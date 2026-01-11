Bir Diş Hekimi Açıkladı: Uyumadan Önce Ağızda 10 Dakika Karanfil Tutmanın Faydaları

Kaynak: https://www.instagram.com/reels/DTVa4...
Karanfil, kendine has yüksek aroması ve kokusuyla bilinen bir baharat. Bu yüzden hem mutfakta hem de parfümeri sektöründe sıkça tercih ediliyor. Tüm bunların yanında bilinmeyen birçok faydası da var. Özellikle ağız sağlığı için hem kolay hem de ulaşılabilir bir ürün fakat genel olarak ihmal ediliyor.
Diş Hekimi Beyza Casim, gece uyumadan 20 dakika önce ağızda karanfil tutmanın faydalarını sıraladı. Tek başına mucize olan bu baharatın faydaları özellikle ağız ve bağırsak problemleri yaşayanların dikkatini çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gece yatmadan önce ağza bir adet karanfil koyup 10 dakika bekletmenin 4 mucizevi faydası;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın