Kendine Bir Menü Hazırla, Bilinçaltında Baskın Olan Şeyi Öğren!

Senin bilinçaltında huzur, aidiyet ve duygusal yakınlık oldukça güçlü bir yer kaplıyor olabilir. Seçimlerin, yalnızca neyin güzel veya lezzetli olduğuna değil, sana nasıl hissettirdiğine de önem verdiğini düşündürüyor. Senin için yemek yalnızca karın doyurmak olmayabilir. Bir sofranın sıcaklığı, birlikte yemek yediğin insanların enerjisi ve ortamın samimiyeti de en az yemeğin kendisi kadar önemli olabilir. Hayatında kendini rahat hissedebildiğin insanlara özel bir yer açma eğilimin olabilir. Çok kalabalık çevrelerden ziyade gerçekten bağ kurabildiğin birkaç kişi senin için daha anlamlı olabilir. İnsanların yanında kendin gibi hissedebilmek, bilinçaltındaki önemli ihtiyaçlardan biri olabilir. Bu nedenle soğuk, mesafeli veya sürekli rekabetin olduğu ortamlar seni düşündüğünden daha fazla yorabilir. Zihnin zaman zaman yoğunluktan kaçıp daha sakin, sıcak ve tanıdık alanlara dönmek isteyebilir.