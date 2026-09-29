İstanbul’da Hava Durumu Alarmı: AKOM ve Valilik’ten Peş Peşe Uyarı! Yağış Kuzeyde 150 Kilogramı Aşacak
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İstanbul, pazar akşamı başlayan sağanağın ardından yeni bir yağış dalgasına hazırlanıyor. AKOM ve İstanbul Valiliği 29 Eylül sabahı peş peşe uyarı yayımladı: kuvvetli yağış gece yarısına kadar aralıklarla sürecek, kuzey ilçelerde metrekareye 150 kilogramın üzerinde yağış düşebilecek. Meteoroloji de aralarında İstanbul'un bulunduğu 14 il için sarı kod verdi.
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AKOM'a göre yağış gece yarısından sonra yeniden kuvvetlenecek, sağanak çarşamba akşamı 20.00'ye kadar sürecek.
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En riskli bölge kuzey: Çatalca'dan Şile'ye uzanan hatta 150 kilogramı aşan yağış bekleniyor.
Valilik ise rüzgâra dikkat çekti: Kuzeyli rüzgârın hızı ani esintilerle saatte 70 kilometreye ulaşacak.
Meteoroloji de alarm verdi: İstanbul dahil 14 ilde sarı kodlu uyarı yürürlükte.
Uyarıların arkasında pazar akşamki tablo var: Zincirlikuyu alt geçidi su basınca trafiğe kapatıldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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