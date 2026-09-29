Kiraya Vermek İçin Aldıkları Evin Tam Ortasında 100 Yıllık Tarih Buldu!

Lise yıllarından beri arkadaş olan Brandon Breza ve Marc Manfredi, birlikte kurdukları emlak girişimi kapsamında Ağustos 2018'de New Jersey'nin Hamilton kasabasındaki 31 Smith Avenue'de icradan satılık bir ev aldı. İlanda evin eski bir vagondan yapıldığı yazıyordu, ama bina ilk bakışta sıradan, biraz yıpranmış bir müstakil ev gibi görünüyordu.

Satın almadan birkaç gün sonra iç duvarları yıkmaya başlayan ikili, bir yalıtım katmanının ardında beklenmedik bir pencere sırası buldu. Alçıpanı söktüklerinde üzerinde 1912 yazan bir pencere perdesi ortaya çıktı, ardından bir duvarın gerisinde bir kapı belirdi.

Parça parça devam eden söküm işlemi sonunda evin tam merkezine gömülü komple bir vagonu gün yüzüne çıkardı. Tavanın bir kısmını indirirken bile araca neredeyse hiç zarar vermediler; Breza ve Manfredi bulduklarının bir tren parçası olduğunu düşünüyordu.