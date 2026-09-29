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İstanbul’da Hava Durumu Alarmı: AKOM ve Valilik’ten Peş Peşe Uyarı! Yağış Kuzeyde 150 Kilogramı Aşacak

İstanbul’da Hava Durumu Alarmı: AKOM ve Valilik’ten Peş Peşe Uyarı! Yağış Kuzeyde 150 Kilogramı Aşacak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.09.2026 - 12:24
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İstanbul, pazar akşamı başlayan sağanağın ardından yeni bir yağış dalgasına hazırlanıyor. AKOM ve İstanbul Valiliği 29 Eylül sabahı peş peşe uyarı yayımladı: kuvvetli yağış gece yarısına kadar aralıklarla sürecek, kuzey ilçelerde metrekareye 150 kilogramın üzerinde yağış düşebilecek. Meteoroloji de aralarında İstanbul'un bulunduğu 14 il için sarı kod verdi.

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AKOM'a göre yağış gece yarısından sonra yeniden kuvvetlenecek, sağanak çarşamba akşamı 20.00'ye kadar sürecek.

AKOM'a göre yağış gece yarısından sonra yeniden kuvvetlenecek, sağanak çarşamba akşamı 20.00'ye kadar sürecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) salı sabahı yaptığı değerlendirmeye göre, gün içinde aralıklarla görülen yağışlar saat 20.00 itibarıyla yeniden etkisini artıracak. Gece yarısından sonra ise İstanbul genelinde yer yer kuvvetli sağanak şeklinde devam edecek.

AKOM, serin ve yağışlı havanın çarşamba akşamı saat 20.00'ye kadar aralıklarla ve yerel olarak kuvvetli şekilde etkisini sürdüreceğini açıkladı. Bu süre içinde kent genelinde metrekareye 40 ile 100 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor.

Açıklamada yıldırım, şimşek, fırtına ve gök gürültülü kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanabileceği de vurgulandı. AKOM'a göre atmosferin üst seviyelerindeki serin hava ile yüzeydeki ılık koşullar, sağanakların ani ve şiddetli olmasına zemin hazırlıyor.

En riskli bölge kuzey: Çatalca'dan Şile'ye uzanan hatta 150 kilogramı aşan yağış bekleniyor.

En riskli bölge kuzey: Çatalca'dan Şile'ye uzanan hatta 150 kilogramı aşan yağış bekleniyor.

AKOM'un tahminine göre yağışın en yoğun hissedileceği yer kentin kuzeyi. Kuzey ilçelerde metrekareye 60-120 kilogram yağış bekleniyor.

Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz, Çekmeköy ve Şile çevresinde bu rakam yer yer 150 kilogramın üzerine çıkabilecek. Yani kentin geneline düşmesi beklenen miktarın neredeyse iki katı.

AKOM, kuvvetli sağanakların Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ve kuzey bölgeler ile Anadolu Yakası ağırlıklı yaşanacağını, Karadeniz üzerinden gelen nemli havanın kuzeydoğulu rüzgârlarla kente taşındığını belirtti.

Valilik ise rüzgâra dikkat çekti: Kuzeyli rüzgârın hızı ani esintilerle saatte 70 kilometreye ulaşacak.

Valilik ise rüzgâra dikkat çekti: Kuzeyli rüzgârın hızı ani esintilerle saatte 70 kilometreye ulaşacak.

İstanbul Valiliği de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine dayanarak ayrı bir uyarı yayımladı. Buna göre kuvvetli yağışlar 29 Eylül salı gece yarısına kadar aralıklarla ve kuvvetli şekilde sürecek.

Yağışa kuzeyli rüzgâr da eşlik edecek. Rüzgârın saatte 40-60 kilometre hızla esmesi, ani esintilerle yer yer 70 kilometreye ulaşması bekleniyor.

Valilik, vatandaşlardan 'sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar' gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Açıklamaya göre sistem çarşamba günü de etkisini sürdürecek.

Meteoroloji de alarm verdi: İstanbul dahil 14 ilde sarı kodlu uyarı yürürlükte.

Meteoroloji de alarm verdi: İstanbul dahil 14 ilde sarı kodlu uyarı yürürlükte.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 29 Eylül için yayımladığı haritada Marmara ve Karadeniz kıyısındaki 14 il sarıya boyandı: Artvin, Bolu, Bursa, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Rize, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce.

Tahmine göre yağışlar Doğu Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olacak. Sakarya çevresi ile Kocaeli ve Bursa'nın doğu kesimlerinde ise çok kuvvetli sağanak bekleniyor.

Sarı kod, beklenen hava olayının olağan dışı olmadığını ama potansiyel tehlike taşıdığını gösteriyor. Meteoroloji, bu illerdeki vatandaşların hava koşullarından etkilenebilecek faaliyetlerde dikkatli olması gerektiğini hatırlattı.

Uyarıların arkasında pazar akşamki tablo var: Zincirlikuyu alt geçidi su basınca trafiğe kapatıldı.

Uyarıların arkasında pazar akşamki tablo var: Zincirlikuyu alt geçidi su basınca trafiğe kapatıldı.

Kurumların bu kadar ısrarlı uyarmasının bir nedeni de 27 Eylül pazar akşamı yaşananlar. AKOM'un uyarılarının ardından bastıran sağanak, kentin pek çok noktasında hayatı zorlaştırdı.

Zincirlikuyu'daki alt geçidi su bastı ve geçit araç trafiğine kapatıldı. Bu yüzden bazı otobüsler seferlerini yapamadı. D-100 kara yolunda oluşan su birikintileri sürücüleri zor durumda bıraktı, hasarlı kazalar meydana geldi.

Sultangazi'de Lütfi Aykaç Bulvarı göle döndü. Bayrampaşa'da Terazidere Manastır Caddesi ile Eyüpsultan'da İslambey Caddesi'ni de su bastı, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

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“Evde kullanacağım hiçbir eşya kalmadı.”

“Evde kullanacağım hiçbir eşya kalmadı.”

Pazar akşamki sağanakta en ağır tablo Sultangazi'de yaşandı. Cebeci Mahallesi'nde bir iş yerini, Cumhuriyet ve Esentepe mahallelerinde ise bazı evlerin bodrum katlarını ve bir iş merkezinin otoparkını su bastı.

Bodrum kattaki evi sular altında kalan Zehra Kazan, eşyalarının zarar gördüğünü gözyaşları içinde anlattı: 'Yıllardır zaten su sorunu vardı ama bu kadarını daha önce yaşamadık. Birkaç ay öncesinde sokakta bir çalışma yaptılar. Daha sonra asfaltta çökme meydana geldi. Bildirmemize rağmen kimse gelip bakmadı.'

Kazan, lavabolardan ve giderlerden taşan lağım suyunun eve dolduğunu, aramalarına rağmen ekiplerin iki saat sonra geldiğini söyledi. 'Evde 4 kişi yaşıyoruz ve şu an nerede kalacağımızı, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yetkililerden yardım istiyoruz' diye konuştu.

Küçükçekmece'de rögarlar taştı, TEM'in bazı kesimlerinde trafik durma noktasına geldi.

Küçükçekmece'de rögarlar taştı, TEM'in bazı kesimlerinde trafik durma noktasına geldi.

Küçükçekmece'de Kanarya Mahallesi İstasyon Caddesi'nde yol göle döndü, rögarlar taştı. Kağıthane'de Güzeldere Caddesi'nde biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı.

Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'da bazı cadde ve sokaklar su altında kalırken TEM Otoyolu'nun bazı kesimlerinde trafik durma noktasına geldi. Kuzey Marmara Otoyolu'nda da sürücüler sağanak yüzünden güçlükle ilerledi.

Anadolu Yakası da yağıştan payını aldı; Ümraniye ve Çekmeköy'de sağanak etkili oldu. Eyüpsultan'da ise yol çökmesi ve toprak kaymasının yaşandığı bölgede 25 kişi evlerinden tahliye edildi.

Yağışlı sistemin perşembe ve cuma günleri zayıflayarak kenti terk etmesi bekleniyor.

Yağışlı sistemin perşembe ve cuma günleri zayıflayarak kenti terk etmesi bekleniyor.

İstanbul Valiliği'ne göre yağışlı sistem çarşamba günü de etkili olacak, perşembe ve cuma zayıflayarak kentten uzaklaşacak. AKOM ise Balkanlar üzerinden gelen serin havayla sıcaklıkların hafta ortasında 15 derece civarına gerilemesini bekliyor.

AKOM, olası su baskınlarına karşı mazgal ve ızgara temizliklerinin yapıldığını, alt geçitlerdeki ve taşkın riski bulunan noktalardaki pompaların kontrol edildiğini, ekiplerin mesai saatleri dışında da hazır beklediğini açıkladı.

Kurumun uyarısı net: Yağışların sürdüğü saatlerde vatandaşların 'olumsuz hava koşullarından dolayı yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olması önem arz etmektedir.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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