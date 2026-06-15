El Nino Sıcakları Başlıyor, Uzman İsimden Hayati Uyarı: Bu Saatlerde Sakın Dışarı Çıkmayın!

Artan hava sıcaklıklarının vücutta aşırı terlemeyle birlikte ciddi oranda sıvı ve mineral kaybına yol açtığını belirten Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Narin, bu durumun bypass ameliyatı geçirmiş veya stent takılmış hastaların dolaşım sisteminde tehlikeli sonuçlar doğurabileceği konusunda uyardı. Vücutta azalan sıvı; tansiyonda ani dalgalanmalara, şiddetli çarpıntılara ve hatta böbrek yetmezliği ile ritim bozukluğu gibi ilaçlara bağlı yan etkilerin tetiklenmesine zemin hazırlıyor.

Risk grubundaki bireylerin güneşin en tepede olduğu saatlerde çok daha temkinli davranması gerekiyor. Doç. Dr. Narin, saat 11.00 ile 16.00 arasını 'kritik zaman dilimi' olarak nitelendirerek, zorunlu kalınmadıkça bu aralıkta sokağa çıkılmamasını tavsiye ediyor. Güneşin altında uzun süre kalmak, tansiyonun bir anda değişmesine, baş dönmesine ve bayılmalara sebep olabiliyor. Sadece kalp hastaları değil, hiçbir sağlık sorunu olmayan bireyler bile bu durumdan olumsuz etkileniyor; zira vücuda yeterince sıvı girmemesi kanın koyulaşmasına ve kalbin bu yoğun kanı pompalamak için normalden çok daha fazla yorulmasına yol açıyor. Sıvı tüketimi sıcak günlerde hayati bir öneme sahip olsa da, özellikle kalp yetmezliği sorunu yaşayanların günlük su miktarını kendi inisiyatifleriyle değil, mutlaka doktorlarına danışarak belirlemeleri gerekiyor.

Sıcak havaların getirdiği riskleri en aza indirmenin bir diğer yolu ise ilaç kullanımını aksatmamak ve doğru beslenmekten geçiyor. Hastaların, yaz rehavetine kapılarak veya kendilerini iyi hissederek kan sulandırıcı ya da tansiyon gibi hayati ilaçlarının dozlarıyla kesinlikle oynamaması şart. Doktor onayı olmadan yapılan her değişiklik, dönüşü olmayan sonuçlara yol açabiliyor ve en ufak bir şikayette bile vakit kaybetmeden bir uzmana görünmek gerekiyor. İşin beslenme boyutunda ise ağır, yağlı ve işlenmiş gıdalardan uzak durmak kalbi korumanın en temel kuralı olarak öne çıkıyor. İçeriğinde yüksek oranda tuz barındıran hazır gıdalar yerine daha hafif, sebze ve meyve ağırlıklı bir diyet uygulamak, hem damarları rahatlatıyor hem de tansiyonun dengede kalmasına yardımcı oluyor. Yaz mevsiminde rutin doktor kontrollerini aksatmamak ve bu basit ama etkili tedbirlere uymak, hastaların sıcak günleri çok daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde atlatmasını sağlıyor.