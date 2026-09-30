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"Ertuğrul" Kayra Şenocak, Nursema'nın Eski Kocalarının Anne Yarısı Parodisine Sessiz Kalmadı

"Ertuğrul" Kayra Şenocak, Nursema'nın Eski Kocalarının Anne Yarısı Parodisine Sessiz Kalmadı

yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.09.2026 - 13:11
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Kızılcık Şerbeti'nde Nursema'nın 1. ve 4. kocası Anne Yarısı setinde buluşup eski rollerine gönderme yapınca, Nursema'nın hayatından geçen bir isim daha söz aldı. Dizide Ertuğrul'a hayat veren Kayra Şenocak'ın yanıtı, videodaki beyaz ev göndermesini bir adım öteye taşıdı.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Kızılcık Şerbeti'nde Nursema'nın ilk ve dördüncü eşini canlandıran Berkay Akdemir ile Fatih Gühan, Anne Yarısı setinde buluşup eski rollerine gönderme yaptı.

Kızılcık Şerbeti'nde Nursema'nın ilk ve dördüncü eşini canlandıran Berkay Akdemir ile Fatih Gühan, Anne Yarısı setinde buluşup eski rollerine gönderme yaptı.

Kızılcık Şerbeti'nin senaristleri Melis Civelek, Zeynep Gür ve Merve Göntem'in kaleme aldığı Anne Yarısı, 22 Eylül'de NOW ekranlarında izleyiciyle buluştu. Dizinin kadrosunda ise Kızılcık Şerbeti izleyicisinin yakından tanıdığı iki isim yer alıyor.

Nursema'nın ailesinin zoruyla evlendirildiği ilk eşi İbrahim'i canlandıran Berkay Akdemir, Anne Yarısı'nda Nadir karakterine hayat veriyor. Nursema'nın dördüncü evliliğini yaptığı imam İlhami'yi oynayan Fatih Gühan ise dizide Kadir rolünde.

İkili, setteki karavanda birbirlerini nereden tanıdıklarını hatırlayamıyormuş gibi yaptıkları bir video çekti. 'Sen imam değil miydin ya?' sorusuyla başlayan sohbet, köşedeki 'büyük, beyaz' evden ve o evin kızından söz edilmesiyle doğrudan Nursema'ya bağlandı.

Detaylar:

Videoya Kızılcık Şerbeti'nde Ertuğrul'u canlandıran Kayra Şenocak'tan "O yokuşun dibindeki beyaz evi ben de çok iyi bilirim..." yanıtı geldi.

Videoya Kızılcık Şerbeti'nde Ertuğrul'u canlandıran Kayra Şenocak'tan "O yokuşun dibindeki beyaz evi ben de çok iyi bilirim..." yanıtı geldi.

Parodinin ardından Nursema'nın hayatına giren bir karakter daha sessiz kalmadı. Kızılcık Şerbeti'nin 2. sezonunda muhafazakâr iş insanı Ertuğrul olarak hikâyeye dahil olan Kayra Şenocak, paylaşıma kendi yorumuyla katıldı.

Oyuncu, 'O yokuşun dibindeki beyaz evi ben de çok iyi bilirim...' yazdı.

Şenocak'ın sözleri, iki oyuncunun videoda sözünü ettiği beyaz eve ve o evin kızına yapılmış açık bir gönderme olarak okundu. Dizide Ertuğrul, Nursema'nın evli olduğunu bilmeden ona yakınlaşmış, ardından rotasını Kıvılcım'a çevirmişti. Karakter, Mart 2024'te kızı Mihri'yle birlikte İngiltere'ye gitme kararı alarak diziye veda etmişti.

Böylece Nursema'nın hayatına farklı dönemlerde giren üç karakter, aynı paylaşımın etrafında buluşmuş oldu. Oyuncunun yorumu, Kızılcık Şerbeti hayranlarının X'teki paylaşımlarıyla da gündeme taşındı.

İşte o paylaşım:

İşte o paylaşım:

Nursema'yı canlandıran Ceren Karakoç, yeni sezon öncesinde Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna veda etmişti.

Nursema'yı canlandıran Ceren Karakoç, yeni sezon öncesinde Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna veda etmişti.

Göndermelerin hedefindeki Nursema ise artık Kızılcık Şerbeti'nde değil. Dizinin ilk bölümünden beri Nursema'yı canlandıran Ceren Karakoç, 5. sezon öncesinde kadroya veda etti ve karakterin hikâyesi ölümle noktalandı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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