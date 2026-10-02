Ferhat Gündoğdu'nun Emniyetteki İfadesi Ortaya Çıktı: Hakemleri Maç Öncesi Aradığını Kabul Etti
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MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun hakemler dosyası kapsamında emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Gündoğdu, soruşturma sürecinde kendisine yöneltilen iddialara ilişkin savunmasını yaptı.
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Klasman değişiklikleri TFF iradesiyle yapıldı.
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Hakemleri maç öncesi aradığını kabul etti.
Ses kaydına yanıt vermedi.
Sınav soruları iddiasına bilgim yok dedi.
Mali hareketleri de soruldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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