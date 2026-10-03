Dünyanın Farklı Ülkelerindeki Kedilerin Dondurucu Soğukla İmtihanı

Soğuk iklim koşullarına adapte olmak yalnızca insanlar için değil, çevremizdeki sevimli dostlarımız için de oldukça zorlu bir süreç. Kediler doğaları gereği sıcaklığa son derece hassas canlılardır ve vücut ısılarını korumak için ortam şartlarına göre çok hızlı davranışsal değişiklikler gösterirler. Soğuk iklimlerde yaşayan veya kış aylarında dışarıda bulunan kediler, kürklerinin yoğunluğunu artırarak ve vücutlarını olabildiğince küçülterek ısı kaybını en aza indirmeye çalışırlar. Peki ya Türkiye'deki kediler?

Dünyanın dört bir yanından kedilerin kış mevsimi ile imtihanı bir video ile bir araya getirildi. Videoda Rusya'da eksi 17, Kanada'da eksi 15, Norveç'te eksi 12, Finlandiya'da eksi 11 ve İzlanda'da eksi 9 derecede karın içinde gezinen Türkiye'deki kedi yine farkını ortaya koydu.

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