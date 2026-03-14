"Görenler Hemen Bildirsin" Denildi: ABD O İsimlerin Başına Tam 10 Milyon Dolar Koydu!

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.03.2026 - 10:23

ABD Dışişleri Bakanlığı bir isim listesi paylaştı. Listede İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney başta olmak üzere üst düzey İranlı yetkililerin ismi yer aldı. Söz konusu kişilerin yerini ihbar eden kişilere ise 10 milyon dolar para ödülü verileceği açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanlığına bağlı 'Adalet Ödülleri Programı' birimi tarafından sosyal medya üzerinden açıklama yapıldı. İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in ve İranlı üst düzey yetkililerin isimlerinin yer aldığı liste paylaşıldı. Belirlenen isimlerin yakalanmasına ilişkin bilgi sağlayan kişilere 1o milyon dolara kadar para ödülü verileceği belirtildi. 

Açıklamada, 'Bize ihbarda bulunun. Sağlayacağınız bilgiler, ödül kazanmanıza ve yer değiştirme imkanından yararlanmanıza yardımcı olabilir' ifadeleri kullanıldı.

ABD'nin ihbar listesinde yer alan isimler kimler?

Liste 'Bu İranlı terörist liderler hakkında bilginiz var mı? Bize bir ipucu gönderin. Bu sayede ödül ve yer değiştirme hakkı kazanabilirsiniz' sözleriyle paylaşıldı.

Söz konusu ilanda şu ifadeler yer aldı: 

'Bu kişiler, dünya çapında terörizmi planlayan, organize eden ve yürüten İran İslam Devrimi Muhafızları Ordusu'nun (IRGC) çeşitli unsurlarını komuta ve idare etmektedir.

Bu veya diğer kilit IRGC liderleri ya da bileşen şubeleri hakkında bilginiz varsa, bunu bize Tor tabanlı ihbar hattımız veya Signal üzerinden gönderin. Bilgileriniz sizi yeniden yerleştirilmeye ve bir ödüle hak kazandırabilir.'

İhbar listesinde ismi yer alan kişiler şöyle:

İran dini lideri Mücteba Hamaney, eski İran dini lideri Ali Hamaney'in Dini Liderlik Ofisi Başkan Yardımcısı Ali Asgar Hicazi, eski İran dini lideri Ali Hamaney'in Danışmanı Tümgeneral Yahya Rahim Safavi, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, İran İçişleri Bakanı İskender Mumini, İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'in isimleri ile fotoğrafları yer aldı.

Öte yandan paylaşımda bu isimlerin yanı sıra henüz kimlikleri belli olmayan İran Savunma Konseyi Sekreteri, İran Dini Lideri Danışmanı, Dini Liderlik Askeri Ofis Başkanı ve İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı ünvanları.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024'ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
