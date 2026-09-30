Yan Yana Dizilmiş Taş Küreler Kazdıkça Ortaya Çıktı: 35 Tonluk Kusursuz Kürenin Sırrı Ne?

Bosna basınından N1'in aktardığına göre küreler Zavidovići belediyesinin geniş bir alanına yayılmış durumda. Bunların yaklaşık on tanesi iyi korunmuş. Kürelerin bir kısmı Duboki potok deresi boyunca, ormanın içinde duruyor. Grab köyündeki park ise her yıl yaklaşık iki bin ziyaretçi ağırlıyor.

Yerel halkın anlattığına göre birkaç on yıl önce yağan şiddetli yağmurlar derenin yatağını değiştirdi. Kürelerin bir kısmı da bu şekilde gün yüzüne çıktı.

Klix.ba'nın haberine göre Grab-Mećevići'de kusursuz biçimli 20'den fazla küre var. Onlarcası ise içinde altın olduğuna inanan köylüler tarafından kırılıp parçalanmış.