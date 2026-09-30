İlk Trileçesini Yurtta Yediğini Paylaşan Gence Gelen Yorumlar Boğazları Düğümledi

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Kaynak: https://www.tiktok.com/@atomaltiparcacik
Üniversite, pek çok gencin hayatının en büyük noktası. Birçoğu evinden ayrılarak yeni bir hayata adım atıyor. Pek çok öğrenci de barınmak için ücretsiz öğrenci yurtlarını tercih ediyor. Zaman zaman öğrencilerin, bu yurtların kaosundan, konforsuzluğundan ve yemeklerin lezzetsizliğinden şikayet ettikleri paylaşımlara rastlıyoruz.
Bir öğrenci, yurt yemeklerinden şikayet edenlerin ardından 'Herkes KYK yemeklerini kötülerken bizim ilk trileçemizi bile orada yemiş olmamızın hissettirdiği garibanlık' notuyla bir video paylaştı. Videonun altına gelen yorumlar ise boğazları düşürdü.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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