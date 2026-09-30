Yan Yana Dizilmiş Taş Küreler Kazdıkça Ortaya Çıktı: 35 Tonluk Kusursuz Kürenin Sırrı Ne?
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Bosna Hersek'in Zavidovići kasabası yakınlarındaki ormanda yürürken, karşınıza neredeyse kusursuz yuvarlaklıkta dev taş küreler çıktığını düşünün! Bölgede şimdiye kadar yaklaşık 60 küre bulundu. Bunlardan biri 35 tona ulaşan ağırlığıyla Avrupa'nın en büyüğü olarak anılıyor. Peki bu taşları kim ya da ne şekillendirdi?
İşte detaylar.
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Dere Yatağını Değiştirince Ortaya Çıktılar
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Peki Bu Küreleri Kim Yaptı?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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