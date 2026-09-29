Yemekten Sonra 1-2 Tane Yeterli: Mutfaktaki O Baharat Çiğnendiğinde Bambaşka Etki Gösteriyor
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Ayva tatlısından kompostoya, kurabiyeden sıcak içeceklere kadar pek çok tarifte kullandığımız karanfil, çoğu evde baharat dolabının bir köşesinde sırasını bekliyor. Ancak bu küçük kurutulmuş çiçek tomurcuğu, asıl etkisini yemeğe katıldığında değil çiğnendiğinde gösteriyor. Uzmanlar günde 1-2 tane karanfilin yemekten sonra yavaşça çiğnenmesini öneriyor. Ağız sağlığından sindirime, kan şekerinden karaciğere uzanan etkiler için bilim insanları da karanfilin içindeki tek bir bileşeni işaret ediyor.
Kaynak: Healthline
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Çiğnenen karanfil ağızdaki bakterilerin sayısını azaltmaya yardımcı oluyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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