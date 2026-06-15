Demet Akalın'ı İsyan Ettiren Karar: MEB Yeni Eğitim Yılı Takvimini Duyurdu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Milli Eğitim Bakanlığı, merakla beklenen 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini duyurdu. Kaldırılacağı iddia edilen ara tatillerin yeni dönemde de devam edeceği kesinleşirken, takvimin açıklanmasının ardından ünlü şarkıcı Demet Akalın uygulamaya sosyal medyadan sert tepki gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Milyonlarca öğrenci ve velinin büyük bir merakla beklediği 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmen kamuoyu ile paylaşıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eğitim planlamasının ve tatil tarihlerinin kesinleşmesi sadece eğitim camiasında değil, sosyal medyada da geniş yankı buldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın