Dev Bankalar Gümüş İçin 110 Dolar Fiyatını Açıkladı

Analizde gümüş için kilit destek seviyesi olarak 60 dolar gösteriliyor. Bu bölgeden gelebilecek bir toparlanmanın yeni bir yükseliş hareketini tetikleyebileceği belirtiliyor. 60 doların altına sarkılması halinde ise ikinci destek 55 dolarda bekleniyor.

Kurumların tahminleri de bu belirsizliği yansıtıyor. BMO, 2026'nın dördüncü çeyreği için gümüş tahminini 71,40 dolardan 67,40 dolara, 2027'nin ilk çeyreği için 73,50 dolardan 69,30 dolara çekti. Aynı kurum uzun vadeli tahminini ise 36 dolardan 47 dolara yükseltti. Yani BMO yakın dönemde daha temkinli, uzun vadede biraz daha iyimser.

Yıl sonu beklentileri 59 ile 110 dolar arasında değişiyor. Citigroup 110 dolarlık hedefiyle en yukarıda yer alırken, JPMorgan 63 dolar tahmin ediyor. Citigroup'un hedefi mevcut fiyatın yaklaşık 1,8 katına denk geliyor. Yatırımcıların önümüzdeki günlerde Fed yetkililerinin açıklamalarını, tahvil faizlerini ve dolar endeksini yakından izlemesi bekleniyor. Bu yazı yatırım tavsiyesi değildir.