Ferhat Gündoğdu'nun Emniyetteki İfadesi Ortaya Çıktı: Hakemleri Maç Öncesi Aradığını Kabul Etti

Birden fazla tanık olumlu gözlemci raporlarının MHK müdahalesiyle olumsuza çevrildiğini veya notların düşürüldüğünü söyledi. Gündoğdu REPU değerlendirmesi ile gözlemci raporu arasında fark bulunduğunda MHK'nın gözlemciye raporunu yeniden değerlendirmesini önerdiğini, gözlemcinin değiştirip değiştirmemekte serbest olduğunu kabul etti ve bunun usul içi bir denetim olduğunu savundu. Tanıklar ayrıca bazı hakemlerin sınav, yabancı dil, koşu testi ve gözlemci notu gibi objektif kriterlere rağmen terfi ettirildiğini, bazı başarılı isimlerin ise düşürüldüğünü söyledi, Gündoğdu terfi ve tenzillerin MHK talimatları, sınavlar ve kurul kararları çerçevesinde yapıldığını ve yakın hakemlere ayrıcalık tanımadığını belirtti. Eren Acar, Burak Taşkınsoy ve diğer tanıkların ifadelerinde sınav sorularının bazı hakemlere önceden ulaştırıldığı, sınav kağıtlarına müdahale edildiği ve sisteme farklı puanlar girildiği yönünde anlatımlar bulunuyor. Gündoğdu bu olaylara bizzat şahit olmadığını ve sınav süreçlerinin eğitim birimi tarafından yürütüldüğünü söyledi. Ferdi Karadoruk'a ait olduğu belirtilen WhatsApp yazışmalarında sınava girecek hakemlere 'bu sorulara çalışın', 'hepsi serbest vuruş olacak' ve '3 tane kartlardan olacak' şeklinde mesajlar gönderildiğini gösteren ekran görüntüleri de Gündoğdu'ya soruldu. Gündoğdu TFFHGD'nin hakem sınavlarında yetkili olmadığını ve bu yazışmalarla ilgili bilgisi bulunmadığını söyledi, Ferdi Karadoruk ile Ahmet Şahin arasındaki başka yazışmalar için de aynı şekilde 'bilgim yok' yanıtını verdi. Dosyada Ali Tuna'ya gönderilen başarısız sınav evrakındaki yazıların kendisine ait olmadığı yönünde bir bilirkişi değerlendirmesi de bulunuyor ve bu da Gündoğdu'ya soruldu. Gündoğdu evrak üzerinde sahtecilik yapılmadığını ve Ali Tuna'nın kendisine husumet beslediğini söyledi. Murat Zirek başta olmak üzere bazı isimler dernek seçimlerinde belirli adayları destekledikten veya yönetimle ters düştükten sonra maç alamadıklarını, üyeliklerinin sonlandırıldığını ya da yerel kurullarca dışlandıklarını anlattı, Gündoğdu bu yerel işlemlerle ilgili doğrudan bilgisinin veya talimatının bulunmadığını belirtti.