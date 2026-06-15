Demet Akalın'ı İsyan Ettiren Karar: MEB Yeni Eğitim Yılı Takvimini Duyurdu

Eğitim camiasında uzun süredir tartışılan ve tamamen kaldırılacağı yönünde güçlü söylentiler bulunan ara tatil uygulamasının, yayınlanan yeni plana göre önümüzdeki eğitim döneminde de aynen devam edeceği netlik kazandı. Bakanlığın yayınladığı resmi takvime göre, yeni eğitim öğretim yılı 14 Eylül 2026 tarihinde çalacak olan ilk ders zili ile başlayacak ve uzun bir maratonun ardından 25 Haziran 2027 tarihinde sona erecek.

Çalışma takviminin detaylarına bakıldığında öğrenciler, birinci dönem ara tatiline 16 - 20 Kasım 2026 tarihleri arasında çıkacak. Heyecanla beklenen ve iki haftayı kapsayan yarıyıl tatili ise 25 Ocak ile 5 Şubat 2027 tarihleri arasında yapılacak. İkinci dönemin 8 Şubat 2027 tarihinde başlamasının hemen ardından, bahar aylarındaki ikinci dönem ara tatili 8 - 12 Mart 2027 tarihlerinde gerçekleşecek.