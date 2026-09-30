Çarşamba Günü Hangi Diziler Var? 30 Eylül ATV, Show TV, TRT 1 ve NOW Yayın Akışı

Eylülün son gününde televizyon ekranlarında hem yeni bölümler hem de sürpriz bir özel yayın var. 30 Eylül Çarşamba akşamı hangi diziler var, Aşk ve Taht ile Sevdan Bir Ateş'in 4. bölümleri kaçta, Yeraltı bu akşam var mı, TRT 1'de hangi dizi ekranda? ATV'den TV8'e yedi ulusal kanalın çarşamba akşamı akışını aşağıda bulabilirsiniz...