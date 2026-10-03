Dev Bankalar Gümüş İçin 110 Dolar Fiyatını Açıkladı
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Gümüş fiyatları son iki ayda yüzde 10'dan fazla değer kaybetti. Ons gümüş 70 dolardan 61,27 dolara, gram gümüş ise 107 liradan 96,70 liraya geriledi. Hisse.net'te yer alan değerlendirmeye göre piyasanın gözü artık 60 dolarlık kritik destekte. Bu seviyeden gelecek bir toparlanma, yeni bir yükselişin önünü açabilir.
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Gümüş iki ayda yüzde 10'dan fazla düştü, ons 61,27 dolara indi.
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Dev bankalarda "110 dolar" tahmini.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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