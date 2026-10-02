Kendine Bir Menü Hazırla, Bilinçaltında Baskın Olan Şeyi Öğren!
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Bazen ne yemek istediğimizi düşünürken aslında farkında olmadan karakterimizden küçük ipuçları veririz. Sevdiğin tatlar, bir menüde yaptığın seçimler ve hatta tatlıya ayırdığın yer bile hayata nasıl baktığınla ilgili eğlenceli sinyaller taşıyabilir. Şimdi önüne birbirinden farklı yemek seçenekleri koyuyoruz. Her soruda sana en çekici gelen seçeneği seç ve fazla düşünmeden ilerle. Testin sonunda oluşturduğun menüye göre bilinçaltında baskın olan düşünceyi ve seni içten içe yönlendiren temel eğilimi ortaya çıkaracağız.
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1. Önce çorbadan başlayalım!
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2. Şimdi de ara sıcak seçelim!
3. Şimdi de ana yemek!
4. Şimdi de meze seç bakalım!
5. Sıra salatada!
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6. Şimdi de içeceğini seçer misin?
7. Son olarak tatlı seç bakalım!
Güven ve Kontrol İhtiyacı Baskın
Huzur ve Duygusal Yakınlık Baskın
Özgürlük ve Yenilik Arayışı Baskın
Heyecan ve Haz Arayışı Baskın
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