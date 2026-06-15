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Demet Akalın'ı İsyan Ettiren Karar: MEB Yeni Eğitim Yılı Takvimini Duyurdu

Demet Akalın'ı İsyan Ettiren Karar: MEB Yeni Eğitim Yılı Takvimini Duyurdu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.06.2026 - 10:21
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Milli Eğitim Bakanlığı, merakla beklenen 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini duyurdu. Kaldırılacağı iddia edilen ara tatillerin yeni dönemde de devam edeceği kesinleşirken, takvimin açıklanmasının ardından ünlü şarkıcı Demet Akalın uygulamaya sosyal medyadan sert tepki gösterdi.

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Milyonlarca öğrenci ve velinin büyük bir merakla beklediği 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmen kamuoyu ile paylaşıldı.

Milyonlarca öğrenci ve velinin büyük bir merakla beklediği 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmen kamuoyu ile paylaşıldı.

Eğitim camiasında uzun süredir tartışılan ve tamamen kaldırılacağı yönünde güçlü söylentiler bulunan ara tatil uygulamasının, yayınlanan yeni plana göre önümüzdeki eğitim döneminde de aynen devam edeceği netlik kazandı. Bakanlığın yayınladığı resmi takvime göre, yeni eğitim öğretim yılı 14 Eylül 2026 tarihinde çalacak olan ilk ders zili ile başlayacak ve uzun bir maratonun ardından 25 Haziran 2027 tarihinde sona erecek. 

Çalışma takviminin detaylarına bakıldığında öğrenciler, birinci dönem ara tatiline 16 - 20 Kasım 2026 tarihleri arasında çıkacak. Heyecanla beklenen ve iki haftayı kapsayan yarıyıl tatili ise 25 Ocak ile 5 Şubat 2027 tarihleri arasında yapılacak. İkinci dönemin 8 Şubat 2027 tarihinde başlamasının hemen ardından, bahar aylarındaki ikinci dönem ara tatili 8 - 12 Mart 2027 tarihlerinde gerçekleşecek.

Eğitim planlamasının ve tatil tarihlerinin kesinleşmesi sadece eğitim camiasında değil, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Eğitim planlamasının ve tatil tarihlerinin kesinleşmesi sadece eğitim camiasında değil, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Özellikle ara tatillerin takvimde kalmaya devam etmesi kararı, ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın büyük tepkisini çekti. Akalın, kişisel hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yetkililere seslenerek mevcut duruma adeta isyan etti. Ünlü şarkıcı, uygulamanın aileler için büyük bir sorun yarattığını savunarak, 'Buna bi çözüm bulun !! Ara tatil kabus!!! Kalkacak dediniz yazın ortası okul mu kapanır biz Avrupa değiliz mayıs olunca ne evde ne okulada duruyor çocuklar' sözleriyle duygularını dile getirdi. 

Akalın'ın bu sert çıkışı, dijital platformlarda veliler arasında süregelen 'ara tatil gerekli mi?' tartışmasını yeniden alevlendirdi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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