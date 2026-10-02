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İdeal Çay Bardağından Dünyanın En Sokak Kedisine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

İdeal Çay Bardağından Dünyanın En Sokak Kedisine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
02.10.2026 - 18:22
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Cuma sabahı timeline'a bakınca haftanın bütün yorgunluğu bir yere akıyor: çay makinesinin demliğini bardak diye kullanan adam, sanat bilgisini iki kelimeyle sınırlayıp onları da tek cümleye sığdıran biri, yastıkla savaşını kaybetmiş saçlar. Aralarına sokağın en sokak kedisi, üç haftadır maydanozu kütür kütür tutan bir saklama kabı ve kocasının alyansını satıp dudak dolgusu yaptıran biri de karıştı. iPhone'dan gelen kodu yapıştırmak yerine elle girmeye çalışan nesil ise yine pes etmedi. Bugünün viral tweetleri burada.

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Mozart tablosu?

Mozart tablosu?
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Misafir çocuğu evi yıkarken annenin ruh hali

İdeal çay bardağı

İdeal çay bardağı
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Sokak kedisi tabirinin hakkını ilk kez bu kadar veren kedi

Sokak kedisi tabirinin hakkını ilk kez bu kadar veren kedi
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Teknoloji tembelleştirmedi diyenlerin sınavı

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Maydanozu üç haftadır kütür kütür tutan kabın sırrı botoks çıktı

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Duş alıp yatan herkesin sabah aynada karşılaştığı ortak manzara

Duş alıp yatan herkesin sabah aynada karşılaştığı ortak manzara
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Alyans satıldı, dudak dolgusu yapıldı, sonra evde birlikte alyans arandı: aşkın böylesi

Alyans satıldı, dudak dolgusu yapıldı, sonra evde birlikte alyans arandı: aşkın böylesi
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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