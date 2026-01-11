Bir Diş Hekimi Açıkladı: Uyumadan Önce Ağızda 10 Dakika Karanfil Tutmanın Faydaları

Karanfil, kendine has yüksek aroması ve kokusuyla bilinen bir baharat. Bu yüzden hem mutfakta hem de parfümeri sektöründe sıkça tercih ediliyor. Tüm bunların yanında bilinmeyen birçok faydası da var. Özellikle ağız sağlığı için hem kolay hem de ulaşılabilir bir ürün fakat genel olarak ihmal ediliyor.

Diş Hekimi Beyza Casim, gece uyumadan 20 dakika önce ağızda karanfil tutmanın faydalarını sıraladı. Tek başına mucize olan bu baharatın faydaları özellikle ağız ve bağırsak problemleri yaşayanların dikkatini çekti.