"Ertuğrul" Kayra Şenocak, Nursema'nın Eski Kocalarının Anne Yarısı Parodisine Sessiz Kalmadı
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Kızılcık Şerbeti'nde Nursema'nın 1. ve 4. kocası Anne Yarısı setinde buluşup eski rollerine gönderme yapınca, Nursema'nın hayatından geçen bir isim daha söz aldı. Dizide Ertuğrul'a hayat veren Kayra Şenocak'ın yanıtı, videodaki beyaz ev göndermesini bir adım öteye taşıdı.
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Kızılcık Şerbeti'nde Nursema'nın ilk ve dördüncü eşini canlandıran Berkay Akdemir ile Fatih Gühan, Anne Yarısı setinde buluşup eski rollerine gönderme yaptı.
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Videoya Kızılcık Şerbeti'nde Ertuğrul'u canlandıran Kayra Şenocak'tan "O yokuşun dibindeki beyaz evi ben de çok iyi bilirim..." yanıtı geldi.
İşte o paylaşım:
Nursema'yı canlandıran Ceren Karakoç, yeni sezon öncesinde Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna veda etmişti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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