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Erken Finalin Ardından Aşk ve Taht'ta Rol Alan Ünlü İsmin Aynı Kanalda Başka Diziye Geçeceği İddia Edildi

Erken Finalin Ardından Aşk ve Taht'ta Rol Alan Ünlü İsmin Aynı Kanalda Başka Diziye Geçeceği İddia Edildi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.09.2026 - 13:50
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ATV'nin iddialı dönem dizisi Aşk ve Taht, 5. bölümde ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Dizinin sert savaşçısı Andreas'ı canlandıran Halil İbrahim Ceyhan ise yeni bir projeyle ekrana dönüyor. Perde arkasından sızan iddiaya göre oyuncu, aynı kanalda yayınlanan başka bir yapımın kadrosuna dahil oluyor. Konuyla ilgili yapım şirketinden ve oyuncunun temsilcilerinden henüz bir açıklama gelmedi.

Kaynak: SRC Magazin

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Halil İbrahim Ceyhan, Emanet'in Yaman Kırımlı'sı olarak tanındı ve Aşk ve Taht'ta Andreas'a hayat veriyor.

Halil İbrahim Ceyhan, Emanet'in Yaman Kırımlı'sı olarak tanındı ve Aşk ve Taht'ta Andreas'a hayat veriyor.

Modellik ve müzikle de adından söz ettiren Halil İbrahim Ceyhan, Emanet'te canlandırdığı Yaman Kırımlı karakteriyle tanındı. Şarkı sözü yazıyor, beste yapıyor. Leyla, Kirli Sepeti ve Son Bilet gibi yapımlarda da izleyici karşısına çıktı.

Aşk ve Taht'ta ise Selçuklu topraklarında geçen hikâyenin en sert karakterlerinden Andreas'a hayat veriyor. Küçük yaşta ailesinden ayrı düşen, geçmişini bilmeyen ve Türklere öfke duyan Andreas, Kir Vard'ın Selçuklulara karşı en tehlikeli isimlerinden biri. Ceyhan'ın adının dizinin jeneriğinde yer almaması da bir dönem sosyal medyada konuşulmuştu.

Aşk ve Taht 9 Eylül'de ATV'de başladı, 5. bölümde final yapacağı bildirildi.

Aşk ve Taht 9 Eylül'de ATV'de başladı, 5. bölümde final yapacağı bildirildi.

Anadolu Selçuklu Devleti'nin en güçlü yıllarını anlatan dizide Akın Akınözü, Alaeddin Keykubad'ı; Merjem Siljak ise Destina'yı canlandırıyor. Finalin 7 Ekim Çarşamba akşamı yapılacağı bildirildi, kanaldan konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

Reytinglerde beklenen ilgiyi göremediği öne sürülen yapımın bu erken vedası, kadrodaki isimlerin yeni işlerini de gündeme getirdi. Daha önce Ferit Kaya'nın da Uzak Şehir'e geri döneceği iddia edilmişti. Sürecin en çok merak edilen ismi ise Andreas'ı oynayan Halil İbrahim Ceyhan.

Halil İbrahim Ceyhan'ın ATV'nin Güneşin Doğduğu Yer dizisi kadrosuna dahil olacağı iddia ediliyor.

Halil İbrahim Ceyhan'ın ATV'nin Güneşin Doğduğu Yer dizisi kadrosuna dahil olacağı iddia ediliyor.

Kulislere yansıyan iddialara göre Halil İbrahim Ceyhan, perşembe akşamları ATV ekranında izlenen Güneşin Doğduğu Yer'e transfer oluyor. Dizi, 17 Eylül'de yayınlanan ilk bölümüyle 17 saatte 1 milyon izlenmeye ulaşmıştı.

Çukurova'nın köklü ailelerinden Kozanlar'ın hikâyesini merkezine alan yapımda Burak Özçivit, Kenan Kozan'ı; Beyza Gümülcine ise Leyla'yı canlandırıyor. Hikâye, Almanya'da tanışan çiftin Adana'ya dönmesiyle başlayan aile çatışmasını anlatıyor. Kadroda Sibel Taşçıoğlu, Görkem Sevindik, Hilal Anay ve Muharrem Türkseven gibi isimler de var. İddiada Ceyhan'ın hangi karaktere hayat vereceği belirtilmedi. Medya Tilkisi de aynı kulis bilgisini aktardı. Yapım şirketinden ve oyuncunun temsilcilerinden ise iddiayı doğrulayan ya da yalanlayan bir açıklama henüz gelmedi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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