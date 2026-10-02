article/comments
article/share
Haberler
Test
Yemek Testleri
, Kişilik Testleri
Kendine Bir Menü Hazırla, Bilinçaltında Baskın Olan Şeyi Öğren!

Kendine Bir Menü Hazırla, Bilinçaltında Baskın Olan Şeyi Öğren!

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Editörü
02.10.2026 - 19:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bazen ne yemek istediğimizi düşünürken aslında farkında olmadan karakterimizden küçük ipuçları veririz. Sevdiğin tatlar, bir menüde yaptığın seçimler ve hatta tatlıya ayırdığın yer bile hayata nasıl baktığınla ilgili eğlenceli sinyaller taşıyabilir. Şimdi önüne birbirinden farklı yemek seçenekleri koyuyoruz. Her soruda sana en çekici gelen seçeneği seç ve fazla düşünmeden ilerle. Testin sonunda oluşturduğun menüye göre bilinçaltında baskın olan düşünceyi ve seni içten içe yönlendiren temel eğilimi ortaya çıkaracağız.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Önce çorbadan başlayalım!

2. Şimdi de ara sıcak seçelim!

3. Şimdi de ana yemek!

4. Şimdi de meze seç bakalım!

5. Sıra salatada!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Şimdi de içeceğini seçer misin?

7. Son olarak tatlı seç bakalım!

Güven ve Kontrol İhtiyacı Baskın

Senin bilinçaltında en güçlü şekilde çalışan şeylerden biri güven duygusu olabilir. Bir şeyi seçerken neyle karşılaşacağını bilmek, sana tanıdık gelen seçeneklere yönelmek ve kararlarının sonucunu mümkün olduğunca önceden kestirebilmek senin için önemli görünüyor. Bu durum illa ki hayatının her alanında kontrolcü olduğun anlamına gelmez. Daha çok, belirsizlik ortaya çıktığında zihninin önce güvenli bir alan yaratmaya çalıştığını gösterir. Yemek seçimlerinde klasik ve doyurucu alternatiflere yönelmen de bu eğilimin eğlenceli bir yansıması olabilir. Sen genellikle bir konuda karar verirken 'Acaba ne olacak?' sorusundan çok 'Bunun sonucunu biliyor muyum?' sorusuna önem verebilirsin. İnsan ilişkilerinde de tutarlılık ve güven senin için oldukça değerli olabilir. Birinin bugün başka, yarın başka davranması seni yorabilir.

Huzur ve Duygusal Yakınlık Baskın

Senin bilinçaltında huzur, aidiyet ve duygusal yakınlık oldukça güçlü bir yer kaplıyor olabilir. Seçimlerin, yalnızca neyin güzel veya lezzetli olduğuna değil, sana nasıl hissettirdiğine de önem verdiğini düşündürüyor. Senin için yemek yalnızca karın doyurmak olmayabilir. Bir sofranın sıcaklığı, birlikte yemek yediğin insanların enerjisi ve ortamın samimiyeti de en az yemeğin kendisi kadar önemli olabilir. Hayatında kendini rahat hissedebildiğin insanlara özel bir yer açma eğilimin olabilir. Çok kalabalık çevrelerden ziyade gerçekten bağ kurabildiğin birkaç kişi senin için daha anlamlı olabilir. İnsanların yanında kendin gibi hissedebilmek, bilinçaltındaki önemli ihtiyaçlardan biri olabilir. Bu nedenle soğuk, mesafeli veya sürekli rekabetin olduğu ortamlar seni düşündüğünden daha fazla yorabilir. Zihnin zaman zaman yoğunluktan kaçıp daha sakin, sıcak ve tanıdık alanlara dönmek isteyebilir.

Özgürlük ve Yenilik Arayışı Baskın

Özgürlük ve Yenilik Arayışı Baskın

Senin bilinçaltında özgürlük ve keşfetme isteği oldukça güçlü görünüyor. Aynı şeyleri tekrar tekrar yapmak yerine yeni deneyimler yaşamaktan, farklı seçenekleri denemekten ve kendine ait bir yol oluşturmaktan hoşlanıyor olabilirsin. Menüde sıra dışı yemeklere yönelmen tesadüf olmayabilir. Zihnin alışılmış olanı güvenli bulsa bile, bilinmeyen seçenekler sana 'Acaba nasıl?' sorusunu sorduruyor. İşte bu merak duygusu senin karakterinin önemli parçalarından biri olabilir. Senin için hayatın fazla tahmin edilebilir hale gelmesi zaman zaman sıkıcı olabilir. Plan yapmayı sevsen bile, planın içerisinde küçük sürprizlerin bulunması seni mutlu edebilir. Yeni bir restoran keşfetmek, farklı bir şehir görmek, daha önce tatmadığın bir yemeği denemek veya hiç düşünmediğin bir şeyi yapmak sana enerji verebilir.

Heyecan ve Haz Arayışı Baskın

Heyecan ve Haz Arayışı Baskın

Senin bilinçaltında heyecan, keyif ve anı yaşama isteği oldukça baskın olabilir. Bir şeyi seçerken sadece mantıklı olup olmadığına değil, sana ne kadar keyif vereceğine de önem veriyor olabilirsin. Renkli, bol malzemeli, soslu veya farklı tatları bir araya getiren seçimlere yönelmen, monotonluktan kolay sıkılabildiğini düşündürüyor. Senin için hayat biraz hareket, biraz sürpriz ve bolca deneyim içerdiğinde daha anlamlı hale gelebilir. 'Bir kere geliyoruz, tadını çıkaralım' düşüncesi sana oldukça yakın olabilir. Bu nedenle bazen planları son anda değiştirebilir, spontane bir davete evet diyebilir veya normalde tercih etmeyeceğin bir şeyi sırf merak ettiğin için deneyebilirsin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın