İdeal Çay Bardağından Dünyanın En Sokak Kedisine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Cuma sabahı timeline'a bakınca haftanın bütün yorgunluğu bir yere akıyor: çay makinesinin demliğini bardak diye kullanan adam, sanat bilgisini iki kelimeyle sınırlayıp onları da tek cümleye sığdıran biri, yastıkla savaşını kaybetmiş saçlar. Aralarına sokağın en sokak kedisi, üç haftadır maydanozu kütür kütür tutan bir saklama kabı ve kocasının alyansını satıp dudak dolgusu yaptıran biri de karıştı. iPhone'dan gelen kodu yapıştırmak yerine elle girmeye çalışan nesil ise yine pes etmedi. Bugünün viral tweetleri burada.