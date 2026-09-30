Çarşamba Günü Hangi Diziler Var? 30 Eylül ATV, Show TV, TRT 1 ve NOW Yayın Akışı
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Eylülün son gününde televizyon ekranlarında hem yeni bölümler hem de sürpriz bir özel yayın var. 30 Eylül Çarşamba akşamı hangi diziler var, Aşk ve Taht ile Sevdan Bir Ateş'in 4. bölümleri kaçta, Yeraltı bu akşam var mı, TRT 1'de hangi dizi ekranda? ATV'den TV8'e yedi ulusal kanalın çarşamba akşamı akışını aşağıda bulabilirsiniz...
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30 Eylül Çarşamba Akşamı Hangi Diziler Yayınlanacak?
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NOW, Kanal D, Star TV ve TV8'de Bu Akşam Ne Var?
Yeraltı 2. Sezon Ne Zaman Başlıyor?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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