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Ferhat Gündoğdu'nun Emniyetteki İfadesi Ortaya Çıktı: Hakemleri Maç Öncesi Aradığını Kabul Etti

Ferhat Gündoğdu'nun Emniyetteki İfadesi Ortaya Çıktı: Hakemleri Maç Öncesi Aradığını Kabul Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
02.10.2026 - 18:46
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MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun hakemler dosyası kapsamında emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Gündoğdu, soruşturma sürecinde kendisine yöneltilen iddialara ilişkin savunmasını yaptı.

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Klasman değişiklikleri TFF iradesiyle yapıldı.

Klasman değişiklikleri TFF iradesiyle yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu'nun 'eziyet', 'resmi belgede sahtecilik', 'güveni kötüye kullanma' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme' suçlamalarıyla yürüttüğü hakemler dosyasında Gündoğdu'ya ilk olarak klasman değişiklikleri soruldu. 8 Mart 2022'de ligler sürerken çok sayıda hakem ve gözlemcinin klasman dışına çıkarılmasının gerekçesini anlatan Gündoğdu, kararın kamuoyu ve kulüplerden gelen talepler sonrasında TFF Yönetim Kurulu'nun iradesiyle, hukuk birimlerinin de değerlendirmesi alınarak uygulandığını söyledi. Çok sayıda hakemin Tahkim Kurulu'na başvurduğu, önemli bölümünün göreve iade edildiği ve Gündoğdu'nun da kısa süre sonra görevinden ayrıldığı belirtildi. Tahkim tarafından 2022'de göreve döndürülen Burak Şeker, Abdulkadir Bitigen, Alpaslan Dedeş, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Murat Erdoğan, Alper Ulusoy, Bahattin Şimşek, İsmail Şencan, Koray Gençerler ve Mesut Çarık gibi bazı isimlerin 2024'te yeniden liste dışı kalması da aynı örüntü üzerinden soruldu ve bu durum dosyanın temel inceleme başlıklarından biri olarak görülüyor. Gündoğdu kişisel husumet veya intikam saikiyle hareket etmediğini, kararların MHK tarafından kolektif alındığını ve TFF yönetiminin onayından geçtiğini söyledi. 2024-2025 sezonunda ilk klasman listesinden sonra ikinci bir liste yayımlanması da sorulan konular arasındaydı. Müşteki ve tanıklar ilk listede yer alan bazı isimlerin kısa süre sonra çıkarıldığını ve kendilerine somut bir gerekçe bildirilmediğini anlatıyor, ifadelerde 13 hakem ve 6 gözlemcinin sonradan liste dışına çıkarıldığı yönündeki anlatımlar tekrar ediyor. Gündoğdu bu değişikliklerin performans, ihtiyaç ve MHK değerlendirmesi çerçevesinde yapıldığını savundu. Süleyman Abay, Taner Gizlenci ve Emre Altun gibi isimlerin anlatımlarında ise 2015'teki bazı Trabzonspor karşılaşmalarında görev yapan isimlerin yıllar sonra aynı klasman değişikliklerinde dışarıda bırakıldığı belirtiliyor, Gündoğdu bunu hedefli bir tasfiye olarak kabul etmiyor.

Hakemleri maç öncesi aradığını kabul etti.

Hakemleri maç öncesi aradığını kabul etti.

Hakem atamalarına ilişkin beyanlar da ifadenin önemli bir bölümünü oluşturdu. Eren Acar, Burak Taşkınsoy ve Gamze Durmuş Pakkan'ın ifadelerinde VETAS'ın görünürde sistematik atama yaptığı ancak MHK yönetiminin manuel müdahalelerle hakemleri değiştirebildiği ve 'etap dışı' bırakarak görev vermeyebildiği anlatıldı. Gündoğdu VETAS'ın mevzuatta zorunlu bir sistem olmadığını, kendi dönemlerinde sistemi geliştirdiklerini söyledi ve bir hakemin keyfi biçimde 'etap dışı' bırakıldığı yönündeki beyanları reddetti. Görev süresince bazı hakemleri maç öncesinde aradığını kabul eden Gündoğdu bunu moral vermek ve önemli bir gündem varsa öğrenmek amacıyla yaptığını söyledi, Ümit Öztürk örneğinde ise bir kulübün kendisinin özellikle görevlendirildiğine ilişkin rahatsızlığını hakeme aktardığını da kabul etti. Birden fazla tanık Gündoğdu'nun hakemlerin kimlerle görüştüklerini bildiği veya HTS kayıtlarına ulaşılabileceği yönünde konuştuğunu söyledi. Gündoğdu bu sözleri kabul etti ancak bağlamının farklı olduğunu belirtti, kurum içi bilgilerin basına sızdırılmaması için şikayet halinde HTS kayıtlarının yargının eline geçebileceğini hatırlattığını anlattı. Bunu tehdit olarak görmediğini, hakemlerin kariyerlerini korumaya yönelik bir uyarı olarak gördüğünü söyledi.

Ses kaydına yanıt vermedi.

Ses kaydına yanıt vermedi.

Gündoğdu'ya hakem Kerem Ersoy ile yaptığı görüşmenin ses kaydı da soruldu. Emniyette kayıt kendisine sorulduğunda ses kaydının hukuka aykırı elde edilmiş olabileceğini ve hukuka aykırı delil üzerinden soruşturma yürütülemeyeceğini belirterek içeriğe ilişkin cevap vermeyeceğini söyledi, kayıttaki sözlere dair maddi bir açıklama ifade tutanağında yer almadı. VAR hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy ise Gençlerbirliği-İstanbulspor maçındaki bir VAR müdahalesinden sonra Gündoğdu'nun kendisine ve diğer VAR ekibine 'ikinci bir emre kadar müsabakalara çıkmayacaksınız' dediğini ve yaklaşık 70 gün görev alamadığını anlattı. Gündoğdu Taşkınsoy'un çok önemli bir hata yaptığını kabul ederek hakemlerin ciddi hatalarda uzun süre 'etap dışı' bırakılmasının normal olduğunu söyledi ve bunun mobbing olmadığını savundu. Taşkınsoy bir başka olayda sezon başı seminer tarihinin basına sızdırılması nedeniyle Gündoğdu'nun kendisini suçladığını, 'sana bu sene maç vermeyeceğim' dediğini ve yaklaşık 75 gün görev alamadığını da anlattı, sızıntıyı kendisinin yapmadığı anlaşılınca yeniden görev verildiğini ifade etti. Gündoğdu hakemlere zaman zaman kızgınlıkla sert sözler söylemiş olabileceğini ancak keyfi bir cezalandırma yapmadığını savundu. FIFA VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun da VAR kadrosunda üst sıralarda olmasına rağmen Avrupa maçlarından ve önemli görevlendirmelerden uzaklaştırıldığını, performansının düşürüldüğünü ve sonunda hakemliği bırakmaya yöneldiğini söyledi, VAR hakemlerine görevleri dışında 'check list' hazırlatıldığını da belirtti. Gündoğdu Coşkun'un REPU değerlendirmelerinin zayıf olduğunu, UEFA görevlendirmelerinin kendi yetkilerinde olmadığını ve Coşkun'un hakemliği kendi dilekçesiyle bıraktığını söyledi.

Sınav soruları iddiasına bilgim yok dedi.

Sınav soruları iddiasına bilgim yok dedi.

Birden fazla tanık olumlu gözlemci raporlarının MHK müdahalesiyle olumsuza çevrildiğini veya notların düşürüldüğünü söyledi. Gündoğdu REPU değerlendirmesi ile gözlemci raporu arasında fark bulunduğunda MHK'nın gözlemciye raporunu yeniden değerlendirmesini önerdiğini, gözlemcinin değiştirip değiştirmemekte serbest olduğunu kabul etti ve bunun usul içi bir denetim olduğunu savundu. Tanıklar ayrıca bazı hakemlerin sınav, yabancı dil, koşu testi ve gözlemci notu gibi objektif kriterlere rağmen terfi ettirildiğini, bazı başarılı isimlerin ise düşürüldüğünü söyledi, Gündoğdu terfi ve tenzillerin MHK talimatları, sınavlar ve kurul kararları çerçevesinde yapıldığını ve yakın hakemlere ayrıcalık tanımadığını belirtti. Eren Acar, Burak Taşkınsoy ve diğer tanıkların ifadelerinde sınav sorularının bazı hakemlere önceden ulaştırıldığı, sınav kağıtlarına müdahale edildiği ve sisteme farklı puanlar girildiği yönünde anlatımlar bulunuyor. Gündoğdu bu olaylara bizzat şahit olmadığını ve sınav süreçlerinin eğitim birimi tarafından yürütüldüğünü söyledi. Ferdi Karadoruk'a ait olduğu belirtilen WhatsApp yazışmalarında sınava girecek hakemlere 'bu sorulara çalışın', 'hepsi serbest vuruş olacak' ve '3 tane kartlardan olacak' şeklinde mesajlar gönderildiğini gösteren ekran görüntüleri de Gündoğdu'ya soruldu. Gündoğdu TFFHGD'nin hakem sınavlarında yetkili olmadığını ve bu yazışmalarla ilgili bilgisi bulunmadığını söyledi, Ferdi Karadoruk ile Ahmet Şahin arasındaki başka yazışmalar için de aynı şekilde 'bilgim yok' yanıtını verdi. Dosyada Ali Tuna'ya gönderilen başarısız sınav evrakındaki yazıların kendisine ait olmadığı yönünde bir bilirkişi değerlendirmesi de bulunuyor ve bu da Gündoğdu'ya soruldu. Gündoğdu evrak üzerinde sahtecilik yapılmadığını ve Ali Tuna'nın kendisine husumet beslediğini söyledi. Murat Zirek başta olmak üzere bazı isimler dernek seçimlerinde belirli adayları destekledikten veya yönetimle ters düştükten sonra maç alamadıklarını, üyeliklerinin sonlandırıldığını ya da yerel kurullarca dışlandıklarını anlattı, Gündoğdu bu yerel işlemlerle ilgili doğrudan bilgisinin veya talimatının bulunmadığını belirtti.

Mali hareketleri de soruldu.

Mali hareketleri de soruldu.

İfadenin son bölümünde Gündoğdu'nun mali hareketleri soruldu. MASAK ham verileri üzerinden 2007-2026 arasında 5 bin 773 para çıkışı işleminde 294 milyon 116 bin 419 TL, 3 bin 620 para girişi işleminde ise 258 milyon 289 bin 170 TL hareket bulunduğu kendisine sorulan Gündoğdu, bunun maaş, emeklilik ikramiyesi, OYAK, TFF ücretleri, araç, ev ve arsa alım satımları ile diğer resmi işlemlerden kaynaklandığını söyledi. 294 milyon TL'lik çıkış hacminin gelirine göre yüksek olduğunu ve verilerde hata olabileceğini düşündüğünü de ifade etti. 2 Haziran 2025 ile 26 Mayıs 2026 arasında Fidanlar İnşaat'a toplam 40 milyon 140 bin TL gönderildiği de soruldu. Gündoğdu Ankara İncek Manzara Evleri projesinden kızları için iki adet 2+1 konut aldığını, ödemelerin eşinin miras kalan yazlığının satışından elde edilen para ile kendi birikimlerinden karşılandığını söyledi. 3 gündür gözaltında olan şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri bugün sabah saatlerinde tamamlandı ve sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Gözaltındaki isimler arasında Gündoğdu ile birlikte Ferdi Karadoruk, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım, Sebahattin Şahin, Alican Sağlar ve Emre Kosif yer alıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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