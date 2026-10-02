İdeal Çay Bardağından Dünyanın En Sokak Kedisine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
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Cuma sabahı timeline'a bakınca haftanın bütün yorgunluğu bir yere akıyor: çay makinesinin demliğini bardak diye kullanan adam, sanat bilgisini iki kelimeyle sınırlayıp onları da tek cümleye sığdıran biri, yastıkla savaşını kaybetmiş saçlar. Aralarına sokağın en sokak kedisi, üç haftadır maydanozu kütür kütür tutan bir saklama kabı ve kocasının alyansını satıp dudak dolgusu yaptıran biri de karıştı. iPhone'dan gelen kodu yapıştırmak yerine elle girmeye çalışan nesil ise yine pes etmedi. Bugünün viral tweetleri burada.
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Mozart tablosu?
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İdeal çay bardağı
Sokak kedisi tabirinin hakkını ilk kez bu kadar veren kedi
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Maydanozu üç haftadır kütür kütür tutan kabın sırrı botoks çıktı
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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