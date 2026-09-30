4,6 Milyon Deniz Kabuğuyla Yer Altına Bir Dünya Kurdular

Mağaranın nasıl bulunduğuna dair farklı anlatımlar olsa da çoğu kaynak 1835 tarihinde birleşiyor. Keşifle ilgili bilinen en eski kayıt, Kentish Gazette'in 22 Mayıs 1838 tarihli sayısında yer alıyor: Belle Vue Cottage'ı yeni satın alan bir beyefendi tadilat yaptırırken kazı yapan işçiler büyük bir taşa takıldı ve yapılan incelemede mağara ortaya çıktı.

Keşfin en canlı anlatımı ise mağarayı bulan kişi olarak bilinen Joshua Newlove'un kızı Frances Newlove'dan geliyor. O sırada 12 yaşlarında olan Frances'e göre ağabeyi, geçidin bir ucundaki gevşek tebeşiri fark edip açıklığı genişletmiş ve babasına söylemeye cesaret edemeden içeri sürünerek girmişti. Frances de birkaç kızla birlikte, birinin boynuna asılan fenerin ışığında mağarayı gezdi.

Mağara 1838'de ilk ücretli ziyaretçilerini kabul etti ve o günden beri özel mülk olarak işletiliyor. Yaklaşık 21 metre uzunluğundaki kıvrımlı tünellerde toplam 190 metrekareyi bulan bir mozaik alanı bulunuyor; yapı 1973'ten beri İngiltere'nin en üst düzey koruma statüsü olan Grade I listesinde.