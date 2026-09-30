"Ertuğrul" Kayra Şenocak, Nursema'nın Eski Kocalarının Anne Yarısı Parodisine Sessiz Kalmadı

Parodinin ardından Nursema'nın hayatına giren bir karakter daha sessiz kalmadı. Kızılcık Şerbeti'nin 2. sezonunda muhafazakâr iş insanı Ertuğrul olarak hikâyeye dahil olan Kayra Şenocak, paylaşıma kendi yorumuyla katıldı.

Oyuncu, 'O yokuşun dibindeki beyaz evi ben de çok iyi bilirim...' yazdı.

Şenocak'ın sözleri, iki oyuncunun videoda sözünü ettiği beyaz eve ve o evin kızına yapılmış açık bir gönderme olarak okundu. Dizide Ertuğrul, Nursema'nın evli olduğunu bilmeden ona yakınlaşmış, ardından rotasını Kıvılcım'a çevirmişti. Karakter, Mart 2024'te kızı Mihri'yle birlikte İngiltere'ye gitme kararı alarak diziye veda etmişti.

Böylece Nursema'nın hayatına farklı dönemlerde giren üç karakter, aynı paylaşımın etrafında buluşmuş oldu. Oyuncunun yorumu, Kızılcık Şerbeti hayranlarının X'teki paylaşımlarıyla da gündeme taşındı.