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Yan Yana Dizilmiş Taş Küreler Kazdıkça Ortaya Çıktı: 35 Tonluk Kusursuz Kürenin Sırrı Ne?

Yan Yana Dizilmiş Taş Küreler Kazdıkça Ortaya Çıktı: 35 Tonluk Kusursuz Kürenin Sırrı Ne?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
30.09.2026 - 13:31
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Bosna Hersek'in Zavidovići kasabası yakınlarındaki ormanda yürürken, karşınıza neredeyse kusursuz yuvarlaklıkta dev taş küreler çıktığını düşünün! Bölgede şimdiye kadar yaklaşık 60 küre bulundu. Bunlardan biri 35 tona ulaşan ağırlığıyla Avrupa'nın en büyüğü olarak anılıyor. Peki bu taşları kim ya da ne şekillendirdi?

İşte detaylar.

Kaynak1, Kaynak2, Kaynak3

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Dere Yatağını Değiştirince Ortaya Çıktılar

Dere Yatağını Değiştirince Ortaya Çıktılar

Bosna basınından N1'in aktardığına göre küreler Zavidovići belediyesinin geniş bir alanına yayılmış durumda. Bunların yaklaşık on tanesi iyi korunmuş. Kürelerin bir kısmı Duboki potok deresi boyunca, ormanın içinde duruyor. Grab köyündeki park ise her yıl yaklaşık iki bin ziyaretçi ağırlıyor.

Yerel halkın anlattığına göre birkaç on yıl önce yağan şiddetli yağmurlar derenin yatağını değiştirdi. Kürelerin bir kısmı da bu şekilde gün yüzüne çıktı.

Klix.ba'nın haberine göre Grab-Mećevići'de kusursuz biçimli 20'den fazla küre var. Onlarcası ise içinde altın olduğuna inanan köylüler tarafından kırılıp parçalanmış.

Podubravlje'deki Dev: 35 Ton

Podubravlje'deki Dev: 35 Ton

Bölgenin en büyük küresi 2016'da Podubravlje köyünde toprağın altından çıkarıldı. Kürenin bir kısmı uzun süredir görünür haldeydi. Köyde yaşayan Suad Keserović, kazının nasıl başladığını şöyle anlatmıştı:

'Uzun zamandır bu yerde bir küre olduğunu tahmin ediyorduk, çünkü sadece bir kısmı açıktaydı.'

N1'e göre bu dev kürenin çapı yaklaşık 3 metre, ağırlığı ise 35 ton civarında. Bölgedeki diğer küreler çoğunlukla 2 metre çapa kadar çıkıyor.

Peki Bu Küreleri Kim Yaptı?

Peki Bu Küreleri Kim Yaptı?

Kürelerin insan yapımı olduğunu savunanların başında Osmanagić geliyor. Visoko yakınlarındaki tepelerin antik piramitler olduğunu iddia etmesiyle tanınan Osmanagić'e göre küreler, geçmişte yaşamış gelişmiş bir uygarlığın eseri.

Bilim dünyası ise bu görüşü kabul etmiyor. N1'in aktardığına göre 2007'de yapılan bir analiz, kürelerin çevredeki kayayla aynı malzemeden oluştuğunu gösterdi. Tek fark, kürelerin daha sıkı çimentolanmış olması.

Yani küreler, aslında etraflarındaki kayanın daha sertleşmiş birer parçası.

Jeologların Cevabı: Milyonlarca Yıllık Bir "İnci"

Jeologların Cevabı: Milyonlarca Yıllık Bir "İnci"

Jeologlar bu küreleri 'konkresyon' olarak sınıflandırıyor. Çoğunlukla kalsit içeren mineralli su, yumuşak kum ya da çamurun içinden süzülüyor. Mineraller bir çekirdeğin, örneğin bir fosilin, kabuğun ya da kum tanesinin etrafında eşit biçimde birikiyor. 

Süreç bir incinin oluşumuna benziyor ancak milyonlarca yıl sürüyor.

Konkresyonlar çevrelerindeki kayadan daha sert. Bu yüzden yağmur, rüzgar ve su zamanla yumuşak kayayı aşındırıyor, geriye küreler kalıyor. Yeni Zelanda'daki ünlü Moeraki kayaları da benzer bir jeolojik oluşum örneği olarak gösteriliyor. Buna karşılık Kosta Rika'daki ünlü taş kürelerin insan eliyle şekillendirildiği kabul ediliyor.

Bilimsel açıklamaya rağmen bazı ziyaretçiler kürelerin 'özel bir enerjisi' olduğuna inanıp buraya meditasyon yapmaya geliyor. N1'e göre bir Guatemala kabilesinin şefi de bir dönem bölgeyi ziyaret etmiş ve bu küreleri Güney Amerika'dakilerle ilişkilendirmiş.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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