article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
4,6 Milyon Deniz Kabuğuyla Yer Altına Bir Dünya Kurdular

4,6 Milyon Deniz Kabuğuyla Yer Altına Bir Dünya Kurdular

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.09.2026 - 14:15
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İngiltere'nin Margate kasabasında 1835'te tesadüfen bulunan yer altı geçitlerinin tebeşir duvarları, 4,6 milyon deniz kabuğundan yapılmış mozaiklerle kaplı. Bu yapıyı kimin, ne zaman ve neden yaptığı ise yaklaşık 190 yıldır çözülemedi.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mağara 1835'te bir kulübede yapılan kazı sırasında tesadüfen ortaya çıktı

Mağara 1835'te bir kulübede yapılan kazı sırasında tesadüfen ortaya çıktı

Mağaranın nasıl bulunduğuna dair farklı anlatımlar olsa da çoğu kaynak 1835 tarihinde birleşiyor. Keşifle ilgili bilinen en eski kayıt, Kentish Gazette'in 22 Mayıs 1838 tarihli sayısında yer alıyor: Belle Vue Cottage'ı yeni satın alan bir beyefendi tadilat yaptırırken kazı yapan işçiler büyük bir taşa takıldı ve yapılan incelemede mağara ortaya çıktı.

Keşfin en canlı anlatımı ise mağarayı bulan kişi olarak bilinen Joshua Newlove'un kızı Frances Newlove'dan geliyor. O sırada 12 yaşlarında olan Frances'e göre ağabeyi, geçidin bir ucundaki gevşek tebeşiri fark edip açıklığı genişletmiş ve babasına söylemeye cesaret edemeden içeri sürünerek girmişti. Frances de birkaç kızla birlikte, birinin boynuna asılan fenerin ışığında mağarayı gezdi.

Mağara 1838'de ilk ücretli ziyaretçilerini kabul etti ve o günden beri özel mülk olarak işletiliyor. Yaklaşık 21 metre uzunluğundaki kıvrımlı tünellerde toplam 190 metrekareyi bulan bir mozaik alanı bulunuyor; yapı 1973'ten beri İngiltere'nin en üst düzey koruma statüsü olan Grade I listesinde.

Tapınak mı, gizli buluşma yeri mi yoksa zengin bir adamın hevesi mi, hala kimse bilmiyor

Tapınak mı, gizli buluşma yeri mi yoksa zengin bir adamın hevesi mi, hala kimse bilmiyor

Mağaranın ne olduğu konusunda uzmanlar bile anlaşamıyor. Bazıları burayı antik bir tapınak, bazıları gizli bir tarikatın buluşma yeri, bazıları ise 18. yüzyılda varlıklı ailelerin arasında moda olan süs yapılarından biri olarak görüyor. Midye, deniz salyangozu, istiridye ve kum midyesi kabuklarından oluşan desenler de hayat ağacı, tanrı ve tanrıça figürleri ya da sunağa benzeyen bir bölüm gibi çok farklı biçimlerde yorumlanıyor.

Süs yapısı teorisine karşı çıkanlar, mağaranın büyük bir malikanenin değil tarım arazisinin altında bulunduğunu, bu tür yapıların genellikle gösteriş için yapıldığını ve saklanmadığını hatırlatıyor. Kaçakçı mağarası olduğu fikri de zayıf görülüyor, çünkü yapı kıyıdan epey içeride ve ne falezlere ne de yakındaki evlere uzanan bir tüneli var.

Kabukların neredeyse tamamı Britanya'ya özgü türlerden oluşuyor; Sunak Odası'nın köşelerinde ise Karayipler'den gelen kraliçe deniz salyangozları bulunuyor. Karbon tarihlemesi yapmak mümkün olsa da çok sayıda örnek gerektirdiği ve maliyeti yüksek olduğu için şimdilik yapılmadı. Kabuklardaki kararmanın nedeni ise mağaranın yaklaşık 100 yıl boyunca gaz lambalarıyla aydınlatılması.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın