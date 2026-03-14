Fatih Altaylı YouTube’a "Teke Tek" Programıyla Geri Döndü

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.03.2026 - 11:19

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube yayınlarına 'Teke Tek' programıyla geri döndü. Altaylı, YouTube hesabından 'Teke Tek' programının ilk yayınını gerçekleştirdi. Altaylı, programın açılış konuşmasında 'Bir kez daha karşınızdayız. Uzunca zaman ara vermiştik. Nedenini benden daha iyi biliyorsunuz…” ifadelerine yer verdi.

Fatih Altaylı "Teke Tek" programının açılışını şu sözlerle yaptı:

Gazeteci Fatih Altaylı, cezaevinden çıktıktan sonra YouTube kanalında 'Teşekkürler' başlıklı bir video paylaşmıştı. Yaklaşık 2 milyon takipçisi bulunan Altaylı, bu videosundan yaklaşık 1 ay sonra yeni video paylaştı. Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında 'Teke Tek' programını başlattığını duyurdu. 

Programın ayda bir yayınlanacağını söyleyen Altaylı, açılış konuşmasını şu ifadelerle gerçekleştirdi:

'Teke Tek’e hoş geldiniz. Teke Tek Sağlık’ta yeniden karşınızdayım. Uzunca ara vermiştik. Nedenini benden daha aiyi biliyorsunuz. İstanbul’a birkaç kilometre mesafede bir yerde ikamet etmekteydim. Zorunlu ikametim bittiği için tekrar sizlerleyiz. Teke Tek Sağlık’la ayda bir kez karşınızda olacağız.”

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
