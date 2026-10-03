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Dev Bankalar Gümüş İçin 110 Dolar Fiyatını Açıkladı

Dev Bankalar Gümüş İçin 110 Dolar Fiyatını Açıkladı

Dolar Faiz
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
03.10.2026 - 18:01
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Gümüş fiyatları son iki ayda yüzde 10'dan fazla değer kaybetti. Ons gümüş 70 dolardan 61,27 dolara, gram gümüş ise 107 liradan 96,70 liraya geriledi. Hisse.net'te yer alan değerlendirmeye göre piyasanın gözü artık 60 dolarlık kritik destekte. Bu seviyeden gelecek bir toparlanma, yeni bir yükselişin önünü açabilir.

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Gümüş iki ayda yüzde 10'dan fazla düştü, ons 61,27 dolara indi.

Gümüş iki ayda yüzde 10'dan fazla düştü, ons 61,27 dolara indi.

Gümüşteki geri çekilme son iki ayda hız kazandı. Ons fiyatı 70 dolar civarından 61,27 dolara inerken, gram gümüş 107 liradan 96,70 liraya kadar geriledi. Ocak ayında ons başına 121 doların üzerini görerek rekor kıran metal, o günden bu yana değerinin büyük bölümünü kaybetmiş durumda.

Fiyat üzerindeki baskının arkasında birden fazla etken var. Orta Doğu'daki gerilim, Fed'in sıkı para politikası yönündeki şahin tutumu, doların güçlenmesi ve tahvil getirilerindeki yükseliş bir araya geldiğinde gümüşün cazibesi azalıyor. Dolar değer kazandığında ABD dışındaki alıcılar için metal pahalılaşıyor, faizlerin yüksek kalması ise getirisi olmayan gümüşü yatırımcı gözünde geri plana itiyor.

Dev bankalarda "110 dolar" tahmini.

Dev bankalarda "110 dolar" tahmini.

Analizde gümüş için kilit destek seviyesi olarak 60 dolar gösteriliyor. Bu bölgeden gelebilecek bir toparlanmanın yeni bir yükseliş hareketini tetikleyebileceği belirtiliyor. 60 doların altına sarkılması halinde ise ikinci destek 55 dolarda bekleniyor.

Kurumların tahminleri de bu belirsizliği yansıtıyor. BMO, 2026'nın dördüncü çeyreği için gümüş tahminini 71,40 dolardan 67,40 dolara, 2027'nin ilk çeyreği için 73,50 dolardan 69,30 dolara çekti. Aynı kurum uzun vadeli tahminini ise 36 dolardan 47 dolara yükseltti. Yani BMO yakın dönemde daha temkinli, uzun vadede biraz daha iyimser.

Yıl sonu beklentileri 59 ile 110 dolar arasında değişiyor. Citigroup 110 dolarlık hedefiyle en yukarıda yer alırken, JPMorgan 63 dolar tahmin ediyor. Citigroup'un hedefi mevcut fiyatın yaklaşık 1,8 katına denk geliyor. Yatırımcıların önümüzdeki günlerde Fed yetkililerinin açıklamalarını, tahvil faizlerini ve dolar endeksini yakından izlemesi bekleniyor. Bu yazı yatırım tavsiyesi değildir.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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