Erken Finalin Ardından Aşk ve Taht'ta Rol Alan Ünlü İsmin Aynı Kanalda Başka Diziye Geçeceği İddia Edildi

Modellik ve müzikle de adından söz ettiren Halil İbrahim Ceyhan, Emanet'te canlandırdığı Yaman Kırımlı karakteriyle tanındı. Şarkı sözü yazıyor, beste yapıyor. Leyla, Kirli Sepeti ve Son Bilet gibi yapımlarda da izleyici karşısına çıktı.

Aşk ve Taht'ta ise Selçuklu topraklarında geçen hikâyenin en sert karakterlerinden Andreas'a hayat veriyor. Küçük yaşta ailesinden ayrı düşen, geçmişini bilmeyen ve Türklere öfke duyan Andreas, Kir Vard'ın Selçuklulara karşı en tehlikeli isimlerinden biri. Ceyhan'ın adının dizinin jeneriğinde yer almaması da bir dönem sosyal medyada konuşulmuştu.