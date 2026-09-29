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Kiraya Vermek İçin Aldıkları Evin Tam Ortasında 100 Yıllık Tarih Buldu!

Kiraya Vermek İçin Aldıkları Evin Tam Ortasında 100 Yıllık Tarih Buldu!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
29.09.2026 - 11:56
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New Jersey'de kiraya vermek için eski bir ev satın alan iki arkadaş, tadilata başladıklarında beklemedikleri bir şeyle karşılaştı. Duvarların ardından çıkan pencereler ve kapı, sonunda evin tam ortasına gömülü tam bir tramvay vagonuna çıktı.

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Duvarları yıkarken önce pencere, sonra kapı, en sonunda tam bir tramvay ortaya çıktı

Duvarları yıkarken önce pencere, sonra kapı, en sonunda tam bir tramvay ortaya çıktı

Lise yıllarından beri arkadaş olan Brandon Breza ve Marc Manfredi, birlikte kurdukları emlak girişimi kapsamında Ağustos 2018'de New Jersey'nin Hamilton kasabasındaki 31 Smith Avenue'de icradan satılık bir ev aldı. İlanda evin eski bir vagondan yapıldığı yazıyordu, ama bina ilk bakışta sıradan, biraz yıpranmış bir müstakil ev gibi görünüyordu.

Satın almadan birkaç gün sonra iç duvarları yıkmaya başlayan ikili, bir yalıtım katmanının ardında beklenmedik bir pencere sırası buldu. Alçıpanı söktüklerinde üzerinde 1912 yazan bir pencere perdesi ortaya çıktı, ardından bir duvarın gerisinde bir kapı belirdi.

Parça parça devam eden söküm işlemi sonunda evin tam merkezine gömülü komple bir vagonu gün yüzüne çıkardı. Tavanın bir kısmını indirirken bile araca neredeyse hiç zarar vermediler; Breza ve Manfredi bulduklarının bir tren parçası olduğunu düşünüyordu.

Aracın kimliği bir demiryolu forumunda paylaşılan fotoğraflar sayesinde ortaya çıktı

Aracın kimliği bir demiryolu forumunda paylaşılan fotoğraflar sayesinde ortaya çıktı

İkili buluntularının kaynağını bulmak için çevrelerindeki herkesle iletişime geçti, sonunda keşfi Facebook'ta paylaştı ve haber hızla yayıldı. Paylaşım, aktif bir forumu olan çevrimiçi dergi Railway Preservation News'e ulaştı. CNJ Rail Corporation'dan Eric Strohmeyer ve koruma uzmanı J.R. May, Breza ve Manfredi ile iletişime geçip Hamilton'a geldi ve aracın bir trenden değil bir tramvaydan geldiğini açıkladı.

Uzmanların yönlendirmesiyle vagonun arka sol köşesinde bir numara bulundu: 288. Bu üç rakamdan yola çıkan Strohmeyer ve May, aracın geçmişini ortaya çıkardı. Vagon, 1914 yılında Philadelphia'da J. G. Brill Trolley Company tarafından üretilmiş ve New Jersey'e gönderilerek Trenton & Mercer County Traction Company'nin işlettiği tramvay ağının bir parçası olmuştu.

Trenton'daki tramvay sistemi 1934'te durdurulmuş ve araçların büyük bölümü hurdaya çıkarılmıştı; sadece birkaçı bahçe kulübesi, kümes ya da ev olarak kullanılmak üzere kurtarılabilmişti. Evin bulunduğu arsayı 1900'lerin başında bir dolara satın alan John Guthrie, parasız dönen kardeşi William'ı barındırmak için bu eski tramvayı almış ve #288'i zamanla gerçek bir eve dönüştürmüştü. Vagon bugün New Jersey'de bir geri dönüşüm sahasında, restorasyonu beklerken hava koşullarından korunmak için streç filmle sarılı durumda bekliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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