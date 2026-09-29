Yemekten Sonra 1-2 Tane Yeterli: Mutfaktaki O Baharat Çiğnendiğinde Bambaşka Etki Gösteriyor

Karanfilin sindirim sistemi üzerinde de olumlu etkileri olduğu düşünülüyor. Yemekten sonra çiğnenen bir iki tomurcuğun sindirim enzimlerinin salgılanmasını destekleyebildiği; şişkinlik, hazımsızlık ve gazın yol açtığı kramplarda rahatlama sağlayabildiği belirtiliyor. Yüksek antioksidan içeriği sayesinde karanfil, vücutta hücrelere zarar veren serbest radikallerle mücadeleye de destek oluyor.

Kan şekeriyle ilgili en dikkat çekici bulgu ise 2019'da BMC Complementary and Alternative Medicine dergisinde yayımlanan küçük bir pilot çalışmadan geldi. 13 gönüllü, 30 gün boyunca öğle yemeğinin hemen ardından 250 miligram karanfil ekstresi aldı. Çalışmanın sonunda yemek sonrası kan şekeri, açlık şekeri normal olan grupta yüzde 21,5, gizli şeker sınırındaki grupta ise yüzde 27,2 oranında düştü. Katılımcı sayısının az olduğunu ve bütün karanfil yerine yoğunlaştırılmış ekstre kullanıldığını da not etmek gerekiyor.

2022'de hayvanlar üzerinde yapılan bir başka çalışmada ise karanfil ekstresinin, özellikle de öjenolün, toksik maddelerin karaciğerde yol açtığı hasarı hafiflettiği görüldü. Bu sonucun insanlarda doğrulanması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

Günde 1-2 tanenin aşılmaması önerisinin de bir nedeni var: Fazla tüketildiğinde karanfil midede hassasiyete yol açabiliyor. Öjenol kanın pıhtılaşmasını etkileyebildiği için kan sulandırıcı kullananların, kan şekerini düşürücü etkisi nedeniyle de diyabet ilacı kullananların karanfili düzenli tüketmeden önce doktorlarına danışması öneriliyor. Karanfil yağının ise ağızdan alınması, özellikle çocuklar için güvenli kabul edilmiyor.