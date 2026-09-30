Erken Finalin Ardından Aşk ve Taht'ta Rol Alan Ünlü İsmin Aynı Kanalda Başka Diziye Geçeceği İddia Edildi
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ATV'nin iddialı dönem dizisi Aşk ve Taht, 5. bölümde ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Dizinin sert savaşçısı Andreas'ı canlandıran Halil İbrahim Ceyhan ise yeni bir projeyle ekrana dönüyor. Perde arkasından sızan iddiaya göre oyuncu, aynı kanalda yayınlanan başka bir yapımın kadrosuna dahil oluyor. Konuyla ilgili yapım şirketinden ve oyuncunun temsilcilerinden henüz bir açıklama gelmedi.
Kaynak: SRC Magazin
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Halil İbrahim Ceyhan, Emanet'in Yaman Kırımlı'sı olarak tanındı ve Aşk ve Taht'ta Andreas'a hayat veriyor.
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Aşk ve Taht 9 Eylül'de ATV'de başladı, 5. bölümde final yapacağı bildirildi.
Halil İbrahim Ceyhan'ın ATV'nin Güneşin Doğduğu Yer dizisi kadrosuna dahil olacağı iddia ediliyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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