenerbahçe'de yüzde 100 oynayabilirsem durumumun farklı olacağından eminim. Yerimi kazanmak için Fenerbahçe'ye geri döneceğim.'

Lukaku ayrıca çalışmalarına tam gaz devam edeceğini ve kulübüne farklı bir statüyle dönmeyi umduğunu ifade etti.