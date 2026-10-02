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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: 3 - 4 Ekim Ailenize Çok İyi Gelecek!

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: 3 - 4 Ekim Ailenize Çok İyi Gelecek!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
02.10.2026 - 18:49
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İstanbul'da çocuklarınızla birlikte hem eğlenceli hem de öğretici bir hafta sonu geçirmek istiyorsanız, sizin için birbirinden keyifli rotalar oluşturduk. Çocukların sadece gezip görmekle kalmayacağı, aynı zamanda izleyerek, dokunarak ve dinleyerek öğrenebilecekleri pek çok alternatif Anadolu ve Avrupa Yakası'nda sizi bekliyor. 

Bilimden sanata, oyuncak tarihinden denizaltı dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunulan bu keşif duraklarını keşfedebilirsiniz. İster tiyatro, ister sinema... Müze, opera, bale, müzikal, atölyeler ya da sergiler tercihiniz olabilir. Peki, İstanbul'da bu hafta sonu çocuklarla ne yapılır? Bu hafta sonu hangi çocuk filmi vizyonda? Hangi tiyatro oyunu var?  3 - 4 Ekim'de hangi müzeye, atölyeye ya da sergiye gidilir? 

UYARI: Bilet almak ve etkinliğin hâlâ geçerli olduğunu teyit etmek için bilet alma uygulamalarını kullanabilirsiniz. Bu bir reklam içeriği değil, eğitici ve eğlenceli tavsiye listesidir. 

İşte, detaylar...

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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

Komşum Viyol Ailesi

  • Tarih ve Saat: 3 Ekim Cumartesi, 13:00

  • Mekân: Maximum Uniq Box, Maslak - Sarıyer

  • Açıklama: Silensiya’nın itirazlarına rağmen Viyol ailesinin enstrümanlar eşliğinde parti hazırlığı yapmasını konu alan eser, çocuklara klasik yaylı çalgıları neşeyle tanıtmaktadır. Minik seyirciler kontrbas, çello, viyola ve kemanın karakteristik seslerini interaktif bir tiyatro kurgusu içinde dinleme fırsatı bulmaktadır.

Karlar Ülkesi Meçhule Doğru

  • Tarih ve Saat: 3 Ekim Cumartesi, 13:00

  • Mekân: Trump Sahne, Mecidiyeköy - Şişli

  • Açıklama: Büyülü krallıklarını korumak için bilinmeze doğru cesur bir yolculuğa çıkan Elsa ve Anna'nın serüveni, görkemli kostüm tasarımlarıyla sahneye taşınmaktadır. Sahne üzerindeki dinamik performanslar, kardeşlik bağlarının ve dürüstlüğün dönüştürücü gücünü çocuklara aşılamaktadır.

Shrek Karlar Ülkesi Meyve Festivalinde

  • Tarih ve Saat: 3 Ekim Cumartesi, 14:00

  • Mekân: Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi, Avcılar

  • Açıklama: Sevilen animasyon dünyalarını ortak bir festival atmosferinde buluşturan oyun, meyve şenliğinde yaşanan neşeli kargaşayı sahneye yansıtmaktadır. Minik izleyiciler eğlenceli diyaloglar eşliğinde sağlıklı beslenmenin faydalarını ve dostluğun değerini öğrenmektedir.

Paw Patrol Dostluk Devriyesi (Avcılar Seansı)

  • Tarih ve Saat: 3 Ekim Cumartesi, 13:00

  • Mekân: Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi, Avcılar

  • Açıklama: Kasaba halkının yardımına koşan sevimli devriye köpekleri, karşılaştıkları krizleri çözmek için taktiksel bir dayanışma sergilemektedir. İnteraktif sahneleme tekniğiyle minik seyirciler, ekip çalışmasının ve yardımlaşmanın önemini doğrudan deneyimlemektedir.

Şirinler Kayıp Reçete

  • Tarih ve Saat: 3 Ekim Cumartesi, 15:00

  • Mekân: Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM), Beylikdüzü

  • Açıklama: Köyü koruyan sihirli formülün kaybolmasıyla başlayan serüvende Şirinler, Gargamel'in planlarını alt etmek için birlik olmaktadır. Sahnedeki hareketli danslar ve eğitici mesajlar, çocuklara el ele vermenin aşamayacağı engel olmadığını göstermektedir.

Çiftlik Macerası Tiyatro Oyunu

  • Tarih ve Saat: 3 Ekim Cumartesi, 14:00

  • Mekân: Hilltown Seyirlik Sahne, Küçükyalı - Maltepe

  • Açıklama: Sevimli çiftlik hayvanlarının gündelik hayatlarını ve kurdukları sıcak dostlukları merkeze alan yapım, komik diyaloglarla sahnelenmektedir. Doğa bilincini destekleyen bu tiyatro oyunu, çocukların hayvanlar alemine karşı empati geliştirmesini amaçlamaktadır.

Minecraft ve Kuromi Büyük Macera (Avcılar Seansı)

  • Tarih ve Saat: 3 Ekim Cumartesi, 16:00

  • Mekân: Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi, Avcılar

  • Açıklama: Pikselli blok evreniyle modern karakter estetiğini birleştiren yapım, çocukları gizemli görevlerle örülü tempolu bir sahne yolculuğuna davet etmektedir. Görsel dekorlar eşliğinde ilerleyen oyun, katılımcılara problem çözme yeteneğini ve cesur adımlar atmayı telkin etmektedir.

Küçük Prens Ve Arkadaşları

  • Tarih ve Saat: 3 Ekim Cumartesi, 13:00 ve 15:00

  • Mekân: Caddebostan Kültür Merkezi (CKM), Kadıköy

  • Açıklama: Farklı gezegenleri dolaşarak insan doğasını anlamaya çalışan Küçük Prens, dostluk, sevgi ve sorumluluk erdemlerini sorgulamaktadır. Çocukların sahneye dahil olduğu müzikli ve interaktif yapı, soyut insani değerleri miniklerin algısına uygun biçimde somutlaştırmaktadır.

Pinokyo Çocuk Tiyatrosu

  • Tarih ve Saat: 3 Ekim Cumartesi, 13:00 ve 15:00

  • Mekân: Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi, Kadıköy

  • Açıklama: Tahtadan yontulan canlı kukla Pinokyo, gerçek bir insan olabilmek için doğruyu söylemenin ve erdemli davranmanın sınavını vermektedir. Sahnedeki klasik masal atmosferi, çocuklara vicdanın sesini dinlemenin ve dürüstlüğün vazgeçilmezliğini hatırlatmaktadır.

Kuğu Gölü Çocuk Balesi (Başakşehir Seansı)

  • Tarih ve Saat: 3 Ekim Cumartesi, 13:00 ve 15:00

  • Mekân: Mall of İstanbul MOİ Sahne, Başakşehir

  • Açıklama: Çaykovski’nin zamansız bale başyapıtı, çocukların algı dünyasına uygun biçimde sadeleştirilmiş özel koreografiler ve kostümlerle sahnelenmektedir. Minik sanatseverler dansın zarafeti eşliğinde klasik müzik estetiğiyle erken yaşta buluşmaktadır.

Maşa ile Koca Ayı Sürpriz Gösteri Müzikali

  • Tarih ve Saat: 3 Ekim Cumartesi, 13:00

  • Mekân: Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM), Beylikdüzü

  • Açıklama: Yaramaz Maşa ve sabırlı Koca Ayı’nın ormandaki arkadaşları için düzenlediği sürpriz parti hazırlıkları, neşeli aksiliklere sahne olmaktadır. Canlı performanslar, ritmik melodiler ve renkli kostümler, çocuk izleyicilere yüksek enerjili bir müzikal seyir keyfi sunmaktadır.

Elsa Müzikli Danslı Çocuk Oyunu

  • Tarih ve Saat: 3 Ekim Cumartesi, 14:00

  • Mekân: Atlas 1948 Sahnesi, Beyoğlu

  • Açıklama: Büyülü karlar diyarının sevilen melodileri eşliğinde sahnelenen gösteri, görsel efektler ve koreografilerle minikleri büyülemektedir. Kahramanların içlerindeki sevgi gücünü keşfetme süreçleri, çocuklara özgüven ve sadakat aşılayan bir anlatımla aktarılmaktadır.

Ağustos Böceği İle Karınca Müzikali

  • Tarih ve Saat: 3 Ekim Cumartesi, 13:00

  • Mekân: Kadıköy Eğitim Sahnesi, Kadıköy

  • Açıklama: Meşhur fabl anlatısını neşeli şarkılar ve danslarla modern sahneye uyarlayan müzikal, üretkenlik ile sanatın dengeli birlikteliğini ele almaktadır. Eser, sorumluluk bilinciyle çalışmanın yanı sıra sanatsal paylaşımların da hayata kattığı değeri miniklere hissettirmektedir.

The Illusionist - Enver Ertaş

  • Tarih ve Saat: 3 Ekim Cumartesi, 13:00 ve 15:00

  • Mekân: Torium Sahne, Haramidere - Avcılar

  • Açıklama: Enver Ertaş’ın sahnelediği illüzyon performansı, optik aldatmacalar ve dinamik sahne efektleriyle aileleri şaşırtıcı bir şölene ortak etmektedir. Çocukların merak ve hayal güçlerini tetikleyen gösteri, salonda yüksek tempolu ve kahkaha dolu anlar yaşatmaktadır.

Sermet Erkin ile Çocuklar İçin İnteraktif İllüzyon Gösterisi

  • Tarih ve Saat: 3 Ekim Cumartesi, 13:00 ve 15:00

  • Mekân: House of Performance (HoP), Bakırköy

  • Açıklama: Usta illüzyonist Sermet Erkin, seyirci çocukları sahneye alarak komediyle harmanlanmış interaktif bir sihir resitali sunmaktadır. Sahneleme dili, çocukların özgüvenle gösteriye dahil olmalarını sağlayıp hafızalarda iz bırakan bir deneyim oluşturmaktadır.

Palyaçolar Sirki

  • Tarih ve Saat: 3 Ekim Cumartesi, 14:00

  • Mekân: Atlas 1948 Sahnesi, Beyoğlu

  • Açıklama: Geleneksel sirk sanatlarının neşeli mizahla harmanlandığı etkinlikte, akrobatik hareketler, jonklörler ve palyaço skeçleri yer almaktadır. Rengarenk sahne tasarımı sayesinde salonu dolduran çocuklar, neşeli ve bol kahkahalı bir hafta sonu geçirmektedir.

Metin Zakoğlu ile Çocuk Stand-Up

  • Tarih ve Saat: 3 Ekim Cumartesi, 15:00

  • Mekân: Cafe Theatre Koşuyolu, Kadıköy

  • Açıklama: Çocukların gündelik okul ve aile maceralarını mizahi bir üslupla ele alan gösteri, minik izleyicilerin doğrudan katılımıyla şekillenmektedir. Gösteri, çocukların sosyal gözlem ve kendini ifade etme becerilerini mizahın birleştirici diliyle pekiştirmektedir.

3D Hologram Sirki

  • Tarih ve Saat: 3 Ekim Cumartesi, 13:00 ve 15:00

  • Mekân: Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi (Boğaziçi Salonu), Üsküdar

  • Açıklama: Seyircilere dağıtılan özel 3D gözlükler eşliğinde izlenen yapım; akrobatları, jonglörleri ve dijital hayvanları sahneye taşımaktadır. Canlı hayvan kullanılmadan hazırlanan bu yenilikçi teknolojik gösteri, geleneksel Hacivat-Karagöz motiflerini de modern görsel dille buluşturmaktadır.

Ankara Çocuk Sirki

  • Tarih ve Saat: 3 Ekim Cumartesi, 14:00

  • Mekân: Palladium AVM Sahnesi, Ataşehir

  • Açıklama: Denge ustaları, sevimli maskotlar ve akrobatların yer aldığı sirk gösterisi, çocuklara tempolu bir görsel şölen yaşatmaktadır. Ailece izlenebilen etkinlik, görsel zenginliğiyle çocukların estetik ve bedensel koordinasyona olan ilgisini artırmaktadır.

Elsa Nerede Dedektif Olaf Macera Peşinde

  • Tarih ve Saat: 4 Ekim Pazar, 13:00

  • Mekân: Atlas 1948 Sahnesi, Beyoğlu

  • Açıklama: Aniden ortadan kaybolan Elsa’yı bulmak üzere ipuçlarının izini süren sevimli kardan adam Olaf, minik izleyicileri gizemli bir dedektiflik serüvenine ortak etmektedir. Oyun boyunca çocukların yönlendirmeleriyle çözülen bilmeceler, analitik düşünme refleksini eğlenceli şekilde desteklemektedir.

Güldüy Güldüy Çocuk

  • Tarih ve Saat: 4 Ekim Pazar, 13:00

  • Mekân: Maximum Uniq Box / Hall, Maslak - Sarıyer

  • Açıklama: Ezo Sunal moderatörlüğünde genç yeteneklerin sahne aldığı yapım, aile ve okul hayatını ele alan canlı skeçleriyle çocukları kahkahaya boğmaktadır. Dinamik ve tempolu sahne akışı, miniklere hem televizyon mizahını canlı izleme fırsatı sunmakta hem de tiyatro sevgisi kazandırmaktadır.

Charlie'nin Çikolata Fabrikasında Çocuk Oyunu

  • Tarih ve Saat: 4 Ekim Pazar, 14:00

  • Mekân: Grand Cevahir Oditoryum Sahnesi, Şişli

  • Açıklama: Altın bileti kazanarak gizemli fabrikaya adım atan dürüst Charlie'nin macerası, rengarenk sahne tasarımıyla izleyiciyle buluşmaktadır. Oyun, çocuklara açgözlülük ve şımarıklığın olumsuzluklarını aktarırken dürüstlük ve alçakgönüllülüğün kıymetini anlatmaktadır.

Susam Sokağı 'Kurabiye Operasyonu'

  • Tarih ve Saat: 4 Ekim Pazar, 15:00

  • Mekân: Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM), Beylikdüzü

  • Açıklama: Edi, Büdü ve Kurabiye Canavarı gibi unutulmaz figürlerin kaybolan kurabiyeleri aramasını konu alan yapım, neşeli melodilerle sahnelenmektedir. Kurgu, çocuk izleyicilere paylaşmanın, hoşgörünün ve dostça iş birliğinin önemini sıcacık bir dille aktarmaktadır.

Paw Patrol Dostluk Devriyesi (Ataşehir Seansı)

  • Tarih ve Saat: 4 Ekim Pazar, 15:00

  • Mekân: Duru Tiyatro Watergarden Performans Merkezi, Ataşehir

  • Açıklama: Sevilen kurtarma timinin yardım görevleri, pazar gününde Anadolu Yakası’ndaki minik tiyatroseverlerle buluşmaktadır. Canlı müzikler ve macera dolu sahneler eşliğinde çocuklar, toplumsal dayanışma ve sorun çözme bilincini benimsemektedir.

Minecraft ve Kuromi Büyük Macera (Moi Sahne ve Duru Tiyatro)

  • Tarih ve Saat: 4 Ekim Pazar, 15:00

  • Mekân: Mall of İstanbul MOİ Sahne (Başakşehir) ve Duru Tiyatro Watergarden (Ataşehir)

  • Açıklama: Dijital blok evreninin heyecanını teatral bir dünyaya taşıyan prodüksiyon, aynı gün İstanbul’un her iki yakasında sahne almaktadır. Fantastik kurgusuyla öne çıkan yapım, çocuklara arkadaşlık dayanışmasını ve stratejik düşünmeyi aşılamaktadır.

Starry Night (İngilizce Çocuk Oyunu)

  • Tarih ve Saat: 4 Ekim Pazar, 14:30

  • Mekân: Zorlu PSM %100 Studio, Beşiktaş

  • Açıklama: Vincent van Gogh’un ünlü Yıldızlı Gece tablosundan ilhamla hazırlanan oyun, minik izleyicileri sanatın büyülü dokusuyla buluşturmaktadır. Yabancı dilde sahnelenen performans, arkadaşlık kurmakta çekingenlik yaşayan çocuklara nezaketin ve iletişimin gücünü hissettirmektedir.

Çizmeli Kedi

  • Tarih ve Saat: 4 Ekim Pazar, 13:00

  • Mekân: Caddebostan Kültür Merkezi (CKM B Salonu), Kadıköy

  • Açıklama: Zekası ve cesaretiyle sahibine yepyeni kapılar aralayan kurnaz çizmeli kedinin serüveni, esprili diyaloglarla sahneye konmaktadır. Çocuklar, zorluklar karşısında pratik çözümler üretmenin ve kendine inanmanın önemini keyifle keşfetmektedir.

Çoço, Çiçi ve Odrik

  • Tarih ve Saat: 4 Ekim Pazar, 13:00

  • Mekân: Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi, Kadıköy

  • Açıklama: Küçük bir sandıkta içine kapanık bir ömür süren Çoço ile ona sevgiyle yaklaşan kuş Çiçi’nin öyküsü, empati kavramını işlemektedir. Oyun, önyargılardan arınarak yeni bağlar kurmanın bireye kattığı içsel zenginliği masalsı bir dille göstermektedir.

Pinokyo Işıktan Çocuk

  • Tarih ve Saat: 4 Ekim Pazar, 13:00 ve 15:00

  • Mekân: Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi, Kadıköy

  • Açıklama: Hatalarından ders alarak kendi iç sesini bulmaya çalışan Pinokyo, gerçek mutluluğun alkışta değil sevgide olduğunu öğrenmektedir. Işık ve sahne efektleriyle zenginleştirilen yapım, çocuklara kendi kalplerini dinlemenin asıl erdem olduğunu hissettirmektedir.

Kuğu Gölü Çocuk Balesi (Kadıköy Seansı)

  • Tarih ve Saat: 4 Ekim Pazar, 13:00 ve 15:00

  • Mekân: Kadıköy Eğitim Sahnesi, Kadıköy

  • Açıklama: Dünyaca ünlü bale klasiği, çocukların algı düzeyine göre kurgulanan sahneleriyle Anadolu Yakası’nda izleyici karşısına çıkmaktadır. Minik sanatseverler balenin estetik duruşunu ve klasik senfonik tınıları hayranlıkla deneyimlemektedir.

Keloğlan Tiyatro Oyunu

  • Tarih ve Saat: 4 Ekim Pazar, 16:00

  • Mekân: Bakırköy Butik Sahne, Bakırköy

  • Açıklama: Anadolu masallarının temiz kalpli kahramanı Keloğlan, haksızlıklar karşısında pratik aklını ve iyiliğini kullanarak çözüm aramaktadır. Geleneksel motiflerle bezeli oyun, çocuklara dürüstlüğün ve alçakgönüllülüğün daima kazandıracağını göstermektedir.

Huhu ile Bilim Şov

  • Tarih ve Saat: 4 Ekim Pazar, 13:00

  • Mekân: Torium Sahne, Haramidere - Avcılar

  • Açıklama: Fen bilimlerinin heyecan verici deneylerini tiyatral bir dille sahneye aktaran gösteri, çocuklarda araştırma merakı uyandırmaktadır. Patlayan deney tüpleri ve şaşırtıcı fiziksel reaksiyonlar, miniklerin pozitif bilimlere ilgi duymasını sağlamaktadır.

İllüzyon Show

  • Tarih ve Saat: 4 Ekim Pazar, 14:00

  • Mekân: Palladium AVM Sahnesi, Ataşehir

  • Açıklama: Şaşırtıcı el çabukluğu numaraları ve görsel göz aldanmaları, salonu dolduran çocukları büyüleyici bir dünyanın içine çekmektedir. İnteraktif kurgusu sayesinde minik seyirciler numaraların doğrudan birer parçası haline gelmektedir.

Bubble Show (Dev Baloncuk Gösterisi)

  • Tarih ve Saat: 4 Ekim Pazar, 16:00

  • Mekân: Palladium AVM Sahnesi, Ataşehir

  • Açıklama: Işık oyunları eşliğinde devasa sabun köpükleri ve dumanlı balonların oluşturulduğu performans, masalsı bir görsellik sunmaktadır. Çocuklar dev baloncukların içine girerek bu eğlenceli anların tadını çıkarmaktadır.

Aile ve Çocuk Sahil Şenliği

  • Tarih ve Saat: 4 Ekim Pazar, 12:00

  • Mekân: Milyon Beach Kilyos, Sarıyer

  • Açıklama: Karadeniz sahilinin açık alanında uçurtma uçurma şenliği, yüz boyama atölyeleri ve palyaço animasyonları düzenlenmektedir. Etkinlik, temiz hava eşliğinde tüm aile fertlerine ortak ve enerjik bir pazar günü deneyimi sunmaktadır.

Bu Hafta Sonu Çocuklar İçin Hangi Konserler Var?

Bu Hafta Sonu Çocuklar İçin Hangi Konserler Var?

Berrin Çopur ile Pırlangıç Çocuk Caz Konseri (36. Akbank Caz Festivali)

  • Tarih ve Saat: 3 Ekim Cumartesi, 15:30

  • Mekân: Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi, Beşiktaş

  • Açıklama: Çocuklar için bestelenmiş olan Pırlangıç albümünün eserleri, çok sesli vokal ve caz orkestrası düzenlemeleriyle canlı olarak icra edilmektedir. Konser, minik müzikseverlerin caz tınılarıyla erken yaşta tanışmasını ve ritmik kulağını geliştirmesini sağlamaktadır.

Çılgın Çocuk Orkestrası (6-9 Yaş)

  • Tarih ve Saat: 3 Ekim Cumartesi, 10:00

  • Mekân: Akatlar Kültür Merkezi, Beşiktaş

  • Açıklama: Klasik ve modern enstrümanların eğlenceli hikayeler üzerinden tanıtıldığı interaktif orkestra dinletisi, 6-9 yaş arası çocuklara hitap etmektedir. Dinleyiciler ritim enstrümanlarına eşlik ederek müziğin armonisini doğrudan deneyimleme fırsatı yakalamaktadır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

Efsaneler Takımı: Görev İstanbul

  • Tarih ve Saat: 3 ve 4 Ekim Hafta Sonu Boyunca (Gün boyu seanslar; 11:00, 12:45, 14:30, 16:15, 17:15)

  • Mekân: İstanbul genelindeki tüm sinema salonları (Paribu Cineverse, CineMEKS vb.)

  • Açıklama: Takım lideri Kangal önderliğindeki ekip, Topkapı Sarayı'ndaki tarihi ve kutsal emanetleri korumak için nefes kesen bir operasyona girişmektedir. Yerli animasyon, çocuklara kültürel mirasa sahip çıkmanın ve ekip dayanışmasının değerini tempolu bir kurguyla aktarmaktadır.

Robu 404

  • Tarih ve Saat: 3 ve 4 Ekim Hafta Sonu Boyunca (Gün boyu vizyon seansları)

  • Mekân: İstanbul genelindeki tüm sinema salonları

  • Açıklama: Dünyaya kazara iniş yapan küçük bir robotun insani duyguları ve sevginin gücünü öğrenmesini konu alan sürükleyici bir animasyondur. Yapım, teknoloji ve duygu dengesini başarıyla harmanlayarak çocukların empati kurma becerilerini pekiştirmektedir.

Unutulmuş Ada (Forgotten Island)

  • Tarih ve Saat: 3 ve 4 Ekim Hafta Sonu Boyunca (Gün boyu vizyon seansları)

  • Mekân: İstanbul genelindeki tüm sinema salonları

  • Açıklama: Haritalarda bulunmayan gizemli bir adaya sürüklenen bir grup çocuğun fantastik canlılarla kurduğu bağı işleyen yeni bir DreamWorks animasyonudur. Film, minik seyircilere keşif heyecanı sunarken doğaya saygı ve sadakat erdemlerini aşılamaktadır.

Kartopu Oyunları

  • Tarih ve Saat: 3 ve 4 Ekim Hafta Sonu Boyunca (Gün boyu vizyon seansları)

  • Mekân: İstanbul genelindeki seçili sinema salonları

  • Açıklama: Karlar altındaki bir kasabada çocukların eğlenceli bir rekabet amacıyla düzenledikleri dev kartopu mücadelesini konu almaktadır. Eser, centilmenlik ve dostça yardımlaşmanın her türlü yarıştan daha kıymetli olduğunu miniklere neşeyle hatırlatmaktadır.

Kediler Firarda: Mısır Operasyonu

  • Tarih ve Saat: 3 ve 4 Ekim Hafta Sonu Boyunca (Gün boyu vizyon seansları)

  • Mekân: İstanbul genelindeki seçili sinema salonları

  • Açıklama: Antik Mısır piramitlerindeki kayıp hazinelerin ve sırların peşine düşen sevimli kedi kafilesinin kahkaha dolu macerasını anlatmaktadır. Mizahi diyalogları ve tempolu animasyon diliyle yapım, çocuklara eğlenceli bir dedektiflik serüveni yaşatmaktadır.

Kristal Gezegen: Yeni Dünya

  • Tarih ve Saat: 3 ve 4 Ekim Hafta Sonu Boyunca (Gün boyu vizyon seansları)

  • Mekân: İstanbul genelindeki seçili sinema salonları

  • Açıklama: Uzayın derinliklerindeki ekolojik düzeni tehlikeye giren bir kristal gezegeni kurtarmaya çalışan cesur dostların hikayesi işlenmektedir. Görsel efektleriyle dikkat çeken film, çocuk izleyicilere gezegen bilinci ve ortak yaşam sorumluluğu kazandırmaktadır.

Prenses ve Şövalye: Yaşam İksiri

  • Tarih ve Saat: 3 ve 4 Ekim Hafta Sonu Boyunca (Gün boyu vizyon seansları)

  • Mekân: İstanbul genelindeki seçili sinema salonları

  • Açıklama: Krallıklarını etkisi altına alan kötü bir büyüyü bozmak amacıyla efsanevi yaşam iksirini arayan iki dostun fantastik yolculuğu anlatılmaktadır. Yapım, minik sinemaseverlere cesaret, fedakarlık ve dürüstlük değerlerini masalsı bir evrende sunmaktadır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Nereye Gidilir? Hangi Etkinlikler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Nereye Gidilir? Hangi Etkinlikler Var?

Çaça Dans Atölyesi: Latin Ritimleri (4-7 Yaş)

  • Tarih ve Saat: 3 Ekim Cumartesi, 14:00

  • Mekân: Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Çocuk Sanat Merkezi, Taksim - Beyoğlu

  • Açıklama: Katılımcı çocuklar, Küba’nın enerjik çaça dansının temel adımlarını canlı Latin müzikleri eşliğinde öğrenmektedir. Isınma oyunlarıyla desteklenen bu çalışma, erken yaşta ritim duygusunu, beden dengesini ve motor koordinasyonu güçlendirmektedir.

Renkli Hisler Yaratıcı Drama Atölyesi (7-11 Yaş)

  • Tarih ve Saat: 3 Ekim Cumartesi, 16:00

  • Mekân: Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Çocuk Sanat Merkezi, Taksim - Beyoğlu

  • Açıklama: Oyuncu Gamze Dar rehberliğinde yürütülen çalışmada çocuklar, renklerin çağrıştırdığı duyguları rol canlandırmalarıyla keşfetmektedir. Katılımcılar küçük drama oyunları sayesinde duygusal farkındalık kazanarak kendini ifade etme özgüvenini pekiştirmektedir.

Özlem'in Hayali Sanat Atölyesi (6-8 Yaş)

  • Tarih ve Saat: 3 Ekim Cumartesi, 13:00

  • Mekân: Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, İstiklal Caddesi - Beyoğlu

  • Açıklama: Müze koleksiyonundaki usta tablolardan ilham alan çocuklar, kendi düşsel dünyalarını tuval yüzeyine aktarmaktadır. Eğitmenler eşliğinde gerçekleşen pratik, minik sanatçıların kompozisyon kurma ve fırça kullanma yetkinliklerini zenginleştirmektedir.

Arter Müzesi Çocuk Sanat Atölyesi (3-4 Yaş)

  • Tarih ve Saat: 3 Ekim Cumartesi, 11:00

  • Mekân: Arter Müzesi, Dolapdere - Beyoğlu

  • Açıklama: Çağdaş sanat yapıtlarının rehberliğinde gerçekleştirilen etkinlik, en küçük yaş gruplarını duyusal materyallerle buluşturmaktadır. Çocuklar dokunarak ve boyayarak formları keşfederken erken yaşta estetik merak geliştirmektedir.

Okul Öncesi Müzede Eğitim Programı (4-6 Yaş)

  • Tarih ve Saat: 3 Ekim Cumartesi ve 4 Ekim Pazar, 11:00 - 12:00

  • Mekân: İstanbul Modern Sanat Müzesi, Karaköy - Beyoğlu

  • Açıklama: Erken çocukluk gelişimine odaklanan müze programı, çocukların sergi alanlarını aktif gözlemciler olarak keşfetmesini sağlamaktadır. Sergi turunun ardından atölye masasına geçen minikler, kendi yaratıcı sanat çalışmalarını üreterek görsel hafızalarını güçlendirmektedir.

Akbank Caz Festivali Müzik ve Hareket Atölyesi (6-9 Yaş)

  • Tarih ve Saat: 3 Ekim Cumartesi, 14:00

  • Mekân: Akatlar Kültür Merkezi, Beşiktaş

  • Açıklama: Ses, hareket ve doğaçlamayı bir potada eriten çalışma, çocukların yaratıcı ifade kanallarını genişletmeyi amaçlamaktadır. Katılımcılar ritmik oyunlar aracılığıyla grup uyumunu ve müzikal kulak hassasiyetini geliştirmektedir.

Duyu ve Sanat Atölyesi (AtölyePikolo)

  • Tarih ve Saat: 3 Ekim Cumartesi, 11:00

  • Mekân: İstanbul Oyuncak Müzesi, Göztepe - Kadıköy

  • Açıklama: Erken yaştaki çocukların farklı duyularını harekete geçiren materyallerle kurgulanan atölye, fiziksel ve bilişsel gelişimi desteklemektedir. Eğlenceli dokunma oyunları, miniklerin dil ve motor koordinasyon becerilerine katkı sağlamaktadır.

Süper Kahraman Pop Art Tuval Tasarımı

  • Tarih ve Saat: 3 Ekim Cumartesi, 13:00

  • Mekân: İstanbul Oyuncak Müzesi, Göztepe - Kadıköy

  • Açıklama: Aileleriyle katılan minikler, konuşma balonları ve ben-day noktaları kullanarak kendi süper kahraman tablolarını oluşturmaktadır. Bu tasarım deneyimi, çocukların pop art sanat akımının görsel dinamiklerini eğlenerek öğrenmesini sağlamaktadır.

Kişiselleştirilmiş Masa Tenisi Raketi Tasarımı

  • Tarih ve Saat: 3 Ekim Cumartesi, 14:30

  • Mekân: İstanbul Oyuncak Müzesi, Göztepe - Kadıköy

  • Açıklama: Ahşap raket gövdelerini boya ve özel baskı teknikleriyle kişiselleştiren çocuklar, tamamen kendilerine ait bir spor ekipmanı üretmektedir. Tasarım sürecini tamamlayan minikler, ürettikleri raketleri etkinlik bitiminde evlerine hatıra olarak götürmektedir.

Mozaik Yapım Atölyesi ve Bubble Show

  • Tarih ve Saat: 3 Ekim Cumartesi, 14:00 - 18:00 arası seanslar

  • Mekân: Olivium Outlet Center, Zeytinburnu

  • Açıklama: Renkli mozaik taşlarını sabırla bir araya getirerek desen oluşturan çocuklar, etkinliğin sonunda neşeli baloncuk gösterisine katılmaktadır. Program, çocukların ince motor yeteneklerini geliştirirken keyifli bir hafta sonu geçirmelerine fırsat sunmaktadır.

Beylikdüzü Migros AVM Ücretsiz Çocuk Atölyeleri

  • Tarih ve Saat: 3 ve 4 Ekim Hafta Sonu (Seanslar: 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00)

  • Mekân: Beylikdüzü Migros AVM (-1. Kat), Beylikdüzü

  • Açıklama: 3 yaş ve üzeri katılımcılara açık olan ücretsiz atölyeler, yaratıcı el sanatları ve renkli tasarım faaliyetleri içermektedir. Kontenjan dahilinde gerçekleşen seanslar, çocukların sosyalleşerek el becerilerini ilerletmesine olanak tanımaktadır.

Tohumun Hikayesi & Pizza Atölyesi

  • Tarih ve Saat: 4 Ekim Pazar, 11:00

  • Mekân: Nişantaşı PizzaExpress Live, Şişli

  • Açıklama: Tohumların büyüme serüvenini dinleyerek tarımsal döngüyü öğrenen çocuklar, ardından kendi elleriyle taze hamurdan pizza hazırlamaktadır. Minik şefler mutfak becerilerini geliştirirken ürettikleri lezzetleri keyifle tüketerek gıda bilinci kazanmaktadır.

Sihirli Fanus Tasarım Atölyesi (5-9 Yaş)

  • Tarih ve Saat: 4 Ekim Pazar, 12:00

  • Mekân: Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Çocuk Sanat Merkezi, Taksim - Beyoğlu

  • Açıklama: Çocuklar, hayal dünyalarını şeffaf bir fanus içinde dokunsal malzemelerle üç boyutlu bir sanat nesnesine dönüştürmektedir. Çalışma, miniklerin mekânsal tasarım algısını ve soyut düşünme yeteneğini üst seviyeye çıkarmaktadır.

Köpük Baskı Atölyesi (6-9 Yaş)

  • Tarih ve Saat: 4 Ekim Pazar, 12:00 ve 13:00

  • Mekân: Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Çocuk Sanat Merkezi, Taksim - Beyoğlu

  • Açıklama: Köpük yüzeylere çizdikleri özgün desenleri boyayarak kağıda baskı alan çocuklar, geleneksel grafik baskı tekniklerini deneyimlemektedir. Bu sanatsal uygulama, miniklerin el-göz koordinasyonunu güçlendirirken yaratıcı üretim heyecanı aşılamaktadır.

Benim Manzaram / Dokulu Tuval Çalışması (5-9 Yaş)

  • Tarih ve Saat: 4 Ekim Pazar, 13:00

  • Mekân: Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Çocuk Sanat Merkezi, Taksim - Beyoğlu

  • Açıklama: Gerçek deniz kumu, kil, tıraş köpüğü ve pamuk kullanan minikler, tuvallerine dokunsal üç boyutlu manzaralar kazandırmaktadır. Duyusal sanat çalışması, çocukların malzeme çeşitliliğini keşfetmelerine ve hayal güçlerini serbestçe yansıtmalarına olanak tanımaktadır.

Tablonun İçindeki Orman Atölyesi (4-6 Yaş)

  • Tarih ve Saat: 4 Ekim Pazar, 13:00

  • Mekân: Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, İstiklal Caddesi - Beyoğlu

  • Açıklama: Müze koleksiyonundaki peyzaj resimlerini inceleyen minikler, doğadaki form ve renkleri kendi çizimleriyle yeniden üretmektedir. Atölye, erken yaştaki çocukların doğa gözlemini sanatsal üretim pratiğiyle birleştirmesine yardımcı olmaktadır.

Yaratıcı Portre Atölyesi (6-9 Yaş)

  • Tarih ve Saat: 4 Ekim Pazar, 15:00

  • Mekân: Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, İstiklal Caddesi - Beyoğlu

  • Açıklama: Türk resminin usta sanatçılarının otoportrelerinden yola çıkan katılımcılar, yüz hatları ve mimiklerin resimdeki ifadesini analiz etmektedir. Çocuklar kolaj ve boyama teknikleriyle kendi özgün portrelerini oluşturarak soyutlama becerisi edinmektedir.

Qbicart Vapurda Boğaz Sanat Atölyesi (4-6 Yaş)

  • Tarih ve Saat: 4 Ekim Pazar, 11:00

  • Mekân: Şehir Hatları Boğaz Vapuru Güvertesi, İstanbul

  • Açıklama: Boğaz seferi sırasında vapur güvertesinde gerçekleşen sanat çalışması, çocukları deniz kokusu ve martılar eşliğinde üretmeye davet etmektedir. Açık hava ortamı, minik sanatçıların çevrelerinden ilham alarak yaratıcı resimler ortaya koymasını desteklemektedir.

Kuş Evi Tasarım Atölyesi ve Çocuk Oyunu

  • Tarih ve Saat: 4 Ekim Pazar, 14:00 - 18:00 arası seanslar

  • Mekân: Olivium Outlet Center, Zeytinburnu

  • Açıklama: Ahşap kuş yuvalarını rengarenk desenlerle boyayan minikler, hemen ardından doğa temalı tiyatro temsilini seyretmektedir. Zanaat ile sahne sanatını birleştiren program, çocuklara çevre duyarlılığı ve yaban hayatına saygı bilinci kazandırmaktadır.

Robotik Kodlama ve Algoritma Eğitimi

  • Tarih ve Saat: 4 Ekim Pazar, 11:00

  • Mekân: Avrupa Yakası Sanat ve Eğitim Salonları

  • Açıklama: 4 yaş ve üzeri çocuklara algoritmik düşüncenin temellerini öğreten program, blok tabanlı kodlama setleriyle yürütülmektedir. Minikler renkli bloklarla robotlara görevler vererek mantıksal kurgu ve problem çözme yetisini geliştirmektedir.

Harçlığımı Kazanıyorum Şenliği

  • Tarih ve Saat: 4 Ekim Pazar, 11:00 - 12:00

  • Mekân: Göztepe Özgürlük Parkı, Kadıköy

  • Açıklama: Çocukların kendi üretimlerini veya oyuncaklarını kurdukları stantlarda sergiledikleri organizasyon, açık havada neşeli bir buluşma sunmaktadır. Bu etkileşimli şenlik, miniklere erken yaşta finansal okuryazarlık, paylaşma bilinci ve girişimcilik nosyonu aşılamaktadır.

Bu Hafta Sonu Çocuklarla Hangi Eğlence Merkezlerine Gidilir?

Bu Hafta Sonu Çocuklarla Hangi Eğlence Merkezlerine Gidilir?

Vialand (Istanbul) Tema Park

  • Tarih ve Saat: 3 ve 4 Ekim Hafta Sonu Boyunca, 11:00 - 21:30

  • Mekân: Yeşilpınar, Eyüpsultan

  • Açıklama: Geniş açık hava alanında nefes kesen dev hızlı trenlerden masal diyarı turlarına kadar onlarca farklı ünite yer almaktadır. Ailece paylaşılan bu dinamik atmosfer, çocukların adrenalin ve enerji dolu bir hafta sonu geçirmesini sağlamaktadır.

MoiPark Eğlence Merkezi

  • Tarih ve Saat: 3 ve 4 Ekim Hafta Sonu Boyunca, 12:00 - 22:00 (Taş Kafalar Sahne Şovları: 15:30 - 19:00)

  • Mekân: Mall of İstanbul AVM, Başakşehir

  • Açıklama: İki kata yayılan devasa kapalı eğlence merkezinde dönme dolaplar, çarpışan arabalar ve çeşitli lunapark trenleri yer almaktadır. Hafta sonu boyunca parkın sevimli maskotları Taş Kafalar’ın interaktif sahne gösterileri minik ziyaretçilere renkli anlar yaşatmaktadır.

KidZania İstanbul

  • Tarih ve Saat: 3 ve 4 Ekim Hafta Sonu Boyunca, 10:00 - 20:00

  • Mekân: Akasya AVM, Acıbadem - Üsküdar

  • Açıklama: Çocuklar için inşa edilen bu simülasyon şehrinde minikler hastane, itfaiye ve havacılık gibi onlarca mesleği bizzat icra etmektedir. Kendi KidZos para birimlerini kazanıp harcayan çocuklar, ekonomik döngüyü ve sosyal sorumluluğu eğlenerek kavramaktadır.

Hupalupa Aile Eğlence Merkezi

  • Tarih ve Saat: 3 ve 4 Ekim Hafta Sonu Boyunca, 10:00 - 21:00

  • Mekân: Metropol İstanbul AVM, Ataşehir

  • Açıklama: Geniş trambolin parkurları, tırmanma kuleleri, sünger havuzları ve denge parkurlarıyla çocukların enerjilerini boşaltmalarına zemin hazırlamaktadır. Güvenli kapalı oyun istasyonları, çocukların bedensel koordinasyonlarını ve motor becerilerini desteklemektedir.

Tema World

  • Tarih ve Saat: 3 ve 4 Ekim Hafta Sonu Boyunca, 10:00 - 23:00 (Açık Alan Lunapark Üniteleri: 12:00 - 22:00)

  • Mekân: Atakent Mahallesi, Küçükçekmece

  • Açıklama: Girişin ücretsiz olduğu bu geniş açık hava yaşam merkezi, modern lunapark oyuncakları ve tematik oyun bahçeleri sunmaktadır. Gece geç saatlere kadar hizmet veren tesis, ailelerin açık havada çocuklarıyla rahatça vakit geçirmesine imkan vermektedir.

Babalu Aktif Eğlence Parkı

  • Tarih ve Saat: 3 ve 4 Ekim Hafta Sonu Boyunca, 10:00 - 20:00

  • Mekân: Başakşehir

  • Açıklama: Üç katlı kapalı alanda dev tırmanma labirentleri, kaydıraklar ve top havuzları barındıran güvenli bir aktif oyun dünyasıdır. 2-12 yaş grubuna hitap eden parkur, çocukların fiziksel hareketlilik kazanmasına ve akranlarıyla sosyalleşmesine yardımcı olmaktadır.

Forestanbul Macera Parkı

  • Tarih ve Saat: 3 ve 4 Ekim Hafta Sonu Boyunca, 10:00 - 19:00

  • Mekân: Taşdelen Mesire Alanı, Çekmeköy

  • Açıklama: Ormanlık alanda ağaçlar arasına kurulu yüksek ip parkurları, zipline hatları ve dev salıncaklar macera dolu dakikalar sunmaktadır. Tesis, miniklerin bedensel sınırlarını güvenle keşfetmelerini ve açık hava doğa sporlarına aşina olmalarını sağlamaktadır.

ViaSea Tema Park & Aslan Park

  • Tarih ve Saat: 3 ve 4 Ekim Hafta Sonu Boyunca, 10:00 - 19:00 (Aslan Park Kapanış: 18:00)

  • Mekân: Viaport Marina, Tuzla

  • Açıklama: Marina kenarındaki lunapark üniteleri ve hızlı trenler çocuklara açık havada yüksek tempolu anlar yaşatmaktadır. Kompleksteki Aslan Park ise büyük kedi türlerini doğal yaşam koşullarına yakın bir ortamda yakından gözlemleme şansı vermektedir.

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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Hangi Müzelere Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Hangi Müzelere Gidilir?

İstanbul Oyuncak Müzesi

  • Tarih ve Saat: 3 ve 4 Ekim Hafta Sonu Boyunca, 10:00 - 18:30

  • Mekân: Göztepe, Kadıköy

  • Açıklama: Tarihi köşkte sergilenen 1700'lü yıllardan günümüze antika oyuncaklar, uygarlık tarihini çocukların gözünden yansıtmaktadır. Ebeveynler geçmişe nostaljik bir yolculuk yaparken çocuklar farklı dönemlerin ve kültürlerin hayal dünyasını hayranlıkla incelemektedir.

Rahmi M. Koç Müzesi

  • Tarih ve Saat: 3 ve 4 Ekim Hafta Sonu Boyunca, 09:30 - 18:00

  • Mekân: Hasköy, Beyoğlu

  • Açıklama: Haliç kıyısındaki tarihi yerleşkede denizaltı, klasik uçaklar, buharlı lokomotifler ve interaktif fen deney aletleri sergilenmektedir. Çocuklar bilim ve teknoloji tarihini doğrudan dokunup deneyerek somut bir biçimde öğrenmektedir.

İstanbul Akvaryum

  • Tarih ve Saat: 3 ve 4 Ekim Hafta Sonu Boyunca, 10:00 - 19:00

  • Mekân: Florya Sahil, Bakırköy

  • Açıklama: Karadeniz’den Pasifik’e uzanan 17 tematik gezi güzergahı ve yağmur ormanı habitatı, binlerce su altı canlısına ev sahipliği yapmaktadır. Devasa cam tünellerden geçen çocuklar, deniz biyoçeşitliliğini gözlemleyerek çevre ve okyanus bilinci edinmektedir.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi

  • Tarih ve Saat: 3 ve 4 Ekim Hafta Sonu Boyunca, 10:00 - 19:00

  • Mekân: İstiklal Caddesi, Beyoğlu

  • Açıklama: Türk resim sanatının başyapıtlarını barındıran tarihi bina, çocuklar için özel olarak kurgulanan sanat rotaları sunmaktadır. Müze koridorlarını gezen minikler, heykel ve resim estetiğiyle erken yaşta buluşarak kültürel görsel hafızalarını beslemektedir.

İstanbul İllüzyon Müzesi (Museum of Illusions)

  • Tarih ve Saat: 3 ve 4 Ekim Hafta Sonu Boyunca, 11:00 - 20:00

  • Mekân: Narmanlı Han (İstiklal Caddesi - Beyoğlu) ve Emaar Square AVM (Üsküdar)

  • Açıklama: Ters odalar, sonsuzluk tünelleri ve optik algı istasyonları, çocukların görme duyularını ve mantık yürütme süreçlerini şaşırtmaktadır. Fizik ve geometri kurallarını eğlenceli bir deneyime dönüştüren mekan, tüm aileye kahkaha dolu anlar yaşatmaktadır.

Pelit Çikolata Müzesi

  • Tarih ve Saat: 3 ve 4 Ekim Hafta Sonu Boyunca, 10:00 - 17:00

  • Mekân: Sanayi Mahallesi, Esenyurt

  • Açıklama: Tamamen çikolatadan yontulmuş masal kuleleri, tarihi büstler ve akan sıcak çikolata havuzları ziyaretçileri büyüleyici bir atmosferle karşılamaktadır. Çocuklar tatlı bir keşif yaparken çikolatanın kakaodan heykele uzanan üretim evrelerini ilgiyle gözlemlemektedir.

Barış Manço Müzesi

  • Tarih ve Saat: 3 ve 4 Ekim Hafta Sonu Boyunca, 09:00 - 17:00

  • Mekân: Moda, Kadıköy

  • Açıklama: Unutulmaz sanatçının yaşadığı tarihi Kadıköy evi; piyanosu, giysileri, tabloları ve ödülleriyle geçmişin hatırasını korumaktadır. Çocuklar Manço’nun şarkıları eşliğinde müzik sevgisi kazanırken Türk popüler kültürünün değerli bir figürünü yakından tanımaktadır.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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