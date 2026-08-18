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Bahtsızlık Anlarından Paşa Çayı İçilen Yaşlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Bahtsızlık Anlarından Paşa Çayı İçilen Yaşlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
18.08.2026 - 18:03
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X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Bakalım bu Salı kimler paylaşımlarıyla güldürmüş? Kimler etkileşime doymuş?

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Tebrik ederek başlayalım.

Tebrik ederek başlayalım.
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O kadar kıymetli yani?

O kadar kıymetli yani?
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Ağzınızın tadı bozulacak.

Ağzınızın tadı bozulacak.
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Muazzam bir dilimiz var.

Muazzam bir dilimiz var.
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Sen o günleri özledin...

Sen o günleri özledin...
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Okuyalım.

Okuyalım.
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Ayıp...

Ayıp...
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Kim kimin fanı bilemezsin...

Kim kimin fanı bilemezsin...
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Travma şov...

Geçmiş olsun.

Geçmiş olsun.
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Kapatalım 👋

Kapatalım 👋
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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