Kiraya Vermek İçin Aldıkları Evin Tam Ortasında 100 Yıllık Tarih Buldu!
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New Jersey'de kiraya vermek için eski bir ev satın alan iki arkadaş, tadilata başladıklarında beklemedikleri bir şeyle karşılaştı. Duvarların ardından çıkan pencereler ve kapı, sonunda evin tam ortasına gömülü tam bir tramvay vagonuna çıktı.
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Duvarları yıkarken önce pencere, sonra kapı, en sonunda tam bir tramvay ortaya çıktı
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Aracın kimliği bir demiryolu forumunda paylaşılan fotoğraflar sayesinde ortaya çıktı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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