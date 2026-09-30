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Çarşamba Günü Hangi Diziler Var? 30 Eylül ATV, Show TV, TRT 1 ve NOW Yayın Akışı

Çarşamba Günü Hangi Diziler Var? 30 Eylül ATV, Show TV, TRT 1 ve NOW Yayın Akışı

yayın akışı
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
30.09.2026 - 12:33
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Eylülün son gününde televizyon ekranlarında hem yeni bölümler hem de sürpriz bir özel yayın var. 30 Eylül Çarşamba akşamı hangi diziler var, Aşk ve Taht ile Sevdan Bir Ateş'in 4. bölümleri kaçta, Yeraltı bu akşam var mı, TRT 1'de hangi dizi ekranda? ATV'den TV8'e yedi ulusal kanalın çarşamba akşamı akışını aşağıda bulabilirsiniz...

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30 Eylül Çarşamba Akşamı Hangi Diziler Yayınlanacak?

30 Eylül Çarşamba Akşamı Hangi Diziler Yayınlanacak?

ATV'de Çarşamba Günü Hangi Dizi Var?

Aşk ve Taht'ın 4. bölümü saat 20.00'de ATV'de başlıyor. Selçuklu tahtına oturan Alaeddin Keykubat (Akın Akınözü) ile Alanya Prensesi Destina (Merjem Šiljak) arasındaki gerilim bu hafta da sürüyor. ATV gece 00.20'de ise Güneşin Doğduğu Yer'i ekrana getiriyor.

Show TV'de Çarşamba Günü Hangi Dizi Var?

Kapadokya'nın ortasında geçen Sevdan Bir Ateş, 4. bölümüyle bu akşam 20.00'de Show TV'de. Mirza'nın (Murat Ünalmış) Destan'la yeni bir hayat kurmaya hazırlandığı sırada Leyla'nın (Özge Özacar) geri dönüşüyle altüst olan dengeler yeni bölümün ana ekseni. Show TV'nin gece kuşağında 23.00'te Kızılcık Şerbeti tekrarı var.

TRT 1'de Çarşamba Günü Hangi Dizi Var?

TRT 1 çarşamba akşamı 20.00 kuşağında Teşkilat'ı ekrana getiriyor. 7. sezonuna 20 Eylül'de başlayan dizide Tolga Sarıtaş, Yunus Emre Yıldırımer ve Buçe Buse Kahraman kadrodaki yerini korurken Bensu Soral ve Selim Bayraktar ekibe yeni katılan isimler arasında. Gece 23.30'da Evlilik Güzeldir yayınlanacak.

NOW, Kanal D, Star TV ve TV8'de Bu Akşam Ne Var?

NOW, Kanal D, Star TV ve TV8'de Bu Akşam Ne Var?

NOW'da Çarşamba Günü Hangi Dizi Var?

NOW, çarşamba akşamı 20.00'de Yeraltı'nın özel bölümünü yayınlıyor. Bu yayın yeni sezonun ilk bölümü değil. Dizinin 2. sezonu 7 Ekim Çarşamba başlayacak. Özel bölümün ardından 22.45'te Anne Yarısı'nın 2. bölüm tekrarı yayınlanacak.

Kanal D'de Çarşamba Günü Hangi Dizi Var?

Kanal D'nin bu akşamki programında yeni dizi bölümü yok. 20.00'de Daha 17 tekrarı var. Film izlemek isteyenler için 23.15'te Indiana Jones ve Kader Kadranı Türkçe dublajıyla ekranda olacak.

Star TV'de Çarşamba Günü Hangi Dizi Var?

Star TV'de 20.00'de Başkalarının Hayatı tekrarı yayınlanıyor. 22.45'te kanal yerli dizi tekrarı ya da sinema kuşağına geçiyor.

TV8'de Çarşamba Günü Hangi Program Var?

Yemek yarışması takipçileri için TV8'de 20.00'de MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü var. Gece yarısı ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz başlıyor.

Yeraltı 2. Sezon Ne Zaman Başlıyor?

Yeraltı 2. Sezon Ne Zaman Başlıyor?

Haziranda sezon finali yapan Yeraltı, 2. sezonuyla 7 Ekim 2026 Çarşamba akşamı NOW ekranlarına dönüyor. 30 Eylül'deki yayın ise yeni sezon bölümü değil, özel bölüm olarak ekrana gelecek. Deniz Can Aktaş, Sümeyye Aydoğan, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu kadroda yer almaya devam ediyor. Yeni sezonda dizinin kadrosuna İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı, Azra Aksu ve Ekrem Tamer katılıyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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