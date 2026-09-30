İlk Trileçesini Yurtta Yediğini Paylaşan Gence Gelen Yorumlar Boğazları Düğümledi

Üniversite, pek çok gencin hayatının en büyük noktası. Birçoğu evinden ayrılarak yeni bir hayata adım atıyor. Pek çok öğrenci de barınmak için ücretsiz öğrenci yurtlarını tercih ediyor. Zaman zaman öğrencilerin, bu yurtların kaosundan, konforsuzluğundan ve yemeklerin lezzetsizliğinden şikayet ettikleri paylaşımlara rastlıyoruz.

Bir öğrenci, yurt yemeklerinden şikayet edenlerin ardından 'Herkes KYK yemeklerini kötülerken bizim ilk trileçemizi bile orada yemiş olmamızın hissettirdiği garibanlık' notuyla bir video paylaştı. Videonun altına gelen yorumlar ise boğazları düşürdü.

Kaynak