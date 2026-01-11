onedio
Bir Diş Hekimi Açıkladı: Uyumadan Önce Ağızda 10 Dakika Karanfil Tutmanın Faydaları

Pelin Yelda Göktepe
11.01.2026 - 12:20

Karanfil, kendine has yüksek aroması ve kokusuyla bilinen bir baharat. Bu yüzden hem mutfakta hem de parfümeri sektöründe sıkça tercih ediliyor. Tüm bunların yanında bilinmeyen birçok faydası da var. Özellikle ağız sağlığı için hem kolay hem de ulaşılabilir bir ürün fakat genel olarak ihmal ediliyor. 

Diş Hekimi Beyza Casim, gece uyumadan 20 dakika önce ağızda karanfil tutmanın faydalarını sıraladı. Tek başına mucize olan bu baharatın faydaları özellikle ağız ve bağırsak problemleri yaşayanların dikkatini çekti.

Kaynak: https://www.instagram.com/reels/DTVa4...
Gece yatmadan önce ağza bir adet karanfil koyup 10 dakika bekletmenin 4 mucizevi faydası;

  • Ağız Sağlığı: Ağızdaki tüm zararlı bakterileri öldürür.

  • Sindirim Sistemi: Bağırsaktaki zararlı bakterileri temizler ve şişkinliği azaltır.

  • Melatonin Artışı: Parasempatik sistemi devreye sokarak melatonin (uyku hormonu) üretimini artırır.

  • Hızlı Uyku: Uykuya geçiş sürecini hızlandırır ve kolaylaştırır.

  • Gece uyumadan tükürmeniz önemli. Aksi taktirde gece boğazınıza kaçabilir. Ayrıca karanfilin etkisi ise 5-10 dakika arası sürüyor.

