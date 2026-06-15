El Nino Sıcakları Başlıyor, Uzman İsimden Hayati Uyarı: Bu Saatlerde Sakın Dışarı Çıkmayın!
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Küresel çapta etkisini hissettiren El Nino sıcakları, özellikle kalp hastaları için ciddi riskleri beraberinde getiriyor. Uzmanlar, aşırı terlemeye bağlı sıvı kaybının tehlikelerine dikkat çekerek, günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkılmaması, ilaçların düzenli kullanılması ve beslenmeye dikkat edilmesi konusunda hayati uyarılarda bulundu.
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Tüm dünyayı etkisi altına alan El Nino hava olayının getirdiği kavurucu sıcaklar, özellikle kalp ve damar rahatsızlığı olanlar için büyük bir tehlike oluşturuyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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