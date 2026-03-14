Fatih Altaylı YouTube’a "Teke Tek" Programıyla Geri Döndü

Gazeteci Fatih Altaylı, cezaevinden çıktıktan sonra YouTube kanalında 'Teşekkürler' başlıklı bir video paylaşmıştı. Yaklaşık 2 milyon takipçisi bulunan Altaylı, bu videosundan yaklaşık 1 ay sonra yeni video paylaştı. Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında 'Teke Tek' programını başlattığını duyurdu.

Programın ayda bir yayınlanacağını söyleyen Altaylı, açılış konuşmasını şu ifadelerle gerçekleştirdi:

'Teke Tek’e hoş geldiniz. Teke Tek Sağlık’ta yeniden karşınızdayım. Uzunca ara vermiştik. Nedenini benden daha aiyi biliyorsunuz. İstanbul’a birkaç kilometre mesafede bir yerde ikamet etmekteydim. Zorunlu ikametim bittiği için tekrar sizlerleyiz. Teke Tek Sağlık’la ayda bir kez karşınızda olacağız.”