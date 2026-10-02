İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: 3 - 4 Ekim Ailenize Çok İyi Gelecek!

Komşum Viyol Ailesi
Tarih ve Saat: 3 Ekim Cumartesi, 13:00
Mekân: Maximum Uniq Box, Maslak - Sarıyer
Açıklama: Silensiya’nın itirazlarına rağmen Viyol ailesinin enstrümanlar eşliğinde parti hazırlığı yapmasını konu alan eser, çocuklara klasik yaylı çalgıları neşeyle tanıtmaktadır. Minik seyirciler kontrbas, çello, viyola ve kemanın karakteristik seslerini interaktif bir tiyatro kurgusu içinde dinleme fırsatı bulmaktadır.
Karlar Ülkesi Meçhule Doğru
Tarih ve Saat: 3 Ekim Cumartesi, 13:00
Mekân: Trump Sahne, Mecidiyeköy - Şişli
Açıklama: Büyülü krallıklarını korumak için bilinmeze doğru cesur bir yolculuğa çıkan Elsa ve Anna'nın serüveni, görkemli kostüm tasarımlarıyla sahneye taşınmaktadır. Sahne üzerindeki dinamik performanslar, kardeşlik bağlarının ve dürüstlüğün dönüştürücü gücünü çocuklara aşılamaktadır.
Shrek Karlar Ülkesi Meyve Festivalinde
Tarih ve Saat: 3 Ekim Cumartesi, 14:00
Mekân: Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi, Avcılar
Açıklama: Sevilen animasyon dünyalarını ortak bir festival atmosferinde buluşturan oyun, meyve şenliğinde yaşanan neşeli kargaşayı sahneye yansıtmaktadır. Minik izleyiciler eğlenceli diyaloglar eşliğinde sağlıklı beslenmenin faydalarını ve dostluğun değerini öğrenmektedir.
Paw Patrol Dostluk Devriyesi (Avcılar Seansı)
Tarih ve Saat: 3 Ekim Cumartesi, 13:00
Mekân: Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi, Avcılar
Açıklama: Kasaba halkının yardımına koşan sevimli devriye köpekleri, karşılaştıkları krizleri çözmek için taktiksel bir dayanışma sergilemektedir. İnteraktif sahneleme tekniğiyle minik seyirciler, ekip çalışmasının ve yardımlaşmanın önemini doğrudan deneyimlemektedir.
Şirinler Kayıp Reçete
Tarih ve Saat: 3 Ekim Cumartesi, 15:00
Mekân: Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM), Beylikdüzü
Açıklama: Köyü koruyan sihirli formülün kaybolmasıyla başlayan serüvende Şirinler, Gargamel'in planlarını alt etmek için birlik olmaktadır. Sahnedeki hareketli danslar ve eğitici mesajlar, çocuklara el ele vermenin aşamayacağı engel olmadığını göstermektedir.
Çiftlik Macerası Tiyatro Oyunu
Tarih ve Saat: 3 Ekim Cumartesi, 14:00
Mekân: Hilltown Seyirlik Sahne, Küçükyalı - Maltepe
Açıklama: Sevimli çiftlik hayvanlarının gündelik hayatlarını ve kurdukları sıcak dostlukları merkeze alan yapım, komik diyaloglarla sahnelenmektedir. Doğa bilincini destekleyen bu tiyatro oyunu, çocukların hayvanlar alemine karşı empati geliştirmesini amaçlamaktadır.
Minecraft ve Kuromi Büyük Macera (Avcılar Seansı)
Tarih ve Saat: 3 Ekim Cumartesi, 16:00
Mekân: Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi, Avcılar
Açıklama: Pikselli blok evreniyle modern karakter estetiğini birleştiren yapım, çocukları gizemli görevlerle örülü tempolu bir sahne yolculuğuna davet etmektedir. Görsel dekorlar eşliğinde ilerleyen oyun, katılımcılara problem çözme yeteneğini ve cesur adımlar atmayı telkin etmektedir.
Küçük Prens Ve Arkadaşları
Tarih ve Saat: 3 Ekim Cumartesi, 13:00 ve 15:00
Mekân: Caddebostan Kültür Merkezi (CKM), Kadıköy
Açıklama: Farklı gezegenleri dolaşarak insan doğasını anlamaya çalışan Küçük Prens, dostluk, sevgi ve sorumluluk erdemlerini sorgulamaktadır. Çocukların sahneye dahil olduğu müzikli ve interaktif yapı, soyut insani değerleri miniklerin algısına uygun biçimde somutlaştırmaktadır.
Pinokyo Çocuk Tiyatrosu
Tarih ve Saat: 3 Ekim Cumartesi, 13:00 ve 15:00
Mekân: Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi, Kadıköy
Açıklama: Tahtadan yontulan canlı kukla Pinokyo, gerçek bir insan olabilmek için doğruyu söylemenin ve erdemli davranmanın sınavını vermektedir. Sahnedeki klasik masal atmosferi, çocuklara vicdanın sesini dinlemenin ve dürüstlüğün vazgeçilmezliğini hatırlatmaktadır.
Kuğu Gölü Çocuk Balesi (Başakşehir Seansı)
Tarih ve Saat: 3 Ekim Cumartesi, 13:00 ve 15:00
Mekân: Mall of İstanbul MOİ Sahne, Başakşehir
Açıklama: Çaykovski’nin zamansız bale başyapıtı, çocukların algı dünyasına uygun biçimde sadeleştirilmiş özel koreografiler ve kostümlerle sahnelenmektedir. Minik sanatseverler dansın zarafeti eşliğinde klasik müzik estetiğiyle erken yaşta buluşmaktadır.
Maşa ile Koca Ayı Sürpriz Gösteri Müzikali
Tarih ve Saat: 3 Ekim Cumartesi, 13:00
Mekân: Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM), Beylikdüzü
Açıklama: Yaramaz Maşa ve sabırlı Koca Ayı’nın ormandaki arkadaşları için düzenlediği sürpriz parti hazırlıkları, neşeli aksiliklere sahne olmaktadır. Canlı performanslar, ritmik melodiler ve renkli kostümler, çocuk izleyicilere yüksek enerjili bir müzikal seyir keyfi sunmaktadır.
Elsa Müzikli Danslı Çocuk Oyunu
Tarih ve Saat: 3 Ekim Cumartesi, 14:00
Mekân: Atlas 1948 Sahnesi, Beyoğlu
Açıklama: Büyülü karlar diyarının sevilen melodileri eşliğinde sahnelenen gösteri, görsel efektler ve koreografilerle minikleri büyülemektedir. Kahramanların içlerindeki sevgi gücünü keşfetme süreçleri, çocuklara özgüven ve sadakat aşılayan bir anlatımla aktarılmaktadır.
Ağustos Böceği İle Karınca Müzikali
Tarih ve Saat: 3 Ekim Cumartesi, 13:00
Mekân: Kadıköy Eğitim Sahnesi, Kadıköy
Açıklama: Meşhur fabl anlatısını neşeli şarkılar ve danslarla modern sahneye uyarlayan müzikal, üretkenlik ile sanatın dengeli birlikteliğini ele almaktadır. Eser, sorumluluk bilinciyle çalışmanın yanı sıra sanatsal paylaşımların da hayata kattığı değeri miniklere hissettirmektedir.
The Illusionist - Enver Ertaş
Tarih ve Saat: 3 Ekim Cumartesi, 13:00 ve 15:00
Mekân: Torium Sahne, Haramidere - Avcılar
Açıklama: Enver Ertaş’ın sahnelediği illüzyon performansı, optik aldatmacalar ve dinamik sahne efektleriyle aileleri şaşırtıcı bir şölene ortak etmektedir. Çocukların merak ve hayal güçlerini tetikleyen gösteri, salonda yüksek tempolu ve kahkaha dolu anlar yaşatmaktadır.
Sermet Erkin ile Çocuklar İçin İnteraktif İllüzyon Gösterisi
Tarih ve Saat: 3 Ekim Cumartesi, 13:00 ve 15:00
Mekân: House of Performance (HoP), Bakırköy
Açıklama: Usta illüzyonist Sermet Erkin, seyirci çocukları sahneye alarak komediyle harmanlanmış interaktif bir sihir resitali sunmaktadır. Sahneleme dili, çocukların özgüvenle gösteriye dahil olmalarını sağlayıp hafızalarda iz bırakan bir deneyim oluşturmaktadır.
Palyaçolar Sirki
Tarih ve Saat: 3 Ekim Cumartesi, 14:00
Mekân: Atlas 1948 Sahnesi, Beyoğlu
Açıklama: Geleneksel sirk sanatlarının neşeli mizahla harmanlandığı etkinlikte, akrobatik hareketler, jonklörler ve palyaço skeçleri yer almaktadır. Rengarenk sahne tasarımı sayesinde salonu dolduran çocuklar, neşeli ve bol kahkahalı bir hafta sonu geçirmektedir.
Metin Zakoğlu ile Çocuk Stand-Up
Tarih ve Saat: 3 Ekim Cumartesi, 15:00
Mekân: Cafe Theatre Koşuyolu, Kadıköy
Açıklama: Çocukların gündelik okul ve aile maceralarını mizahi bir üslupla ele alan gösteri, minik izleyicilerin doğrudan katılımıyla şekillenmektedir. Gösteri, çocukların sosyal gözlem ve kendini ifade etme becerilerini mizahın birleştirici diliyle pekiştirmektedir.
3D Hologram Sirki
Tarih ve Saat: 3 Ekim Cumartesi, 13:00 ve 15:00
Mekân: Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi (Boğaziçi Salonu), Üsküdar
Açıklama: Seyircilere dağıtılan özel 3D gözlükler eşliğinde izlenen yapım; akrobatları, jonglörleri ve dijital hayvanları sahneye taşımaktadır. Canlı hayvan kullanılmadan hazırlanan bu yenilikçi teknolojik gösteri, geleneksel Hacivat-Karagöz motiflerini de modern görsel dille buluşturmaktadır.
Ankara Çocuk Sirki
Tarih ve Saat: 3 Ekim Cumartesi, 14:00
Mekân: Palladium AVM Sahnesi, Ataşehir
Açıklama: Denge ustaları, sevimli maskotlar ve akrobatların yer aldığı sirk gösterisi, çocuklara tempolu bir görsel şölen yaşatmaktadır. Ailece izlenebilen etkinlik, görsel zenginliğiyle çocukların estetik ve bedensel koordinasyona olan ilgisini artırmaktadır.
Elsa Nerede Dedektif Olaf Macera Peşinde
Tarih ve Saat: 4 Ekim Pazar, 13:00
Mekân: Atlas 1948 Sahnesi, Beyoğlu
Açıklama: Aniden ortadan kaybolan Elsa’yı bulmak üzere ipuçlarının izini süren sevimli kardan adam Olaf, minik izleyicileri gizemli bir dedektiflik serüvenine ortak etmektedir. Oyun boyunca çocukların yönlendirmeleriyle çözülen bilmeceler, analitik düşünme refleksini eğlenceli şekilde desteklemektedir.
Güldüy Güldüy Çocuk
Tarih ve Saat: 4 Ekim Pazar, 13:00
Mekân: Maximum Uniq Box / Hall, Maslak - Sarıyer
Açıklama: Ezo Sunal moderatörlüğünde genç yeteneklerin sahne aldığı yapım, aile ve okul hayatını ele alan canlı skeçleriyle çocukları kahkahaya boğmaktadır. Dinamik ve tempolu sahne akışı, miniklere hem televizyon mizahını canlı izleme fırsatı sunmakta hem de tiyatro sevgisi kazandırmaktadır.
Charlie'nin Çikolata Fabrikasında Çocuk Oyunu
Tarih ve Saat: 4 Ekim Pazar, 14:00
Mekân: Grand Cevahir Oditoryum Sahnesi, Şişli
Açıklama: Altın bileti kazanarak gizemli fabrikaya adım atan dürüst Charlie'nin macerası, rengarenk sahne tasarımıyla izleyiciyle buluşmaktadır. Oyun, çocuklara açgözlülük ve şımarıklığın olumsuzluklarını aktarırken dürüstlük ve alçakgönüllülüğün kıymetini anlatmaktadır.
Susam Sokağı 'Kurabiye Operasyonu'
Tarih ve Saat: 4 Ekim Pazar, 15:00
Mekân: Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM), Beylikdüzü
Açıklama: Edi, Büdü ve Kurabiye Canavarı gibi unutulmaz figürlerin kaybolan kurabiyeleri aramasını konu alan yapım, neşeli melodilerle sahnelenmektedir. Kurgu, çocuk izleyicilere paylaşmanın, hoşgörünün ve dostça iş birliğinin önemini sıcacık bir dille aktarmaktadır.
Paw Patrol Dostluk Devriyesi (Ataşehir Seansı)
Tarih ve Saat: 4 Ekim Pazar, 15:00
Mekân: Duru Tiyatro Watergarden Performans Merkezi, Ataşehir
Açıklama: Sevilen kurtarma timinin yardım görevleri, pazar gününde Anadolu Yakası’ndaki minik tiyatroseverlerle buluşmaktadır. Canlı müzikler ve macera dolu sahneler eşliğinde çocuklar, toplumsal dayanışma ve sorun çözme bilincini benimsemektedir.
Minecraft ve Kuromi Büyük Macera (Moi Sahne ve Duru Tiyatro)
Tarih ve Saat: 4 Ekim Pazar, 15:00
Mekân: Mall of İstanbul MOİ Sahne (Başakşehir) ve Duru Tiyatro Watergarden (Ataşehir)
Açıklama: Dijital blok evreninin heyecanını teatral bir dünyaya taşıyan prodüksiyon, aynı gün İstanbul’un her iki yakasında sahne almaktadır. Fantastik kurgusuyla öne çıkan yapım, çocuklara arkadaşlık dayanışmasını ve stratejik düşünmeyi aşılamaktadır.
Starry Night (İngilizce Çocuk Oyunu)
Tarih ve Saat: 4 Ekim Pazar, 14:30
Mekân: Zorlu PSM %100 Studio, Beşiktaş
Açıklama: Vincent van Gogh’un ünlü Yıldızlı Gece tablosundan ilhamla hazırlanan oyun, minik izleyicileri sanatın büyülü dokusuyla buluşturmaktadır. Yabancı dilde sahnelenen performans, arkadaşlık kurmakta çekingenlik yaşayan çocuklara nezaketin ve iletişimin gücünü hissettirmektedir.
Çizmeli Kedi
Tarih ve Saat: 4 Ekim Pazar, 13:00
Mekân: Caddebostan Kültür Merkezi (CKM B Salonu), Kadıköy
Açıklama: Zekası ve cesaretiyle sahibine yepyeni kapılar aralayan kurnaz çizmeli kedinin serüveni, esprili diyaloglarla sahneye konmaktadır. Çocuklar, zorluklar karşısında pratik çözümler üretmenin ve kendine inanmanın önemini keyifle keşfetmektedir.
Çoço, Çiçi ve Odrik
Tarih ve Saat: 4 Ekim Pazar, 13:00
Mekân: Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi, Kadıköy
Açıklama: Küçük bir sandıkta içine kapanık bir ömür süren Çoço ile ona sevgiyle yaklaşan kuş Çiçi’nin öyküsü, empati kavramını işlemektedir. Oyun, önyargılardan arınarak yeni bağlar kurmanın bireye kattığı içsel zenginliği masalsı bir dille göstermektedir.
Pinokyo Işıktan Çocuk
Tarih ve Saat: 4 Ekim Pazar, 13:00 ve 15:00
Mekân: Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi, Kadıköy
Açıklama: Hatalarından ders alarak kendi iç sesini bulmaya çalışan Pinokyo, gerçek mutluluğun alkışta değil sevgide olduğunu öğrenmektedir. Işık ve sahne efektleriyle zenginleştirilen yapım, çocuklara kendi kalplerini dinlemenin asıl erdem olduğunu hissettirmektedir.
Kuğu Gölü Çocuk Balesi (Kadıköy Seansı)
Tarih ve Saat: 4 Ekim Pazar, 13:00 ve 15:00
Mekân: Kadıköy Eğitim Sahnesi, Kadıköy
Açıklama: Dünyaca ünlü bale klasiği, çocukların algı düzeyine göre kurgulanan sahneleriyle Anadolu Yakası’nda izleyici karşısına çıkmaktadır. Minik sanatseverler balenin estetik duruşunu ve klasik senfonik tınıları hayranlıkla deneyimlemektedir.
Keloğlan Tiyatro Oyunu
Tarih ve Saat: 4 Ekim Pazar, 16:00
Mekân: Bakırköy Butik Sahne, Bakırköy
Açıklama: Anadolu masallarının temiz kalpli kahramanı Keloğlan, haksızlıklar karşısında pratik aklını ve iyiliğini kullanarak çözüm aramaktadır. Geleneksel motiflerle bezeli oyun, çocuklara dürüstlüğün ve alçakgönüllülüğün daima kazandıracağını göstermektedir.
Huhu ile Bilim Şov
Tarih ve Saat: 4 Ekim Pazar, 13:00
Mekân: Torium Sahne, Haramidere - Avcılar
Açıklama: Fen bilimlerinin heyecan verici deneylerini tiyatral bir dille sahneye aktaran gösteri, çocuklarda araştırma merakı uyandırmaktadır. Patlayan deney tüpleri ve şaşırtıcı fiziksel reaksiyonlar, miniklerin pozitif bilimlere ilgi duymasını sağlamaktadır.
İllüzyon Show
Tarih ve Saat: 4 Ekim Pazar, 14:00
Mekân: Palladium AVM Sahnesi, Ataşehir
Açıklama: Şaşırtıcı el çabukluğu numaraları ve görsel göz aldanmaları, salonu dolduran çocukları büyüleyici bir dünyanın içine çekmektedir. İnteraktif kurgusu sayesinde minik seyirciler numaraların doğrudan birer parçası haline gelmektedir.
Bubble Show (Dev Baloncuk Gösterisi)
Tarih ve Saat: 4 Ekim Pazar, 16:00
Mekân: Palladium AVM Sahnesi, Ataşehir
Açıklama: Işık oyunları eşliğinde devasa sabun köpükleri ve dumanlı balonların oluşturulduğu performans, masalsı bir görsellik sunmaktadır. Çocuklar dev baloncukların içine girerek bu eğlenceli anların tadını çıkarmaktadır.
Aile ve Çocuk Sahil Şenliği
Tarih ve Saat: 4 Ekim Pazar, 12:00
Mekân: Milyon Beach Kilyos, Sarıyer
Açıklama: Karadeniz sahilinin açık alanında uçurtma uçurma şenliği, yüz boyama atölyeleri ve palyaço animasyonları düzenlenmektedir. Etkinlik, temiz hava eşliğinde tüm aile fertlerine ortak ve enerjik bir pazar günü deneyimi sunmaktadır.
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