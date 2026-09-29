İstanbul’da Hava Durumu Alarmı: AKOM ve Valilik’ten Peş Peşe Uyarı! Yağış Kuzeyde 150 Kilogramı Aşacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) salı sabahı yaptığı değerlendirmeye göre, gün içinde aralıklarla görülen yağışlar saat 20.00 itibarıyla yeniden etkisini artıracak. Gece yarısından sonra ise İstanbul genelinde yer yer kuvvetli sağanak şeklinde devam edecek.

AKOM, serin ve yağışlı havanın çarşamba akşamı saat 20.00'ye kadar aralıklarla ve yerel olarak kuvvetli şekilde etkisini sürdüreceğini açıkladı. Bu süre içinde kent genelinde metrekareye 40 ile 100 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor.

Açıklamada yıldırım, şimşek, fırtına ve gök gürültülü kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanabileceği de vurgulandı. AKOM'a göre atmosferin üst seviyelerindeki serin hava ile yüzeydeki ılık koşullar, sağanakların ani ve şiddetli olmasına zemin hazırlıyor.